L’avion Global 7500 aux exploits record de Bombardier établit un nouveau record de vitesse entre Montréal et Paris

Ce record s’ajoute à la liste des records de l’avion Global 7500, qui s’allonge rapidement et qui a récemment dépassé la centaine, en plus de démontrer sa capacité à relier les villes clés du monde entier plus rapidement que n’importe quel autre avion d’affaires

Avec son vol en douceur emblématique et ses capacités d’atterrissage à l’avant-garde de l’industrie, l’avion Global 7500 est l’outil d’affaires par excellence pour mener à bien des missions rapides et efficaces dans le monde entier





PARIS, 16 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière d’annoncer que son avion phare, le Global 7500, a établi un nouveau record de vitesse lors d’une mission au départ de l’aéroport international Pierre Elliott Trudeau, à Montréal, et à l’atterrissage à l’aéroport Paris-Le Bourget. L’avion Global 7500, réputé pour ses capacités inégalées, a ainsi enregistré un autre record avec une vitesse maximale de plus de 1 000 km/h au cours du vol vers Paris, complété en 5 heures et 30 minutes. Cet exploit survient alors que l’équipe de Bombardier se prépare à accueillir des clients au Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris, avec une présence s’ancrant autour de Bombardier Défense.

« L’avion Global 7500 offre les meilleures performances à tous les niveaux, dans des situations réelles. Bombardier est très fière d’établir des records de vitesse significatifs, comme ce dernier, dans le cadre d’opérations quotidiennes normales avec des passagers, des bagages et du matériel, ce qui le distingue de ses pairs, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Alors que nous nous préparons à l’entrée en service de l’avion Global 8000 plus tard cette année, l’avion Global 7500 continue de démontrer sa supériorité sur tous les fronts, qu’il s’agisse de son vol en douceur emblématique ou de ses performances et capacités d’atterrissage à l’avant-garde de l’industrie. »

Bombardier est fière de son historique de records de vitesse avec l’avion Global 7500. Il y a quelques semaines à peine, l’avion Global 7500 a repris le record de vitesse entre Paris et Montréal, effectuant le vol en moins de 6 heures. Parmi ses réalisations antérieures, l’avion Global 7500 a établi le record de la plus longue mission jamais effectuée par un jet d’affaires, soit 8 225 milles marins sans escale de Sydney à Détroit. Ces réalisations soulignent l’engagement de Bombardier envers l’innovation et l’excellence dans le domaine de l’aviation.

Conçu pour répondre aux besoins des voyageurs d’affaires, l’avion Global 7500 offre une distance franchissable maximale de 7 700 milles marins et est conçu pour offrir des capacités de voyage long-courrier inégalées. Il est doté d’une cabine spacieuse et raffinée qui peut être personnalisée en fonction des préférences et des besoins de chaque client. L’avion dispose de quatre zones habitables distinctes, y compris une cuisine pleine grandeur, offrant le summum du confort et de la commodité. Ses options de connectivité de pointe et ses sièges ergonomiques en font un environnement idéal pour la productivité et la détente, permettant aux passagers d’arriver à destination frais et dispos, prêts à se lancer dans leurs activités professionnelles.

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces armées et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com .

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X @Bombardier.

