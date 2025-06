Géoméga fait le point sur les développements du procédé hydrométallurgique de Montviel

MONTRÉAL, 17 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Géoméga inc. (« Géoméga » ou la « Société ») (TSX-V : GMA) est heureuse de fournir une mise à jour sur l'évolution du procédé hydrométallurgique de son gisement de terres rares Montviel.

Suite à la reprise des essais hydrométallurgiques sur Montviel en 2022 (voir communiqué de presse), Géoméga a pu améliorer considérablement le schéma de procédé et appliquer diverses améliorations de procédé qui devraient bénéficier à l'aspect économique du projet et réduire l'empreinte environnementale du gisement par rapport aux travaux publiés en 2015 (voir communiqué de presse).

Comme annoncé en 2022, les principaux objectifs techniques de l'étude étaient les suivants :

Supprimer le circuit de flottation, qui représente un coût d'exploitation majeur et représentait une perte de 15 % de terres rares dans les résidus. Cette suppression devrait également entraîner la suppression du parc à résidus, qui représentait un investissement important. Réduire le nombre d'étapes et simplifier le schéma de procédé par rapport aux travaux publiés puis brevetés en 2020 (voir communiqué de presse). Démontrer la valorisation des autres métaux présents dans le minerai. Cela permet au projet de ne pas dépendre uniquement des terres rares, dont les prix fluctuent généralement de manière significative. La direction estime que la possibilité de disposer de flux d’écoulement facilement commercialisables répartit ce risque financier et l'empreinte environnementale entre les différents produits, permettant ainsi au projet de rester rentable et durable, même en période de baisse des prix des terres rares.



Voici quelques-unes des principales améliorations obtenues lors de ces essais :

Élimination du broyage fin et de l’enrichissement par flottation

Valorisation d’environ 40 % du minerai total à travers plusieurs flux d’écoulement (hors carbonates)

Circuit 1

Récupération des carbonates : une source potentielle de revenus mineure qui pourrait réduire les stériles générés par le projet ou qui serait utilisée pour le remblayage en pâte

Récupération du réactif dans le circuit 1

Circuit 2

Récupération du fer : un produit de fer de haute pureté pour l’application DRI (Direct Reduced Iron), une source de revenus importante et une réduction significative du volume de déchets

Récupération du réactif dans le circuit 2

Récupération du fer d’environ 75 % dans le flux d’oxyde de fer.



Circuit 3

Concentré de minéraux critiques, notamment des terres rares, du scandium et du niobium, avec des récupérations d’environ 95 % pour les ETR et Sc et de 85 % pour le Nb.

Récupération de phosphate de fer (FePO4) – une source de revenus importante pour le marché des batteries LFP (Lithium Fer Phosphate)

Récupération de sels de manganèse/magnésium – une source de revenus importante pour le marché des batteries et l’industrie agricole.



Suite à la réalisation des essais, une évaluation technico-économique interne a été réalisée. Le procédé hydrométallurgique a été modélisé à l'aide du logiciel Aspen Plus et appuyé par l'ensemble des essais expérimentaux. Les paramètres d'exploitation minière se fondent sur les travaux réalisés entre 2012 et 2015. Des travaux supplémentaires, réalisés par une firme externe, devront être effectués avant la réalisation de l'Évaluation Économique Préliminaire (EEP) et la publication des résultats. Les conclusions positives de cette étude interne serviront à l’évaluation des prochaines étapes de l’exploitation du gisement Montviel pour la Société.

« Je tiens à remercier le ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles (MERN) pour son soutien financier au lancement de ce projet en 2022. Le gouvernement du Québec continue d’appuyer fermement le développement de l’industrie minière essentielle et stratégique pour la province, et ce projet en est la parfaite illustration. La combinaison des avantages propres au projet Montviel, tels que son emplacement, l’accès aux infrastructures, à la main-d’œuvre, l’importance de la ressource, ainsi que la technologie de traitement développée par Géoméga au fil des ans, devrait se traduire par des avantages économiques et environnementaux pour le projet. Disposer d’un projet capable de résister aux importantes fluctuations de prix fréquentes dans le secteur des terres rares, sera essentiel à l’établissement d’une chaîne d’approvisionnement occidentale durable et fiable », a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Géoméga.



Figure 1 : Schéma de procédé exclusif Montviel de Géoméga



Les essais expérimentaux ont été réalisés par l'équipe technique d'Innord Inc., filiale privée à 100 % de Géoméga. Tous les essais et développements technologiques ont été supervisés par le Dr Pouya Hajiani (Ph.D. en génie chimique), directeur technique de Géoméga, qui a approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

À propos de Géoméga (www.geomega.ca)

Géoméga développe des technologies innovantes pour l'extraction et la séparation des éléments des terres rares et d'autres métaux critiques essentiels pour un avenir durable. Géoméga travaille avec différentes sources d’approvisionnement pour appliquer ses technologies de valorisation des résidus. Cela comprend le recyclage des aimants NdFeB, la valorisation des résidus de bauxite et le traitement des résidus sulfurés. La stratégie de Géoméga consiste à réduire progressivement les risques liés à sa technologie innovante et à générer des flux de trésorerie et un retour de valeur aux actionnaires tout en travaillant directement avec les principaux acteurs de leurs industries respectives.

Alors que ses technologies sont démontrées à plus grande échelle, Géoméga s'est engagé à travailler avec des partenaires majeurs pour aider à extraire de la valeur des produits provenant de l’extraction minière, des résidus miniers et d'autres résidus industriels qui contiennent des terres rares et d'autres métaux critiques. Indépendamment du métal ou de la source, Géoméga adopte une approche cohérente pour réduire l'impact environnemental et contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre en recyclant les principaux réactifs du procédé.

Géoméga est également propriétaire du gisement de terres rares de la Carbonatite de Montviel, la plus grande estimation des ressources de bastnaésite 43-101 en Amérique du Nord et détient plus de 16,8 millions d'actions, représentant environ 13% des actions émises et en circulation, de Kintavar Exploration Inc. (KTR.V), une société d'exploration minière qui développe des projets cuprifères au Québec, Canada.

Pour plus de détails, contactez:

Kiril Mugerman Président & CEO Géoméga 450-641-5119 ext.5653 kmugerman@Géoméga.ca

Nancy Thompson Vorticom Public Relations 212-532-2208 nancyt@vorticom.com Twitter: @Géoméga_REE

