16 juin 2025





KERING ANNONCE LA NOMINATION DE LUCA DE MEO

AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Conseil d’administration de Kering réuni ce jour sous la présidence de François-Henri Pinault a approuvé, sur proposition du Comité des nominations et de la gouvernance, la nomination de Luca de Meo au poste de Directeur général du Groupe.

Cette décision, voulue par François-Henri Pinault, marque une étape majeure dans l’évolution de la gouvernance de Kering et renforce le pilotage du Groupe dans cette nouvelle phase de son développement.

Dans le cadre d’une gouvernance renouvelée, la présidence du Conseil d’administration, exercée par François-Henri Pinault, sera séparée de la fonction de Directeur général. Cette organisation de la gouvernance s’inscrit dans le respect des meilleures pratiques en vigueur dans les grandes entreprises cotées.

Ces changements prendront effet par décision du Conseil d’administration tenu à l’issue de l’Assemblée générale qui sera convoquée le 9 septembre 2025, et qui sera notamment appelée à nommer Luca de Meo en qualité d’administrateur et à approuver la politique de rémunération correspondant à cette nouvelle organisation. Sous réserve de ces approbations, Luca de Meo prendra ses fonctions le 15 septembre 2025.

François-Henri Pinault a déclaré : « Après vingt années de transformation de Kering en un acteur majeur du luxe mondial, le groupe est prêt pour une nouvelle étape de son développement. Dès 2023, j’ai engagé une réflexion sur l’évolution de la gouvernance du Groupe. C’est dans ce cadre que j’ai rencontré Luca de Meo. Son expérience à la tête d’un groupe international coté, sa compréhension fine des marques, son sens d’une culture d’entreprise forte et respectueuse, m’ont convaincu qu’il était le dirigeant que je recherchais pour insuffler une nouvelle vision et piloter ce chapitre de l’histoire de notre Groupe. C’est en pleine confiance que je lui transmets la conduite de Kering et de nos équipes. Je serai bien sûr à ses côtés pour l’accompagner dans cette nouvelle phase, en tant que Président du Conseil de Kering. »

Luca de Meo a déclaré : « Je voudrais remercier François-Henri Pinault et le Conseil d’administration de m’avoir choisi pour conduire cette nouvelle étape de développement du Groupe. J’aborde ce nouveau défi professionnel avec enthousiasme, curiosité et confiance, porté par la puissance des marques et le savoir-faire des équipes. Ensemble, j’en suis convaincu, nous pourrons continuer à faire de Kering un acteur incontournable du secteur du luxe. »

A propos de Luca de Meo

Fort de 30 ans d'expérience dans le secteur automobile, Luca de Meo est né à Milan (Italie) en 1967. Il est titulaire d'un diplôme en administration des affaires de l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano et a été nommé Bocconi Alumnus of the Year en 2017. Il a débuté sa carrière chez Renault en 1992, avant de rejoindre Toyota Europe. Il a ensuite rejoint le groupe Fiat, où il a occupé les fonctions de directeur des divisions Lancia, Fiat et Alfa Romeo, de PDG d'Abarth et de directeur marketing du groupe Fiat. En 2009, il a rejoint le groupe Volkswagen en tant que directeur marketing du groupe et de la marque Volkswagen. En 2012, il a été nommé membre du comité de direction chargé des ventes et du marketing chez AUDI AG. De novembre 2015 à janvier 2020, il a été président de SEAT et CUPRA, membre des conseils de surveillance de Ducati et Lamborghini, et président du conseil d'administration du groupe Volkswagen en Espagne. Depuis juillet 2020, Luca de Meo est PDG du groupe Renault et, depuis janvier 2021, membre du directoire du groupe. De janvier 2021 à février 2023, il a également occupé le poste de directeur général de la marque Renault. De janvier 2023 à décembre 2024, il a été président de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). De novembre 2023 à mars 2025, il a également occupé le poste de directeur général d'Ampere, leader européen des véhicules zéro émission et définis par logiciel. D'avril 2021 à octobre 2022, il a été membre du conseil d'administration de TIM (Telecom Italia).

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 47 000 collaborateurs, Kering a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros.

