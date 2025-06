Aflysning af ekstraordinær generalforsamling i Fynske Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 2025/12

I forlængelse af selskabsmeddelelse d.d. fra Aktieselskabet Nordfyns Bank ("Nordfyns Bank") vedrørende aflysning af den indkaldte ekstraordinære generalforsamling i Nordfyns Bank, der var indkaldt til afholdelse den 18. juni 2025, meddeler Fynske Bank A/S ("Fynske Bank") hermed, at den tilsvarende ekstraordinære generalforsamling i Fynske Bank, der, med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 10 af 20. maj 2025, var indkaldt til afholdelse den 18. juni 2025, ligeledes aflyses.

Fynske Bank har noteret sig Nordfyns Banks hensigt om at indlede en dialog med Fynske Bank om fusionen. Fynske Bank ser fortsat et stærkt strategisk rationale for fusionen og forholder sig derfor positiv overfor ønsket om at indlede en dialog herom.

Adm. direktør Henning Dam

