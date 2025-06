Everfield fait son entrée au Danemark avec l’acquisition d’OnlinePOS, leader des logiciels pour l’hôtellerie

RANDERS, Danemark, 17 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Everfield, investisseur européen à long terme dans le secteur des logiciels, annonce l’acquisition d’OnlinePOS, fournisseur danois de solutions de point de vente (POS) pour l’hôtellerie et l’événementiel. Il s’agit de la 30e acquisition d’Everfield en Europe, la première au Danemark, marquant une étape stratégique dans son expansion nordique.

Fondée en 2008, OnlinePOS propose une plateforme modulaire de point de vente destinée aux entreprises du secteur HORECA. Sa solution associe les fonctionnalités traditionnelles à des outils avancés comme le libre-service via QR code, la gestion des paiements, des tables et du back-office, ainsi qu’une trentaine d’intégrations tierces.





« Chez OnlinePOS, nous avons toujours eu pour objectif de simplifier et moderniser les solutions de point de vente et de paiement pour les entreprises HORECA. Nous avons choisi Everfield pour son engagement à long terme en faveur de la pérennité des entreprises logicielles, non seulement par leurs investissements, mais aussi par des valeurs partagées, une excellence opérationnelle et un respect sincère pour l’équipe qui conçoit les produits. Il me tarde de bâtir quelque chose de plus grand, pour nos clients, notre équipe et nos partenaires », déclare Lasse Peters, PDG et cofondateur d’OnlinePOS.

Lasse Peters et Karsten Knudsen continueront à diriger OnlinePOS, dont le siège est à Randers, avec des bureaux à Copenhague et à Oslo, soutenus par une équipe de 70 collaborateurs.

Lorenz Fuglsang, responsable des transactions chez Everfield, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir OnlinePOS dans l’écosystème Everfield. Cette acquisition marque une étape clé dans notre expansion dans les pays nordiques, et nous sommes déterminés à renforcer notre présence dans la région. »

« OnlinePOS est une entreprise remarquable, dotée d’une forte présence locale et d’un produit POS flexible et évolutif », ajoute Henning Schreiber, responsable des acquisitions chez Everfield. « Son intégration dans notre écosystème constitue une avancée majeure pour notre segment restauration et hôtellerie. »

Avec Digifood, MatrixPOS, helloTESS! et KOST, l’écosystème Everfield réunit déjà quatre fournisseurs de logiciels établis dans le domaine des systèmes de point de vente (POS). L’acquisition d’OnlinePOS apporte une expertise supplémentaire à l’écosystème et renforce encore sa capacité à fournir des solutions évolutives et centrées sur le client dans les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie.

À propos d’Everfield

Everfield est un investisseur à long terme et un accélérateur de croissance pour les entreprises européennes de logiciels B2B. Avec 30 acquisitions à ce jour, Everfield constitue un écosystème croissant d’entreprises expertes en marchés verticaux et logiciels spécialisés.

À propos d’OnlinePOS

Basé à Randers, au Danemark, OnlinePOS développe des logiciels de point de vente basés sur le cloud. Ses solutions évolutives aident les entreprises HORECA à rationaliser leurs opérations et à améliorer leur efficacité au quotidien.

