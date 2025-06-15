2025 年 1000 Miglia 一千英里耐力賽蓄勢待發

布雷西亞，意大利, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 萬眾期待，開賽在即， 1000 Miglia 一千英里耐力賽於 6 月 17 至 21 日載譽歸來，以戰前史詩賽事為靈感的 8 字形賽道，橫跨亞得里亞海與第勒尼安海西岸，同時保留布雷西亞-羅馬往返賽段。

全球唯一汽車博物館的 420 件瑰寶將進行 5 天 1900 公里的巡禮。 自布雷西亞威尼斯大道啟程後，第一賽段終點設於薩韋納河畔聖拉扎羅（博洛尼亞）。 星期三賽車將抵達首都羅馬，隨後北返，第三賽段於切爾維亞-米蘭瑪蒂瑪落幕。 星期五，車隊將橫跨意大利東西：抵達第勒尼安海後，通過利弗諾海軍學院的過場儀式將見證與意大利海軍的結盟，彰顯軍警對 1000 Miglia 一千英里耐力賽的長期緊密力挺。 第四賽段於帕爾馬結束後，21 號（星期六）將展開壓軸盛事：正午起賽車將返回威尼斯大道，隨後在音樂節的歡騰氣氛中於勝利廣場舉行謝幕巡遊。

2025 年 1000 Miglia 一千英里耐力賽車隊將由 123 輛 1000 Miglia 致敬版法拉利與 1000 Miglia 環保電動車領航，米蘭理工大學的無人駕駛車隨行。 此項目重點在於引進自動駕駛技術，以提升城市交通效率。

賽前活動將於 6 月 15 日（星期日）在歷史悠久的勝利廣場啟動 1000 Miglia 一千英里賽村開幕禮：「一千英里校園行」(La 1000 Miglia goes to school) 計劃的學童將裝飾主題賽車，跟隨車隊遊行。 賽事期間將由 Radio Deejay 電台主持人輪流沿途解說，以他們一貫的澎湃熱情講述賽況。 星期一在大劇院首屆「千種致勝之道」(1000 Forme-Designed to win) 座談會與聖朱利亞博物館 UNESCO 世界遺產地的《Fury&The Monster》電影優先場同步登場，勝利廣場村莊則有賽車封印巡禮。

1000 Miglia 一千英里耐力賽慈善跑車聯同 La Zebra Onlus，呼籲公眾捐助布雷西亞兒童醫院購置最新的超聲波掃描設備。

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