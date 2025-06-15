1000 Miglia 2025 蓄势待发

布雷西亚，意大利, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 倒计时即将结束。 1000 Miglia 将于 6 月 17 日至 21 日重磅回归，以战前经典赛程为灵感的“8”字形路线，串联亚得里亚海东岸与第勒尼安海西岸，同时保留布雷西亚至罗马的往返路线。

这场全程 1900 公里的五日竞速盛宴，将集结 420 辆珍贵名车，堪称“全球唯一移动汽车博物馆”。 车队从布雷西亚威尼斯大道启程，首赛段终点为萨韦纳河畔圣拉扎罗（博洛尼亚）。 周三抵达首都后折返向北，第三赛段收官于切尔维亚-米兰马里蒂玛。 周五车队将从东向西穿越意大利，抵达第勒尼安海时，途经 Naval Academy in Livorno（里窝那海军学院）的行程将巩固与意大利海军的合作关系，彰显武装部队和警方对 1000 Miglia 赛事一贯的支持与紧密联系。 第四赛段在帕尔马收官后，21日周六将迎来盛大终章：中午起赛车陆续返回威尼斯大道，最终在胜利广场融入音乐节的欢庆氛围，以巡游形式与公众告别。

1000 Miglia 2025 车队前方，将由 Tribute 1000 Miglia 项目的 123 辆法拉利、1000 Miglia Green 电动车队及 Politecnico di Milano（米兰理工大学）的自动驾驶车队领航。 该项目旨在引入自动驾驶技术以优化城市交通。

赛前活动将于 6 月 15 日（周日）启动，在历史悠久的胜利广场举行 1000 Miglia Village（1000 Miglia 村）揭幕仪式：“La 1000 Miglia goes to school”（La 1000 Miglia 走进校园）项目的孩子们将装饰一辆专为此倡议设计的汽车，该车将随车队行驶。 赛事期间，Radio Deejay 电台的官方主持人将轮流在沿途播报，全程传递赛事激情与故事。 周一将在大剧院举办首届 1000 Forme-Designed to win（千种形态-致胜之道）论坛，并在联合国教科文组织世界遗产地 S. Giulia Museum（圣朱利亚博物馆）试映电影《Fury&The Monster》（狂怒与怪物）。在胜利广场的 1000 Miglia 村，汽车将列队参加封存仪式。

1000 Miglia Charity Car 将携手 La Zebra Onlus，提高公众对购买最新一代超声波扫描仪的认识，该设备将捐赠给 Children's Hospital in Brescia（布雷西亚儿童医院）。

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