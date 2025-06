AlayaCare annonce le lancement de Layla au Canada, une assistante propulsée par l’IA conçue pour les soins à domicile

MONTRÉAL, 16 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlayaCare, une solution technologique unique pour les soins à domicile et en milieu communautaire, est fière d’annoncer le lancement canadien de Layla, une assistante conversationnelle alimentée par l’intelligence artificielle (IA). Conçue pour transformer la façon dont les soins sont prodigués ici et ailleurs dans le monde où AlayaCare est utilisée.

Layla fournit un accès sécurisé et en temps réel à des informations vitales par le biais d’une interface de « chat » ou agent conversationnel, aidant les soignants et les administrateurs à fournir des soins de meilleure qualité avec une plus grande efficacité.

Intégrée de manière transparente à la plateforme AlayaCare, Layla est conçue pour les réalités des soins à domicile aidant les prestataires à rester connectés, informés et autonomes en offrant :

Un accès complet aux données : Accès instantané à des centaines de points de données, incluant les plans de traitements, les dossiers clients, les notes de visite, les horaires et plus encore.

: Accès instantané à des centaines de points de données, incluant les plans de traitements, les dossiers clients, les notes de visite, les horaires et plus encore. Intégration avec AlayaCare Cloud (ACC) : Exploite des données structurées en temps réel provenant des systèmes existants pour une utilisation immédiate.

: Exploite des données structurées en temps réel provenant des systèmes existants pour une utilisation immédiate. Soutien mobile et en déplacement : Permets aux personnels soignants de trouver rapidement leur information, peu importe où ils se trouvent, assurant ainsi des décisions plus rapides et plus sécuritaires.

: Permets aux personnels soignants de trouver rapidement leur information, peu importe où ils se trouvent, assurant ainsi des décisions plus rapides et plus sécuritaires. Infrastructure sécurisée et conforme : Conçue avec une sécurité des données robuste, incluant la conformité à la HIPAA (États-Unis) et aux normes canadiennes en matière de protection de la vie privée.

: Conçue avec une sécurité des données robuste, incluant la conformité à la HIPAA (États-Unis) et aux normes canadiennes en matière de protection de la vie privée. Connaissances cliniques fiables : Fournis des définitions précises et faciles à comprendre des termes médicaux et des conditions de santé.





« Avec le lancement de Layla au Canada, nous sommes ravis d’apporter la puissance de l’IA directement au personnel de première ligne, en simplifiant l’accès à l’information et en améliorant la façon dont les soins sont coordonnés et dispensés », a déclaré Adrian Schauer, PDG d’AlayaCare. « Cela marque une étape importante dans notre engagement à soutenir le secteur canadien des soins à domicile par le biais de l’innovation. »

Alors que les organisations de soins à domicile partout au Canada font face à des pressions croissantes, notamment en raison de la pénurie de main-d’œuvre et de la demande accrue de services, Layla propose une solution transformative. Selon le National Center for Biotechnology Information, 80 % des données en santé sont non structurées, et le personnel perd jusqu’à 30 minutes par quart de travail à chercher des informations éparpillées.

Layla soutient le personnel soignant en leur permettant de prendre des décisions éclairées plus rapidement, d’améliorer la documentation et de réduire la charge administrative. Cela contribue à améliorer l’expérience des clients et les résultats en matière de santé.

« Le personnel soignant au Canada mérite une technologie conçue pour leur réalité. Layla leur permet d’avoir la bonne information au bon moment », ajoute Schauer. « Il ne s’agit pas seulement d’efficacité, mais d’obtenir de meilleurs résultats et de mieux soutenir les personnes qui prodiguent des soins au quotidien. »

À propos d’AlayaCare

AlayaCare est une plateforme logicielle complète destinée aux organismes de soins à domicile publics, privés, communautaires et sans but lucratif. Elle permet de gérer l’ensemble du cycle de vie des clients, y compris l’évaluation des besoins, les plans de soins, la planification, l’optimisation des visites et des trajets, ainsi que la vérification des visites. Fondée en 2014 et comptant maintenant plus de 600 employés majoritairement à Montréal, AlayaCare combine des solutions de soins à domicile traditionnels et virtuels qui permettent aux prestataires de soins de réduire les coûts et d’obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients. Pour plus d’informations, visitez : AlayaCare.com.

