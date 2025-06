LeddarTech annonce son intention de faire une cession de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité au Canada

QUÉBEC, Canada, 16 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® Holdings Inc. (« LeddarTech » ou la « Société ») (NASDAQ : LDTC), une société de logiciels reposant sur l’IA reconnue pour son innovation dans les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), annonce aujourd’hui qu’à la suite de son communiqué du 11 juin 2025, elle a l’intention de faire une cession de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « LFI »).

Après avoir minutieusement considéré toutes les autres solutions de rechange possibles, y compris après avoir réalisé un examen stratégique qui n’a pas permis d’identifier un acquéreur ou un partenaire commercial approprié ni de réunir assez de capitaux, ainsi qu’à la suite de la réception par la Société d’un avis de défaut dans le cadre de son offre de financement relais avec certains prêteurs dans le cadre du financement relais, le conseil d’administration de la Société a déterminé qu’il était dans l’intérêt de la Société et de ses parties prenantes de faire une cession de faillite en vertu de la LFI dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire. La Société prévoit que Raymond Chabot Inc., syndic de faillite autorisé, sera nommé à titre de syndic aux termes des procédures fondées sur la LCI.

Dans le cadre des procédures fondées sur la LCI, chaque membre du conseil d’administration de la Société remettra sa démission, qui prendra effet au moment de la cession en vertu de la LFI.

Tel qu’il était indiqué dans son communiqué du 11 juin 2025, la Société ne prévoit pas reprendre ses activités et met en garde les investisseurs du risque important que les porteurs de ses titres reçoivent peu, voire aucune valeur dans le cadre des procédures fondées sur la LCI.

D’autres annonces concernant l’état des procédures fondées sur la LCI visant la Société seront faites selon l’évolution de la situation. Des renseignements supplémentaires sur les procédures fondées sur la LCI seront accessibles en temps opportun sur le site Web de Raymond Chabot Inc.

La Société prévoit que la négociation de ses actions ordinaires et de ses bons de souscription au Nasdaq sera interrompue par suite des procédures fondées sur la LCI. La Société anticipe que ses titres finiront par être radiés de la cote du Nasdaq.

À propos de LeddarTech

Entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, basée à Québec et disposant de centres de R&D supplémentaires à Montréal et Tel Aviv (Israël), LeddarTech développe et propose des solutions logicielles complètes de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l’intelligence artificielle qui permettent le déploiement d’applications ADAS, de conduite autonome (AD) et de stationnement. Les logiciels de classe automobile de LeddarTech appliquent des algorithmes d’intelligence artificielle et de vision numérique avancés afin de générer des modèles 3D précis de l’environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en œuvre efficace de solutions ADAS pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et les fournisseurs de rang 1 et 2.

Ayant déposé plus de 190 demandes de brevets (dont 112 accordées) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite, de conduite autonome et de stationnement, l’entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection. Une plus grande conscience situationnelle est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, plus efficace, plus durable et plus abordable : c’est ce qui motive LeddarTech à vouloir devenir la solution logicielle de fusion de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

Des renseignements complémentaires sur LeddarTech sont disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter (X), Facebook et YouTube.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis, de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (lesquels énoncés prospectifs comprennent également les énoncés prospectifs et les renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables). Les énoncés prospectifs comprennent généralement des énoncés de nature prévisionnelle qui dépendent d’événements ou de conditions à venir ou qui s’y réfèrent, et comprennent des termes tels que « pouvoir », « anticiper », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier », « croire », « s’attendre à », « projeter de » et autres expressions similaires et verbes au futur et au conditionnel notamment. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse font état, notamment, d’ordonnances d’interdiction d’opérations, des procédures fondées sur la LFI et de la possibilité de recouvrement de la valeur pour les actionnaires. Les énoncés qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reposent sur des convictions et des hypothèses actuelles qui sont soumises à des risques et à des incertitudes, y compris les facteurs de risque détaillés de temps à autre dans les rapports de LeddarTech déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), y compris les facteurs de risque figurant dans le formulaire 20-F de LeddarTech déposé auprès de la SEC. La liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas exhaustive. Sauf si la loi applicable l’exige, LeddarTech ne s’engage pas à réviser ou à mettre à jour les énoncés prospectifs, ni à mentionner d’autres énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

Contact :

Chris Stewart, chef de la direction financière, LeddarTech Holdings Inc. Tél. : + 1 514 427-0858, chris.stewart@leddartech.com

Site web, relations investisseurs : investors.leddartech.com



