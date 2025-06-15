Bitget Onchain 推出重大功能升级，助力实现更智能交易

维多利亚，塞舌尔, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布为其 Onchain 平台推出一系列重大功能升级，包括限价订单、智能仓位止盈止损和新代币提醒功能，旨在为用户提供更高的精准度、更强的掌控力以及链上交易的实时洞察。

最新升级在交易执行、风险管理、市场追踪和用户体验等领域实现了显著优化。 限价订单功能现已上线，助力交易者以更高的精准度和效率自定义执行价格。 Onchain 平台还支持智能止盈止损工具，使用户能够预设目标利润或亏损，一键即可实现仓位自动管理。 为给予交易者更大灵活性，现在可在多种模式下调整燃料费和滑点设置。

Bitget Onchain 还改进了实时市场可视化。 K 线蜡烛图现已实现实时更新，确保用户在价格变动时能获取最新市场数据。 新的图表叠加功能将价格数据与市值相结合，提供双重视角以支持更明智的决策。

该平台还推出了新的代币订阅功能，在新代币上线时发送即时提醒，帮助用户把握新兴机会。 搜索功能也已升级，支持使用合约地址直接查询，更易识别高潜力资产。 此外，Bitget Onchain 推出了新的分享功能，允许用户跨平台无缝展示其持仓和交易表现。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“在 Bitget，我们致力于构建无缝且智能的链上交易环境。 通过这些新功能，用户将获得更高的精准度、更好的自动化以及更深入的市场洞察——这些都是在快速变化的市场中保持领先并做出更智能交易决策的关键。”

Bitget Onchain 于 2025 年 4 月 7 日正式推出，是为所有用户提供的无摩擦链上交易解决方案。 通过将中心化交易所 (CEX) 的速度和简洁性与直接访问链上资产相结合，它允许用户使用现货账户中的 USDT 在 Solana、BNB Chain 和 Base 等主要链上进行交易。 截至目前，Bitget Onchain 已包含 230 余种热门资产，累计交易操作超过 100 万次，总交易量超过 2 亿美元。

凭借 CEX 级别的安全性和 AI 驱动的代币筛选，Bitget Onchain 使 DeFi 交易更简单、更安全、更易获取，特别是对在新兴市场寻求早期机会的新用户而言。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案，帮助用户更智能地进行交易，同时为用户提供比特币、以太坊以及其他加密货币的实时价格。 Bitget Wallet (原名 BitKeep) 是一款领先的非托管加密钱包，支持 130 多个区块链和数百万种代币。 它提供多链交易、质押、支付以及直接访问 20,000 多个 DApp 的功能，并将先进的兑换和市场洞察整合到一个平台上。 Bitget 也通过各种战略合作伙伴关系走在推动加密货币应用的前沿。例如，Bitget 是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚及拉丁美洲区域的官方加密货币合作伙伴。此外，Bitget 还是多位土耳其国家级运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın （土耳其排球国家队成员）的全球合作伙伴，Bitget 希望借此合作激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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