Bitget 五月报告亮点：期货交易量增长 21%，推动平台跃居全球交易所前三

维多利亚，塞舌尔, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 发布了《2025 年 5 月透明度报告》(May 2025 Transparency Report)。报告指出尽管加密货币市场处于盘整阶段，平台仍在交易活动、产品创新、全球扩张及社会影响方面实现增长。

5 月份，加密货币总市值从高点 3.6 万亿美元波动至收盘时的 3.28 万亿美元，日均交易量为 844.4 亿美元。 尽管整体市场处于盘整阶段，Bitget 的交易量仍激增 21%，其中期货交易量增长了 26%。 现货交易额达 1070 亿美元，根据 Coingecko 的数据，按现货交易量计算，Bitget 在全球加密货币交易所中排名第三，仅次于 Binance 和 Bybit，占据约 8.9% 的市场份额。

仅在 5 月份，Bitget 就新增了超过 50 万用户，推动 2025 年第二季度新增用户总数突破 200 万。 Bitget 还创下了行业领先的 192% 的储备金证明比率，其保护基金达到了 7.25 亿美元的历史新高，这反映了其对透明度、资产安全和用户保护的长期承诺。

5 月对于 Bitget Wallet 来说是一个具有里程碑意义的月份，其以“Crypto for Everyone”（人人享有加密货币）理念重塑品牌，并推出了重大升级。 重要上线功能包括：集成 Paydify 以实现拉美地区无缝法币入金通道；推出“Shop with Crypto”商城，支持在 300 多个全球品牌处使用加密货币消费；以及 Bitget Wallet Alpha——聚焦代币发现与跨链一键式交易的移动端原生中心，兼容 130 多条区块链。

Bitget 建立了重要合作伙伴关系以推动采用和教育，与 Sweat 合作在东南亚扩大加密货币的使用，并与 Cryptita 合作推出面向青少年的区块链百科全书，促进早期加密货币知识普及。

本月的产品发布包括备受期待的 Bitget Live——实时流媒体功能，旨在让创作者和专业交易者直接在平台上分享见解。 该交易所还推出了 BGUSD——与 USDC 挂钩的稳定币，由包括美国国债在内的代币化现实世界资产支持。 Bitget Wallet 成为 LINE 的 Mini Dapp Portal 的官方钱包，LINE 的 1.96 亿用户可通过 Bitget 访问 Kaia 链游戏和工具。

Bitget 继续扩大其新数字资产的上线，其平台迎来了 Ripple 的美元稳定币 RLUSD。 Bitget 还上线了 Shardeum——可扩展、兼容 EVM 的 Layer 1 区块链，使用户能够访问高性能的 DeFi 协议和智能合约应用。 World Liberty Financial 发行的、与 Trump 家族有关联的稳定币 USD1 的上线，表明 Bitget 致力于引入旨在连接法币和加密货币的数字资产，以促进更广泛的用户采用。

5 月，Bitget 通过 Blockchain4Youth 计划推进其社会影响工作，该计划已运行两年，吸引了超过 8000 名参与者，覆盖全球 70 多个国家和地区。 它还支持了 Google 的“Build With AI”黑客松，向缅甸地震受灾家庭提供了紧急援助，并在菲律宾扩大了其 Starlink Program，为服务不足的岛屿提供卫星互联网，支持长期的数字和区块链包容性。

从强大的链上集成到法币-加密货币创新，Bitget 不断在交易所信任、产品实用性和现实世界 Web3 应用方面树立新标杆。 Bitget 的持续发展势头使其成为加密货币下一阶段发展的关键推动力。

欲获取完整透明度报告，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案，帮助用户更智能地进行交易，同时为用户提供比特币、以太坊以及其他加密货币的实时价格。 Bitget Wallet (原名 BitKeep) 是一款领先的非托管加密钱包，支持 130 多个区块链和数百万种代币。 它提供多链交易、质押、支付以及直接访问 20,000 多个 DApp 的功能，并将先进的兑换和市场洞察整合到一个平台上。 Bitget 也通过各种战略合作伙伴关系走在推动加密货币应用的前沿。例如，Bitget 是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚及拉丁美洲区域的官方加密货币合作伙伴。此外，Bitget 还是多位土耳其国家级运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın （土耳其排球国家队成员）的全球合作伙伴，Bitget 希望借此合作激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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