L’Arabie saoudite présente ses licornes potentielles au salon VivaTech Paris, soulignant ainsi la puissance croissante du Royaume en matière d’innovation

PARIS, 16 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monsha’at, l’autorité générale saoudienne chargée des petites et moyennes entreprises, a incité un groupe de cinq PME saoudiennes susceptibles de devenir des licornes à participer au salon VivaTech 2025, le plus grand salon européen dédié à la technologie et à l’innovation. Cette participation s’inscrivait dans le cadre de Saudi Unicorns, une initiative du plan Saudi Vision 2030 mis en place par le gouvernement saoudien et visant à aider les entreprises à fort potentiel et à croissance rapide dans des secteurs prometteurs à atteindre une valorisation supérieure à 1 milliard de dollars.

Organisé à Paris du 11 au 14 juin, cet événement de quatre jours axé sur l’innovation a permis de réunir 13 500 start-ups, 3 200 investisseurs et plus de 165 000 participants.

Cette conférence, qui en est à sa neuvième édition, a été une occasion unique pour Monsha’at de présenter aux start-ups saoudiennes à fort potentiel les meilleures pratiques mondiales, les dernières tendances du secteur et les réseaux stratégiques des principaux acteurs mondiaux pour leur permettre d’acquérir de nouvelles perspectives et les compétences et les contacts nécessaires à leur développement à l’international. Elle leur a également permis de partager la réussite exemplaire de l’Arabie saoudite auprès des investisseurs technologiques de premier plan, ce qui s’inscrit dans l’engagement de l’initiative Saudi Unicorns visant à stimuler la croissance et l’innovation dans le secteur des start-ups saoudiennes.

« Notre participation au salon VivaTech 2025 a été une formidable occasion de présenter plusieurs des meilleurs jeunes start-ups et concepts issus du Royaume », a déclaré Saud Alsabhan, vice-gouverneur chargé de l’entrepreneuriat chez Monsha’at. « Elle a également permis à certains de nos meilleurs entrepreneurs technologiques de partager leurs points de vue sur l’écosystème florissant des start-ups du Royaume avec des investisseurs et des innovateurs de premier plan à l’échelle mondiale. »

La délégation saoudienne dirigée par Monsha’at comprenait cinq start-ups : Telgani, une plateforme de location de voitures en ligne comptant plus de 3 millions d’utilisateurs ; Soum, une application de vente d’articles d’occasion téléchargée plus de 6 millions de fois ; Webook, une plateforme d’engagement numérique ayant traité plus de 500 millions de dollars de transactions liées à des événements ; SiFi, qui fournit des solutions financières à plus de 500 entreprises saoudiennes ; et Rewaa, une entreprise de technologie de vente au détail desservant plus de 7 000 clients à travers le Royaume. Ensemble, ces entreprises témoignent du dynamisme des secteurs en pleine croissance que sont le commerce électronique, les transports, les technologies du divertissement, les technologies financières et les technologies de la vente au détail en Arabie saoudite.

Leur participation intervient à un moment où l’écosystème des PME et des start-ups du Royaume connaît un essor vigoureux. Au premier trimestre 2025, le secteur privé saoudien a enregistré une augmentation de 48 % des enregistrements commerciaux par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 1,68 million d’enregistrements actifs à l’échelle nationale. Parmi les secteurs à forte croissance figurent le commerce électronique, qui a enregistré une hausse de 6 % pour atteindre 41 322 entités enregistrées, et le cloud computing, qui a bondi de 33 % au cours de la même période.

La présence de Monsha’at au salon VivaTech 2025 témoigne de l’engagement de l’Arabie saoudite consistant à encourager l’entrepreneuriat, à faciliter les partenariats internationaux et à accélérer la croissance des leaders technologiques saoudiens, en particulier les PME.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2964197e-a08a-47d6-a91a-1adbc4bb3ba9