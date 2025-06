Inauguration de la Conférence principale du 17e Forum du Détroit à Xiamen, dans la province du Fujian

XIAMEN, Chine, 17 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 15 juin, la Conférence principale du 17e Forum du Détroit s’est tenue à Xiamen, dans la province du Fujian.

Depuis son lancement en 2009, le forum a organisé près de 800 activités pour renforcer les échanges entre les populations des deux rives du détroit de Taïwan, attirant plus de 350 000 participants, dont plus de 140 000 compatriotes taïwanais.

Cette année, le forum a poursuivi son thème « Élargir les liens interpersonnels et approfondir le développement intégré » et privilégié une position « non gouvernementale, locale et extensible », avec 56 activités. Outre la conférence principale, des échanges ont été organisés dans quatre domaines : l’enseignement primaire, la jeunesse, la culture et l’économie, attirant à Taïwan plus de 7 000 participants de tous horizons.

Le Fujian met actuellement en œuvre de nombreuses politiques visant à faire de la province une destination privilégiée pour les Taïwanais et leurs entreprises sur le continent, notamment la construction d’une zone pilote de développement intégré entre les deux rives du détroit, le renforcement de la coopération entre le Fujian et Taïwan dans le secteur des services, la promotion des entreprises agricoles, forestières et halieutiques orientées vers le marché taïwanais, ainsi que le soutien aux compatriotes taïwanais du Fujian.

Source : The Organizing Committee of the 17th Straits Forum

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ff16a6a-6324-4a6d-a058-1db83a81f782