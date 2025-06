Bitget patrocina la primera edición del Crypto Jazz Festival en Montreux

VICTORIA, Seychelles, June 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, se complace en anunciar su participación como socio principal en la primera edición del Crypto Jazz Festival, que se realizará del 9 al 12 de julio de 2025. Este nuevo evento revolucionario forma parte del mundialmente famoso Festival de Jazz de Montreux, el segundo festival de jazz más importante del mundo, que cada año atrae a más de 250.000 asistentes. La participación de Bitget representa una oportunidad única para unir la naturaleza innovadora y descentralizada de las criptomonedas con la rica herencia, la excelencia artística y el atractivo mundial del Festival de Jazz de Montreux.

Creado en 1967 por Claude Nobs y dirigido por Mathieu Jaton desde 2013, el Festival de Jazz de Montreux no ha dejado de evolucionar, lo que ha generado historias fantásticas y actuaciones legendarias. Cada año, el festival amplía su oferta, e introduce nuevas experiencias para mantenerse al día con las tendencias cambiantes y las solicitudes del público. Este año marca el emocionante lanzamiento del Crypto Jazz Festival, que abre sus puertas a más de 25.000 amantes de las criptomonedas con acceso totalmente gratuito, y presenta paneles y eventos especiales que fusionan la tecnología pionera con el ritmo vibrante de la música en vivo.

"En esta primera edición, estamos especialmente entusiasmados de asociarnos con Bitget", afirmó Yannick Fattebert, cofundador del Crypto Jazz Festival. "Nuestra visión para el Crypto Jazz Festival siempre ha sido abrir el mundo del jazz a nuevos públicos, del mismo modo que la promesa de las criptomonedas es abrir las finanzas para todo el mundo. Juntos, no solo estamos creando melodías inolvidables; estamos construyendo puentes hacia un futuro más inclusivo y accesible para todos".

Bitget se enorgullece de unirse a esta emblemática celebración, y forjar una asociación única que resuena con el espíritu del festival de visión pionera y comunidad mundial. Así como el jazz supera los límites y evoluciona con cada interpretación, el mundo de las criptomonedas está transformando los panoramas financieros, al ofrecer nuevos ritmos de posibilidades.

"Montreux es más que un festival: es un encuentro mundial donde los amantes de la música se conectan, comparten experiencias y celebran su pasión común", afirmó Vugar Usi Zade, director de Operaciones de Bitget. "Este sentido de comunidad refleja el espíritu de Bitget, donde nos esforzamos por construir una comunidad de usuarios conectada, informada y empoderada que comparte la visión de un futuro financiero más abierto. Creemos que el verdadero valor se crea cuando las personas se unen".

Bitget aprovecha este evento para fortalecer el vínculo con su comunidad, y les ofrece a los usuarios varios beneficios exclusivos. Esto incluye la posibilidad de ganar entradas para acceder a conciertos exclusivos, lo que les permitirá a los ganadores elegir entre una amplia variedad de artistas de renombre, como Lionel Richie, Diana Ross y Raye. Además, entre los posibles premios se encuentran las entradas VIP Whale, que ofrecen un acceso ultraexclusivo, junto con pases para cenas y accesos a la fiesta de clausura. Puede encontrar más información sobre esta interesante iniciativa aquí.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal plataforma de bolsa de criptomonedas y Web3 del mundo. Presta servicios a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones. Su objetivo es ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading y otras soluciones de operaciones. Al mismo tiempo, ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, al precio de Ethereum y a los precios de otras criptomonedas.

Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera de criptomonedas multicadena de primera clase. Ofrece una variedad de soluciones y características Web3 integrales, que incluyen funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

