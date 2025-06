CGTN: Fra far til søn: De grundlæggende værdier, der viser Xi Jinping vej

BEIJING, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- I 2021, under et besøg til det selv samme sted, hvor hans far engang arbejdede, citerede den kinesiske præsident, Xi Jinping, stille en sætning, som nu har en prominent plads i udstillingshallen – "Stå med rank ryg sammen med folket."

Disse ord blev udtalt og udlevet af hans far, Xi Zhongxun, som var en vellidt leder af det kommunistiske parti i Kina (Communist Party of China, CPC).

Xi Jinping, som også er generalsekretær i CPC's centralkomité og formand for Den centrale militærkommission har beskrevet sin far som én, der dedikerede sig selv og sit liv til det kinesiske folk, og har svoret at fortsætte hans mission om at tjene folket.

Mennesket først

Xi Jinpings menneskeorienterede tilgang til ledelse er grundlæggende blevet formet af hans fars indflydelse.

Da hans far arbejdede for den lokale partikomité i Suide i den nordvestlige Shaanxi-provins, var det en enkelt sætning, der gik fra mund til mund blandt de lokale kadrer og landsbybeboere: "Find Zhongxun."

Disse enkle ord blev et symbol på den tillid, støtte og tilgængelighed, som Xi Zhongxun repræsenterede som leder – en problemknuser rodfæstet i livet blandt lokalbefolkningen.

Som far, så søn. Xi Jinping har gennem hele sin karriere forskellige steder i Kina haft ordet "mennesker" indprintet i sit sind – fra Liangjiahe til Zhengding, fra Fujian til Zhejiang og fra Shanghai til Beijing.

Gennem årene har han talt med landsbybeboere, uanset om han sad over for dem på en kang, den traditionelle, opvarmede seng lavet af ler eller mursten, og som er typisk for det nordlige Kina, eller på ydmyge stole af træ. Han spiste enkle måltider sammen med dem, lyttede opmærksomt og udviste ægte interesse for de hverdagsbehov, som folk havde.

"Af alle de opgaver, der ligger foran os, er den vigtigste at sikre et lykkeligt liv for vores folk," gentog Xi i sin nytårstale i 2025.

Prioritering af research og undersøgelse

Xi Jinping har konsekvent prioriteret research og undersøgelse som en hjørnesten i sine planlægnings- og beslutningsprocesser – en overbevisning, der er påvirket af hans far.

I 1978 blev Xi Zhongxun sendt til den sydkinesiske Guangdong-provins som leder og hjalp senere med at etablere landets første økonomiske zoner, herunder Shenzhen.

Dengang haltede Guangdongs industrielle og landbrugsmæssige vækst bagefter det nationale gennemsnit 14 år i træk. Xi senior så det som en påtrængende nødvendighed og var fast besluttet på at styrke produktiviteten og forbedre folkets levestandard.

For bedre at forstå forholdende på græsrodsniveau besøgte Xi Zhongxun på en enkelt sommer 23 lande. Efter et grundigt stykke feltarbejde indsendte han en rapport til den centrale ledelse og advokerede større selvstændighed til Guangdong og foreslog, at provinsen selv tog styringen med reformeringen ved at åbne op for særlige økonomiske zoner.

Xi Jinping har arvet sin fars arbejdsmoral. Siden november 2012 har Xi gennemført mere end 100 græsrodsinspektioner. Han har forklaret politikker for folk på gårdspladser og i pavilloner. Han har lyttet til rapporter på både og tog. Han har spurgt ind til levebrød i marken. Og han har udarbejdet planer på fabriksgulve.

Efter grundig research og undersøgelse står befolkningens presserende behov øverst på agendaen på centralledelsens møder og er dermed blevet et fokuspunkt for og drivkraft bag Kinas løbende reformer.

"Uanset hvilken titel, du har, skal du tjene folkets interesse med hele dit hjerte, holde fast i det tætte bånd med folket og altid være tilgængelig," sagde Xi Zhongxun engang til sin søn.

Xi Jinping har båret sin fars ord med sig i hjertet og har også altid levet op til sit eget løfte: "Jeg forpligter mig til at tjene folket og vil aldrig lade dem i stikken."

