Bitget Wallet 於菲律賓區塊鏈週持續呈現強勁勢頭

維多利亞，塞舌爾, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的 Web3 非託管錢包 Bitget Wallet，於 6 月 10 日至 11 日在馬尼拉 SMX 會議中心 (SMX Convention Center Manila) 舉行的菲律賓區塊鏈週 (Philippines Blockchain Week) 中取得空前成功。Bitget Wallet 的參與，鞏固了該錢包推動東南亞區塊鏈可及性和創新的承諾。

Bitget Wallet 出席區塊鏈週的其中一大亮點，是其業務增長部門主管 Will Wu 參加了《螢幕背後：全球大型交易所揭秘》("Behind the Screens: Secrets of the Big Global Exchanges") 的小組討論。小組與其他交易所同台，探討了主要加密貨幣平台從增長策略到用戶信任等內部運作。這次討論為與會者提供了寶貴的見解，讓他們了解全球交易所的動態演變，以及在機構採納程度不斷提高的環境下，採用數碼資產的未來前景。



Bitget Wallet 在展覽攤位上介紹了近期 Solana Pay 與國家二維碼的整合，實現了以二維碼為基礎的無縫加密支付。這項發展有助該區在可互通及可存取支付系統方面不斷增長，並且體現了 Bitget Wallet 為日常用戶擔當傳統與去中心化金融之間橋樑的使命。

Bitget Wallet 出席菲律賓區塊鏈週，再次引證了以新興市場及以社群為本作創新的策略重點；該錢包繼續在全球擴大其規模，於 100 多個國家或地區擁有超過 8000 萬名用戶。

關於 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是一款非託管加密錢包，旨在讓每個人都能簡單安全地使用加密貨幣。此錢包擁有超過 8000 萬名用戶，提供全套加密貨幣服務，包括互換交易、市場洞察、質押、獎勵、去中心化應用程式 (DApp) 探索和支付解決方案。Bitget Wallet 支援 130 多個區塊鏈和上百萬種代幣，可在數百個去中心化交易所 (DEX) 和跨鏈橋上進行無縫多鏈交易。此錢包設有逾 3 億美元的用戶保障基金，可為用戶資產提供最高級別的安全保障。其願景是 Crypto for Everyone（「人人可享用加密貨幣」）— 令加密貨幣變得更簡單、更安全，並成為大眾日常生活的一部分。

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