Le Centre d’expérience Porsche de Toronto ouvre ses portes au public demain

TORONTO, 17 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL), importateur et distributeur du constructeur de voitures sport de Stuttgart, a annoncé que son Centre d’expérience Porsche (CEP) de Toronto ouvrira ses portes au public le 18 juin 2025.

« Des voitures performantes et des émotions fortes attendent les visiteurs au Centre d’expérience Porsche de Toronto, a déclaré Trevor Arthur, président-directeur général, Automobiles Porsche Canada, Ltée. Cet environnement unique met fièrement en valeur l’héritage de nos voitures sport en matière de dynamique de conduite, de design, de technologie et de passion. »

Le Centre d’expérience Porsche de Toronto comprend un circuit de deux kilomètres pour le perfectionnement des conducteurs, une zone dynamique, ainsi qu’un circuit de maniabilité et un cercle de dérive à faible adhérence. Ces quatre modules de conduite avec instructeur sont conçus pour démontrer l’ingénierie et les capacités des modèles Porsche.

Une vaste sélection des derniers modèles de voitures sport deux ou quatre portes de la marque est proposée, avec des tours de démonstration offerts à partir de 140 $, et des expériences de 90 minutes offertes à partir de 850 $. Les invités seront guidés par un instructeur certifié Porsche pendant toutes les expériences à bord d’un véhicule.

Au rez-de-chaussée, tout le monde peut déguster un café artisanal et se régaler de créations culinaires au Café Carrera, ou visiter la boutique Porsche Lifestyle qui propose une sélection de vêtements, d’accessoires, de voitures miniatures et de produits de style de vie. Le CEP de Toronto dispose également d’un salon de configuration où les clients peuvent explorer de nombreuses options de personnalisation pour créer la Porsche de leurs rêves. De plus, il sera possible de réserver des séances pour l’un des cinq simulateurs de conduite de pointe sur place. Au volant d’une Porsche virtuelle, les individus pourront courir contre eux-mêmes ou contre un concurrent sur des circuits du monde entier. L’étage inférieur est la porte d’entrée vers les modules de conduite (ou circuit), tandis que l’étage supérieur comprend des salles pour les événements privés.

Une sculpture accueille les nouveaux clients

L’aménagement paysager du CEP de Toronto est encadré par LÜMEN, une œuvre d’art publique de grande envergure commandée par Automobiles Porsche Canada. Composé de plus de 800 pièces d’ingénierie, il s’agit d’une expression sculpturale de l’éthos de Porsche, unissant l’ingénierie de précision à un symbolisme poétique. L’inclinaison de 23 degrés de la structure fait écho à l’inclinaison axiale de la Terre tout en honorant les phares ronds de la Porsche 911. En contraste, la bande intérieure de calligraphie abstraite, découpée au laser et composée à la main, représente l’esprit du conducteur. Elle évoque le rythme, la sensualité et l’émotion, le frisson de la conduite et le lien entre l’humain et la machine.

Conçu et fabriqué par l’architecte torontois Javid JAH et le fabricant Alex Akbari, en collaboration avec le calligraphe MEDĒIO, l’anneau en acier incliné de 23 pieds de haut est une affirmation de l’innovation, de la passion et de l’excellence artistique.

L’œuvre d’art a été sélectionnée à la suite d’un appel d’offres lancé en 2023 qui a donné lieu à 165 soumissions.

Expérience gratuite pour les véhicules Porsche neufs livrés au Canada

Les véhicules Porsche neufs admissibles livrés par un Centre Porsche au Canada recevront une invitation pour une séance de 90 minutes au CEP de Toronto. Parmi les activités de cette séance gratuite, chaque client admissible aura l’occasion de faire l’expérience, avec un instructeur certifié Porsche, d’un véhicule équivalent à celui qu’il a acheté. Cet avantage est valide pour les livraisons effectuées après le 1er janvier 2025 et peut être réclamé jusqu’à deux ans suivant l’invitation.

De plus, les acheteurs d’un modèle Porsche neuf vendu au Canada auront la possibilité de prendre livraison de leur nouvelle voiture sport au CEP de Toronto. Cette option supplémentaire comprend une séance de conduite de 90 minutes, un dîner pour un maximum de trois invités, une prise de photos et de vidéos de la livraison et un service de voiture dans la région du Grand Toronto. Elle est maintenant offerte sur le Configurateur de véhicules Porsche au prix de 2 500 $.

Le Centre d’expérience Porsche au Canada sera ouvert du mercredi au dimanche, toute l’année. Les disponibilités et les heures d’ouverture peuvent varier. Veuillez visiter le site PorscheExperience.ca/Centre pour obtenir de plus amples renseignements ou pour réserver des séances.

À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi à Toronto, en Ontario, PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. Situé à Pickering, en Ontario, le Centre d’expérience Porsche de Toronto ouvre ses portes le 18 juin 2025. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

