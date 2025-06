Casino Days reçoit une pénalité de 54 000 $ pour une offre de bonus trompeuse et à haut risque

TORONTO, 16 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) a imposé une sanction pécuniaire de 54 000 $ alléguant que Well Played Media, Unipessoal LDA a fait la promotion d’un bonus trompeur sur son site Web Casino Days. L’offre aurait encouragé les comportements à haut risque et omis de divulguer correctement d’importantes modalités.

La CAJO a lancé une enquête déclenchée par un joueur qui s’est plaint que plus de 8 500 $ de gains avaient été confisqués par Casino Days. L’enquête a examiné un soi-disant « bonus de bienvenue » qui promettait aux nouveaux joueurs jusqu’à 2 000 $.

Cependant, pour se qualifier pour le montant total du bonus, les joueurs devaient :

Déposer 2 000 $ de leur propre argent;

Parier 70 000 $ (35 fois le dépôt);

Garder chaque mise à 5 $ ou moins; et

Remplir toutes les conditions de mise dans les 7 jours.

Les enquêteurs ont également constaté que certaines conditions de l’offre étaient difficiles à trouver, enfouies derrière plusieurs liens sur le site.

L’analyse de la CAJO a montré que le joueur moyen perdrait d’abord 3 640 $ en essayant de gagner le bonus de 2 000 $.

Selon les règles de jeu en ligne de l’Ontario, les exploitants inscrits ne doivent pas offrir de promotions qui encouragent les comportements de jeu nuisibles et ne divulguent pas les conditions clés de manière appropriée. De plus, les exploitants ne sont pas autorisés à attirer les joueurs avec des bonus qui ne peuvent raisonnablement être obtenus sans pertes d’argent importantes.

Ces règles sont en place pour protéger les joueurs et soutenir un marché sûr et réglementé, qui contraste avec les risques des sites de jeu non réglementés.

Un exploitant de jeux en ligne qui reçoit une ordonnance de sanction pécuniaire du registrateur de la CAJO a le droit d’interjeter appel de la décision du registraire devant le Tribunal d’appel en matière de permis (TAMP), un tribunal décisionnel qui fait partie de Tribunaux décisionnels Ontario et qui est indépendant de la CAJO.

Citation :

« La protection des joueurs est une priorité non négociable pour la CAJO. Nous nous attendons à ce que les exploitants soient honnêtes et transparents au sujet de leurs promotions, et nous leur demandons également de s’assurer que ces promotions n’encouragent pas des modèles de jeu imprudents ou nuisibles. Une offre qui exige qu’un joueur subisse des pertes substantielles pour un avantage perçu n’est pas une offre juste. Cette sanction envoie un signal clair que nous n’hésiterons pas à prendre des mesures contre les exploitants qui ne respectent pas leurs obligations de protéger les joueurs ontariens. »

– Dre Karin Schnarr, directrice générale et registrateure, CAJO

Renseignements supplémentaires :

Le paragraphe 2.04(7) de la norme exige que le matériel et les communications ne dépeignent, ne suggèrent, ne tolèrent pas ou n’encouragent pas les comportements de jeu socialement irresponsables ou susceptibles d’entraîner des préjudices financiers, sociaux ou émotionnels.

La norme 2.04(15) interdit aux exploitants de jeux en ligne réglementés d’offrir des produits ou des promotions qui ne sont pas raisonnablement réalisables sans subir des pertes substantielles.

Le paragraphe 2.06(1) de la norme exige que toutes les conditions importantes d’une incitation au jeu soient divulguées lors de sa première présentation, et que toutes les autres conditions et restrictions soient disponibles en un seul clic.

