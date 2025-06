ALK’s tablet mod træpollenallergi godkendt til allergivaccination af børn fra fem år

Lægemiddelstyrelsen har netop godkendt Itulazax, den første tabletbaserede allergivaccination til behandling af børn og unge i alderen fem til 17 år med træpollenallergi i Danmark.

Som grundlag for godkendelsen indgår resultater fra ALK’s europæiske fase 3-studie TT-06, et randomiseret og placebokontrolleret klinisk studie med 952 børn og unge i alderen fem til 17 år. Alle deltagerne havde en klinisk historik med moderat til svær allergisk rhinitis (høfeber) og/eller konjunctivitis (øjenbetændelse forårsaget af allergisk reaktion), som følge af birkepollen eller pollen fra andre træer inden for den såkaldte birkehomologe gruppe – den mest almindelige årsag til luftvejsallergi i Danmark. Resultaterne af studiet, som blev offentliggjort i 2024 i The European Journal of Allergy and Clinical Immunology, viste, at behandlingen blev godt tolereret og havde en gunstig sikkerhedsprofil.

En vigtig forskel i børns liv

Korrekt allergihåndtering er afgørende for børn, da allergier kan begrænse deres mulighed for at deltage i sociale aktiviteter og kan føre til en følelse af isolation. Når de går glip af at deltage i skoleaktiviteter, yndlingssport eller legeaftaler, kan allergien forringe deres livskvalitet.

Søren Niegel, kommerciel koncerndirektør hos ALK, siger:

”Vi er som dansk selskab enormt stolte over den her godkendelse, som betyder, at de mange børn og unge med træpollenallergi i Danmark nu får adgang til en lægeordineret, tabletbaseret behandling, der retter sig mod den underliggende årsag til allergien. Det er meget vigtigt både for forældrene og for de børn, der lever med svære symptomer, og som er begrænsede i deres hverdag og sociale liv. De kan nu få den nødvendige behandling og se frem mod en lettere hverdag med færre begrænsninger.”

Godkendelsen af Itulazax til behandling af børn er kulminationen på ALK's årelange globale udviklingsindsats for at sikre, at allergi-immunterapi (AIT) i tabletform, der dækker fem af de mest udbredte respiratoriske allergier, hvoraf tre (græspollen, husstøvmider, og træpollen), nu alle er godkendt til børn, unge og voksne i Danmark.

Om træpollenallergi

Træpollenallergi er en luftvejsallergi forårsaget af pollen fra løvtræer, som vi især ser i forårs- og forsommersæsonen. I Danmark er birk den mest almindelige kilde, men også el, elm, hassel, bøg, avnbøg, og eg – som hører til den såkaldte birkehomologe gruppe – kan forårsage allergiske reaktioner.

Almindelige symptomer er høfeber (allergisk rhinitis) og kløende øjenbetændelse forårsaget af en allergisk reaktion (konjunctivitis). I nogle tilfælde kan træpollenallergi også forværres til astmalignende symptomer. Træpollenallergi opstår hos 10-15% af børn i skolealderen og kan påvirke søvn, koncentrationsevne og daglig funktionsevne, især under intensive pollensæsoner, som vi ser i år. Diagnosen træpollenallergi stilles gennem klinisk vurdering af lægen, kombineret med allergitest, såsom priktest eller blodprøver.

Om Itulazax

Itulazax er ALK’s receptpligtige immunterapitablet til allergivaccination mod træpollenallergi hos patienter i alderen 5 til 65 år med vedvarende symptomer på trods af symptomlindrende medicin. Tabletten indtages dagligt, og har til formål at reducere symptomer over tid ved at påvirke den underliggende årsag til allergien.

For yderligere information, kontakt venligst:

Maiken Riise Andersen, kommunikations- og pressechef, tlf. +45 5054 1434

Om ALK

ALK er en specialiseret global lægemiddelvirksomhed med fokus på allergi og allergisk astma. Virksomheden markedsfører allergivaccination og andre produkter og services til mennesker med allergi og allergilæger. ALK har hovedkontor i Hørsholm og beskæftiger omkring 2.800 medarbejdere på verdensplan. Selskabet er noteret på Nasdaq Copenhagen. Læs mere på www.alk.net.

Vedhæftede filer