Thérapeutique Knight annonce la clôture de l'acquisition précédemment annoncée de Paladin

MONTRÉAL, 17 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou « la Société »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis), a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition des activités de Paladin, conformément aux modalités de l’entente d'achat d'actifs définitive (« EAA ») conclue avec Paladin Pharma inc., une société d'exploitation d'Endo, inc., et annoncée en mars 2025.

En date de clôture, Knight a versé approximativement 107 millions $ en liquidités, dont 22,3 millions $ pour le paiement des inventaires. Le paiement à la clôture a été diminué d’un montant de retenue de 15,4 millions $, de laquelle un montant de 10 millions $ est susceptible d’être libéré sous des conditions spécifiques, et les 5,4 millions $ restants devraient être utilisés pour régler certaines dettes. En outre, Knight pourrait verser des paiements futurs conditionnels pouvant atteindre 15 millions $ US, selon l'atteinte de certains objectifs de ventes.

« Nous sommes ravis d'annoncer la clôture réussie de l'acquisition de Paladin et sommes heureux de poursuivre ce parcours avec l’intégration de nos organisations. La combinaison de l'activité canadienne actuelle de Knight aux portefeuilles de Paladin et Sumitomo ajoutera une masse critique et modifiera la trajectoire de croissance pour positionner le Canada comme l'un des principaux contributeurs aux revenus dans les deux prochaines années », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Knight. « En outre, après la clôture de Paladin et Sumitomo, ainsi que l’obtention de la ligne de crédit renouvelable, nous sommes bien positionnés pour réaliser des transactions et exécuter notre mission d’acquisition, d’octroi sous licence, de développement et de commercialisation de produits pharmaceutiques en Amérique latine et au Canada. »

RBC Marchés de Capitaux agit à titre de conseiller financier exclusif de Knight, et Davies Ward Phillips & Vineberg agit à titre de conseiller juridique de Knight.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web à www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 déposée sur www.sedarplus.ca. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que cela résulte de nouveaux renseignements ou d’événements à venir, sauf si la loi l’exige.

