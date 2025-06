CGTN: Van vader op zoon: de blijvende normen en waarden die Xi Jinping leiden

BEIJING, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In 2021, toen hij de plek bezocht waar zijn vader ooit werkte, zei de Chinese president Xi Jinping zachtjes een zin die nu prominent in de tentoonstellingszaal wordt getoond: "Zit rechtop aan de kant van het volk."

Deze woorden werden gesproken en nageleefd door zijn vader Xi Zhongxun, een gerespecteerd leider van de Communistische Partij van China (CPC).

Xi Jinping, die ook secretaris-generaal van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China en voorzitter van de Centrale Militaire Commissie is, beschreef zijn vader als iemand die zich met hart en ziel had ingezet voor het Chinese volk. Hij heeft beloofd om de missie van zijn vader voort te zetten en het volk te blijven dienen.

Het volk op de eerste plaats

Xi Jinpings volksgerichte manier van regeren is sterk beïnvloed door zijn vader.

Toen de oudere Xi bij het partijcomité van Suide in de provincie Shaanxi in het noordwesten van China werkte, hoorde je de lokale ambtenaren en dorpsbewoners vaak zeggen: "Ga Zhongxun zoeken."

Deze simpele woorden laten zien hoe toegankelijk, betrouwbaar en ondersteunend Xi Zhongxun was als leider en probleemoplosser, en hoe hij deel uitmaakte van het leven van de lokale bevolking.

Zo vader, zo zoon. Xi Jinping is tijdens zijn politieke carrière in verschillende delen van China, van Liangjiahe tot Zhengding, van Fujian tot Zhejiang en van Shanghai tot Beijing, altijd bezig geweest met het welzijn van het volk.

Door de jaren heen heeft hij contact gehad met dorpsbewoners, of ze nu op een kang zaten, wat een traditionele bed-kachel van klei of bakstenen in Noord-China is, of op simpele houten krukjes. Hij at eenvoudige maaltijden met hen, luisterde aandachtig en toonde oprechte belangstelling voor de dagelijkse behoeften van de bevolking.

"Van alle taken die voor ons liggen, is de allerbelangrijkste taak ervoor te zorgen dat onze mensen een gelukkig leven hebben", benadrukte Xi nog eens in zijn nieuwjaarsboodschap voor 2025.

Onderzoek prioriteit geven

Xi Jinping heeft altijd veel belang gehecht aan onderzoek als basis voor zowel planning als besluitvorming, iets wat hij van zijn vader heeft meegekregen.

In 1978 werd Xi Zhongxun als hoge ambtenaar naar de provincie Guangdong naar het zuiden van China gestuurd, waar hij later hielp bij de opbouw van de eerste speciale economische zones van het land, waaronder Shenzhen.

Destijds liep de groei van de industrie en landbouw in Guangdong al 14 jaar achter op het nationale gemiddelde. Vastbesloten om de productiviteit op te krikken en de levens van het volk te verbeteren, werkte de oudere Xi met een sterk gevoel van urgentie.

Om de situatie ter plaatse beter te begrijpen, bezocht Xi Zhongxun in één zomer maar liefst 23 provincies. Na grondig veldonderzoek te hebben gedaan, stuurde hij een rapport naar de centrale overheid, waarin hij pleitte voor meer autonomie voor Guangdong en een voorstel deed om de provincie een voortrekkersrol te geven in hervormingen en openstelling door speciale economische zones te creëren.

Xi Jinping heeft de werkethiek van zijn vader overgenomen. Sinds november 2012 heeft Xi meer dan 100 inspecties ter plaatse gedaan. Hij heeft mensen in binnenplaatsen en paviljoens uitleg gegeven over het beleid. Hij heeft in boten en treinen naar verhalen geluisterd. Hij heeft geïnformeerd naar het leven op het land. En hij heeft ontwikkelingsplannen geschetst op fabrieksvloeren.

Na grondig onderzoek staan de meest urgente zorgen van de bevolking bovenaan de agenda van de vergaderingen van de centrale overheid, en zijn ze de speerpunten en drijvende krachten geworden achter de voortdurende hervormingsinspanningen van China.

"Wat je ook doet, zet je altijd in voor het volk, denk met je hele hart aan wat goed is voor de mensen, onderhoud goede banden met hen en blijf altijd toegankelijk voor hen", zei Xi Zhongxun ooit tegen zijn zoon.

Hij heeft de woorden van zijn vader nooit vergeten en zich altijd aan zijn eigen belofte gehouden: "Ik zal me volledig inzetten voor het volk en de mensen nooit in de steek laten."

