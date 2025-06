HIGHCO : NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC SMP POUR L’ACQUISITION DES ACTIVITÉS PROMOTION (SOGEC) ET MARKETING (BUDGETBOX)

Aix-en-Provence, le 17 juin 2025 (8h)

HIGHCO : NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC SMP SAS EN VUE DE L’ACQUISITION DE SES ACTIVITÉS PROMOTION (SOGEC) ET MARKETING (BUDGETBOX)

HighCo annonce être entrée en négociations exclusives avec SMP SAS, filiale du Groupe La Poste, en vue de l’acquisition de certaines activités proposant des solutions de marketing promotionnel.

Dans le cadre de cette opération, SMP SAS céderait les activités d’émission et de gestion d’offres promotionnelles commercialisées sous la marque Sogec ainsi que sa filiale de retail media BudgetBox.

Sogec est une agence française spécialisée dans l'activation promotionnelle omnicanale. Elle propose des solutions marketing : émission et traitement de coupons de réduction, plateforme digitale de cashback, application Quoty, jeux, programmes de fidélité, etc.

BudgetBox est une entreprise spécialisée dans le retail media. Elle propose aux marques et aux enseignes des campagnes d’activation ciblées et personnalisées en fonction du comportement des consommateurs, en e-commerce et en magasin.

Les activités potentiellement acquises emploient actuellement plus de 150 salariés et ont généré un chiffre d'affaires de l’ordre de 27 M€ pour une marge brute estimée à environ 17 M€ en 2024.

Une exclusivité courant jusqu’au 30 septembre 2025 a été formalisée.

Ce projet d'acquisition renforcerait le positionnement de HighCo dans ce secteur et dynamiserait la croissance future du pôle Activation. Les activités « Sogec Promo » et BudgetBox pourraient ainsi être consolidées dans les comptes de HighCo au cours du second semestre 2025.

En renforçant l’expertise du Groupe, cette opération ferait de HighCo un acteur de référence en Europe de l’activation promotionnelle. Comme annoncé en mars dernier, ce rapprochement marquerait une étape importante dans la stratégie de recentrage du Groupe sur son cœur de métier, qui prévoit l’accélération de son développement et la concentration de ses investissements sur ses deux pôles d’activité clés : le pôle Activation et le pôle Agences et Régies.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « À la suite de la cession récente de High Connexion, ce projet d’acquisition s’inscrit pleinement dans notre stratégie de recentrage sur nos métiers de marketing promotionnel. Il renforcerait notre position d’acteur de référence en Europe pour accompagner durablement nos clients marques et distributeurs dans un contexte de profondes mutations du marché. »

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 450 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

