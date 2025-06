Everfield går ind i Danmark med opkøb af den førende softwarevirksomhed inden for hotel- og restaurationsbranchen, OnlinePOS

RANDERS, Danmark, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Everfield, en europæisk langsigtet softwareinvestor, annoncerede opkøbet af OnlinePOS, Danmarks førende leverandør af POS-løsninger til hotel-, restaurations- og eventbranchen. Dette markerer Everfields 30. opkøb i Europa; det første i Danmark og et vigtigt skridt til at udvide sin tilstedeværelse i Norden.

OnlinePOS blev grundlagt i 2008 og tilbyder en modulopbygget POS-platform til HORECA-virksomheder. Løsningen kombinerer traditionelle POS-funktioner med avancerede funktioner såsom QR-selvbetjening til bestillinger, betalingshåndtering, bord- og backoffice-administration og tilbyder over 30 tredjepartsintegrationer.





"Hos OnlinePOS har vi altid haft som mål at forenkle og modernisere POS- og betalingsløsninger til HORECA-virksomheder. Vi valgte Everfield grundet deres langvarige engagement i at opbygge bæredygtige softwarevirksomheder – ikke kun gennem kapital, men gennem fælles værdier, driftsmæssig ekspertise og en oprigtig respekt for teamet bag produkterne. "Jeg ser frem til at bygge noget endnu stærkere – ikke kun for vores kunder, men også for vores team og partnere," sagde administrerende direktør og medstifter Lasse Peters.

OnlinePOS, med hovedkontor i Randers og yderligere kontorer i København og Oslo, vil fortsat blive ledet af Lasse Peters og Karsten Knudsen med støtte fra et team på 70 personer.

Lorenz Fuglsang, som er Deal Lead hos Everfield, udtalte: "Vi er glade for at byde OnlinePOS velkommen til Everfield-økosystemet. Dette opkøb markerer en vigtig milepæl i vores ekspansion i Norden, og vi forpligter os til yderligere at styrke vores tilstedeværelse i hele regionen.”

Henning Schreiber, leder af opkøb hos Everfield, tilføjede: "OnlinePOS er en imponerende virksomhed med en stærk lokal tilstedeværelse og et fleksibelt, skalerbart point-of-sale-produkt. At have OnlinePOS som en del af økosystemet markerer et spændende skridt for vores mad- og restaurationsbranche.”

Med Digifood, MatrixPOS, helloTESS! og KOST samler Everfield-økosystemet allerede fire veletablerede softwareleverandører inden for POS. Opkøbet af OnlinePOS tilføjer yderligere ekspertise og styrker økosystemets evne til at levere kundecentrerede og skalerbare løsninger til mad- og restaurationsbranchen.

Om Everfield

Everfield er en langsigtet investor og vækstaccelerator for europæiske B2B-softwarevirksomheder med forretningskritiske produkter. Everfield er, med 30 opkøb til dato, et voksende økosystem af vertikale markeds- og specialiserede softwarevirksomheder.

Om OnlinePOS

OnlinePOS er en cloudbaseret POS-softwareudbyder med hovedkontor i Randers, Danmark. OnlinePOS tilbyder skalerbare løsninger, der hjælper HORECA-virksomheder med at strømline driften og forbedre den daglige effektivitet.

Mediekontakt

Alina Kostukova

Marketingchef for opkøb

press@everfield.com

Et foto, der ledsager denne meddelelse, er tilgængeligt på http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b8f23de5-4bb7-41c7-8f9e-542bbf0aa050/da