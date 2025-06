Bitget Onchain lanza importantes actualizaciones de funciones para potenciar una negociación más inteligente

VICTORIA, Seychelles, June 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la bolsa líder de criptomonedas y empresa Web3, ha anunciado una serie de potentes actualizaciones de funciones, entre las que se incluyen órdenes limitadas, TP/SL de posiciones inteligentes y nuevas alertas de tokens, para su plataforma Onchain, con el objetivo de proporcionar a los usuarios más precisión, control e información en tiempo real sobre el trading onchain.

Las últimas actualizaciones incluyen mejoras clave en la ejecución de la negociación, la gestión de riesgos, el seguimiento del mercado y la experiencia del usuario. La funcionalidad de órdenes limitadas ya está disponible, lo que permite a los operadores definir sus propios precios de ejecución con mayor precisión y eficiencia. La plataforma Onchain también admite herramientas inteligentes de take-profit y stop-loss, lo que permite a los usuarios preestablecer objetivos de ganancias o pérdidas y automatizar la gestión de posiciones con un solo clic. Para ofrecer a los operadores una mayor flexibilidad, ahora se pueden ajustar los parámetros de gas y deslizamiento en varios modos.

Bitget Onchain también ha mejorado su visibilidad de mercado en tiempo real. Ahora los gráficos de líneas K se actualizan en tiempo real, garantizando que los usuarios tengan acceso a los datos más actuales del mercado a medida que varían los precios. Una nueva superposición de gráficos combina los datos de precios con la capitalización bursátil y ofrece una perspectiva doble para tomar decisiones más informadas.

La plataforma también ha introducido una nueva función de suscripción a tokens que envía alertas instantáneas cuando se añaden nuevos tokens. De este modo, los usuarios pueden estar al tanto de las oportunidades que surgen. La función de búsqueda también se mejoró para admitir consultas directas utilizando direcciones de contratos, lo que facilita la identificación de activos de alto potencial. Además, Bitget Onchain lanzó una nueva función para compartir que permite a los usuarios mostrar sus posiciones abiertas y su rendimiento comercial de forma fluida a través de las plataformas.

“En Bitget, estamos comprometidos con la creación de un entorno comercial onchain fluido e inteligente”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Con estas nuevas funciones, los usuarios obtienen mayor precisión, mejor automatización y más visibilidad del mercado, elementos esenciales para mantenerse a la vanguardia en un entorno tan dinámico y tomar decisiones comerciales más inteligentes.”

Bitget Onchain se lanzó oficialmente el 7 de abril de 2025 como una solución de negociación en cadena fluida para todos los usuarios. Al combinar la velocidad y la simplicidad de una CEX con acceso directo a activos en cadena, permite a los usuarios negociar con USDT desde sus cuentas al contado en las principales cadenas, como Solana, BNB Chain y Base. Hasta la fecha, Bitget Onchain ha incluido más de 230 activos emergentes, registró más de 1 millón de operaciones acumuladas y ha facilitado un volumen total de operaciones superior a 200 millones de dólares.

Con seguridad de grado CEX y selección de tokens impulsada por IA, Bitget Onchain hace que la negociación DeFi sea más sencilla, segura y accesible, sobre todo para los nuevos usuarios que buscan oportunidades incipientes en mercados emergentes.

Acerca de Bitget

Bitget se estableció en 2018 y es la empresa líder a nivel mundial en intercambio de criptomonedas y Web3. La bolsa Bitget brinda sus servicios a más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, y está comprometida en ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su característica pionera de copy trading y otras soluciones de operaciones, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y de otras criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera de criptomonedas sin custodia líder que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece comercio multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20,000 aplicaciones descentralizadas (DApps), con intercambios avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma. Bitget está a la vanguardia en impulsar la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio a nivel mundial de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro en boxeo) e İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a adoptar el futuro de las criptomonedas.

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad considerable. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere la inversión principal.

