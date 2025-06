Infomaniak democratizza la crittografia delle e-mail a tutti i suoi utenti, gratuitamente

Dopo il lancio di my kSuite, la formula gratuita concepita per offrire un servizio di posta elettronica e uno spazio di lavoro online sovrani, il provider cloud svizzero Infomaniak compie un nuovo passo: la crittografia delle e-mail è adesso disponibile per tutti i suoi utenti. Attivabile con un clic al momento dell’invio, questa protezione funziona con qualsiasi provider di posta elettronica e consente di proteggere gli invii di dati sensibili (ricerca e sviluppo, salute, finanza, ecc.) nel pieno rispetto della LPD e del RGPD — il tutto senza complessità di natura tecnica.





La crittografia delle e-mail per tutti: semplice, sicura, 100% svizzera

Da oggi, i circa 3 milioni di utenti Infomaniak possono inviare e-mail crittografate dall’interfaccia Web di Infomaniak Mail. Questa sicurezza aggiuntiva è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti, compresi gli account my kSuite gratuiti al 100%. Questi ultimi offrono un indirizzo e-mail da 20 GB, 15 GB per documenti e foto e una suite per ufficio online compatibile con Microsoft Word, Excel e PowerPoint.

“Abbiamo sviluppato questa sicurezza aggiuntiva per rispondere in particolare ai crescenti requisiti in materia di protezione dei dati in settori sensibili come la ricerca, la sanità, la finanza o il diritto.” spiega Marc Oehler, CEO di Infomaniak.

Grazie a questa novità, adesso, i professionisti possono condividere dati sensibili come buste paga, documenti medici o dati bancari nel pieno rispetto dei requisiti svizzeri ed europei in materia di protezione dei dati.

Crittografia robusta senza complessità

Infomaniak ha sviluppato un sistema di crittografia basato su standard riconosciuti (OpenPGP, ECC, AES-256-GCM), con un’architettura sovrana ospitata al 100% in Svizzera. La crittografia può essere attivata con un semplice clic durante la scrittura della e-mail.

Normalmente, l’utente scrive il messaggio dall’interfaccia Web di Infomaniak Mail (https://ksuite.infomaniak.com/mail). Se lo desidera, può attivare la crittografia con un clic prima dell’invio. Il messaggio viene prima di tutto trasmesso ai server di Infomaniak tramite una connessione protetta HTTPS. In questa fase non è ancora crittografato, ma è già protetto da intercettazioni. Una volta ricevuto, il contenuto del messaggio viene crittografato automaticamente dai server di Infomaniak prima dell’invio, allegati inclusi fino a 25 MB. Il messaggio crittografato viene quindi inviato tramite SMTP e archiviato in questa forma nei server di posta. Per i destinatari Infomaniak è tutto automatico: una volta connesso al proprio account, l’utente può leggere il messaggio. Il server decripta automaticamente il contenuto tramite una passphrase univoca per ogni casella di posta. Per i destinatari esterni, il mittente definisce una password e la trasmette separatamente al destinatario, che potrà leggere il messaggio tramite l’interfaccia e-mail protetta di Infomaniak senza dover disporre di un account.

Contrariamente ai sistemi di crittografia end-to-end, che possono comportare la perdita di accesso ai dati, Infomaniak assicura un giusto equilibrio tra sicurezza robusta e continuità di accesso. Le chiavi private non escono mai dall’infrastruttura di Infomaniak. Le passphrase che proteggono le chiavi non vengono mai memorizzate in chiaro e vengono decodificate solo al volo durante una sessione autenticata. In caso di tentativo di accesso non autorizzato, anche utilizzando la password IMAP di un indirizzo e-mail compromesso, il contenuto dei messaggi crittografati resta protetto tramite la doppia autenticazione dell’account Infomaniak.

Un ecosistema in piena espansione

Il servizio di posta elettronica di Infomaniak continua a evolversi con l’introduzione di funzionalità atte a semplificare la vita quotidiana, come le reazioni tramite emoji per rispondere con un semplice gesto alle e-mail e un assistente IA sovrano per scrivere, correggere o riformulare i propri messaggi in modo fluido e nel pieno rispetto della riservatezza.

Per quanto riguarda kSuite, la suite collaborativa sovrana di Infomaniak, i progressi sono altrettanto ambiziosi. Da un po’ di tempo, un’IA sovrana contestuale (di tipo RAG) consente di tradurre, riassumere e interrogare documenti in kDrive. Il prossimo passaggio, già in fase di test, consentirà di interrogare tutti i file di una cartella, con l’obiettivo di estendere questa capacità a tutti i documenti di un utente, facilitando così un accesso immediato alle informazioni.

Per facilitare la migrazione delle imprese da Microsoft 365, adesso, kDrive Pro e kSuite Entreprise integrano Microsoft Online — ospitato esclusivamente nelle infrastrutture sovrane di Infomaniak. Ciò consente ai team di continuare a collaborare online sui documenti Office utilizzando le funzionalità avanzate di Excel, Word o PowerPoint, mantenendo il controllo totale dei propri dati nel cuore dell’Europa.

Nei prossimi mesi, la crittografia delle e-mail sarà disponibile sull’applicazione mobile Infomaniak Mail. Sono inoltre in preparazione due importanti sviluppi: la possibilità di rispondere a un’e-mail criptata inviata a un provider esterno come Gmail o Outlook direttamente dall’interfaccia di lettura sicura di Infomaniak, e la compatibilità PGP con altri servizi di posta elettronica criptata.