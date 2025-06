Le rapport de Bitget pour le mois de mai met en évidence une hausse de 21 % du volume des transactions à terme, propulsant l’entreprise au troisième rang des plateformes d’échange

VICTORIA, Seychelles, 16 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première plateforme d’échange de cryptomonnaies et société Web3 au monde, a publié son rapport de transparence du mois de mai 2025. Celui-ci met en lumière la croissance de l’activité de trading, l’innovation produit, l’expansion mondiale et l’impact social malgré la consolidation du marché des cryptomonnaies.

En mai, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a fluctué entre 3 600 et 3 280 milliards de dollars, avec un volume quotidien moyen de transactions de 84,44 milliards de dollars. Malgré une consolidation plus large du marché, le volume des transactions de Bitget a augmenté de 21 %, grâce à une hausse des transactions à terme de 26 %. Les transactions au comptant ont atteint 107 milliards de dollars, plaçant Bitget au troisième rang mondial des plateformes d’échange de cryptomonnaies en termes de volume de transactions au comptant, juste derrière Binance et Bybit, avec une part de marché estimée à 8,9 %, selon les données de Coingecko.

Bitget a enregistré plus de 500 000 nouveaux utilisateurs rien qu’en mai, pour un total de plus de 2 millions de nouveaux utilisateurs au deuxième trimestre 2025. Bitget a également enregistré un ratio de preuve de réserves de 192 %, un record dans le secteur, et son fonds de protection a atteint un niveau historique de 725 millions de dollars, témoignant d’un engagement à long terme en faveur de la transparence, de la sécurité des actifs et de la protection des utilisateurs.

Le mois de mai a été marqué par le lancement de la nouvelle identité de Bitget Wallet : « Crypto for Everyone » (Crypto pour tous), ainsi que par le déploiement de mises à jour majeures. Parmi les principales nouveautés, citons l’intégration de Paydify pour un accès fluide aux monnaies fiduciaires en Amérique latine, ainsi qu’une place de marché « Shop with Crypto » permettant d’effectuer des achats auprès de plus de 300 marques mondiales, ainsi que Bitget Wallet Alpha, une plateforme mobile native pour découvrir les jetons et trader en un clic sur plus de 130 blockchains.

Bitget a noué des partenariats clés pour favoriser l’adoption et la formation, en s’associant à Sweat pour élargir l’accès aux cryptomonnaies en Asie du Sud-Est et en collaborant avec Cryptita pour lancer une encyclopédie de la blockchain destinée aux jeunes afin de favoriser l’apprentissage précoce des cryptomonnaies.

Parmi les lancements de produits du mois, citons celui, très attendu, de Bitget Live, une fonctionnalité de streaming en temps réel permettant aux créateurs et aux traders experts de partager leurs analyses directement sur la plateforme. La plateforme d’échange a également dévoilé BGUSD, un stablecoin indexé sur l’USDC et adossé à des actifs réels tokenisés, dont des bons du Trésor américain. Bitget Wallet est devenu le portefeuille officiel du portail Mini Dapp de LINE, permettant ainsi aux 196 millions d’utilisateurs de LINE d’accéder aux jeux et outils de Kaia Chain via Bitget.

Bitget a continué d’élargir son offre de nouveaux actifs numériques en accueillant sur sa plateforme RLUSD, le stablecoin de Ripple adossé au dollar américain. Bitget a également listé Shardeum, une blockchain de couche 1 évolutive et compatible EVM, permettant aux utilisateurs d’accéder à des protocoles DeFi hautes performances et à des applications de contrats intelligents. L’ajout de USD1, un stablecoin émis par World Liberty Financial et affilié à la famille Trump, témoigne de l’engagement de Bitget à intégrer des actifs numériques visant à relier monnaie fiduciaire et crypto pour favoriser une adoption plus large.

En mai, Bitget a renforcé son impact social grâce à son programme Blockchain4Youth, qui a fêté ses deux ans avec plus de 8 000 participants et un rayonnement mondial dans plus de 70 pays. L’entreprise a également soutenu le hackathon « Build With AI » de Google, apporté une aide d’urgence aux familles touchées par le tremblement de terre au Myanmar et étendu son programme Starlink aux Philippines pour fournir l’accès à l’Internet par satellite aux îles mal desservies, favorisant ainsi l’inclusion numérique et blockchain à long terme.

De ses solides intégrations on-chain à son innovation dans le domaine des cryptomonnaies et des monnaies fiat, Bitget continue d’établir de nouvelles références en matière de confiance sur les plateformes d’échange, d’utilité des produits et d’applications Web3 concrètes. La dynamique soutenue de Bitget en fait un acteur clé de la prochaine phase d’évolution des cryptomonnaies.

