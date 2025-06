Docugami installe son siège européen en France pour bâtir une IA documentaire souveraine et maîtrisable

Pionnier de l’intelligence documentaire et fondateur de Docugami, Jean Paoli choisit la France comme hub stratégique pour l’Europe

Sa mission est claire : rendre les documents compréhensibles et exploitables par l’IA, sans compromettre la souveraineté des données.

Paris, 17 juin 2025 — Docugami, deep tech américaine spécialisée dans l’IA documentaire, annonce l’ouverture de Docugami Europe, sa nouvelle filiale basée en France. Cette entité aura pour mission de développer des collaborations scientifiques et industrielles, tout en accompagnant les entreprises européennes dans l’automatisation maîtrisée de leurs documents métier.

Ce mouvement stratégique positionne la France comme le centre névralgique des activités européennes de Docugami, en matière de R&D, de partenariats et de recrutement de talents IA.

Jean Paoli, un visionnaire tech particulièrement attaché à la France

Ce projet est porté par Jean Paoli, fondateur et CEO de Docugami et pionnier mondial des technologies documentaires. Formé en France à l’École des Ponts ParisTech et passé par les startups de l’INRIA, Jean Paoli incarne un lien fort entre les deux rives de l’Atlantique.

Co-créateur du standard XML au sein du W3C, il a également contribué à l’élaboration des formats universels docx, xlsx et pptx. Pendant plus de 20 ans chez Microsoft dans la région de Seattle, il a lancé Microsoft Open Technologies qui eut un rôle majeur influant l’engagement open source de Microsoft, dirigé des équipes stratégiques et participé à la création de quatre business units de plus d’un milliard de dollars chacune.

« Lancer Docugami Europe, c’est investir dans le talent scientifique européen, dans une IA qui respecte la souveraineté des données, et dans une approche ouverte, transparente et éthique de la technologie. J’ai beaucoup appris en France auprès des plus grands scientifiques et suis particulièrement heureux de choisir ce pays » commente Jean Paoli.

Une IA documentaire nouvelle génération, au service des entreprises européennes

Docugami réinvente la façon dont les organisations exploitent leurs documents métier complexes grâce à une approche unique :

Des LLMs open source pour garantir la transparence,

pour garantir la transparence, Des modèles agentiques pour une compréhension fine du raisonnement métier,

pour une compréhension fine du raisonnement métier, La génération de graphes de connaissances pour structurer automatiquement les données issues de documents non structurés.

Résultat : une IA documentaire hautement précise, auditable, économique et déployable à grande échelle, qui permet aux entreprises de :

Transformer des documents complexes en données structurées exploitables,

Raisonner sur ces données structurées pour déduire et recombiner de l'information éparpillée dans le document,

Automatiser leurs processus critiques (contrats, conformité, rapports, audits, etc.),

Et surtout, conserver une maîtrise totale de leurs données, sans dépendance à des modèles fermés ou opaques.

Un ancrage européen fort, pour un impact durable

En arrivant en France, l’entreprise entend multiplier les collaborations avec les institutions, chercheurs et universités de premier plan et recruter les meilleurs talents IA en Europe, en s’appuyant sur un modèle de travail entièrement distribué (remote first).

Déjà adoptée dans des secteurs exigeants comme l’assurance, les sciences de la vie, la chaîne logistique, l’immobilier ou le droit, Docugami poursuit sa mission : rendre les documents compréhensibles et exploitables par l’IA, sans compromettre la souveraineté des données.