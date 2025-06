Communiqué de presse



74Software nomme Julia Siepmann au poste de Directrice des Ressources Humaines du Groupe

Paris, le 17 juin 2025 – 74Software annonce ce jour la nomination de Julia Siepmann au poste de Directrice des Ressources Humaines du Groupe. Cette nomination est effective depuis le 19 mai 2025.

Julia Siepmann apporte à 74Software plus de 20 ans d’expérience internationale en gestion stratégique des ressources humaines, acquise principalement au sein d’entreprises technologiques en transformation. Tout au long de sa carrière, elle s’est illustrée par sa capacité à piloter des évolutions culturelles profondes, à structurer des politiques RH globales et à bâtir des environnements de travail inclusifs, stimulants et performants.

Avant de rejoindre 74Software, Julia occupait le poste de Chief Human Resources Officer chez Nielsen, au sein de la division Analytics Portfolio Organizations. Elle a auparavant exercé pendant 15 ans chez Teradata dans des rôles de direction RH à l’échelle mondiale, depuis les bureaux de Londres et Singapour. Reconnue pour son approche à la fois réfléchie et structurée, Julia a dirigé de nombreux programmes internationaux en matière de transformation RH, d’engagement des collaborateurs et de diversité. Elle est basée à Londres, au Royaume-Uni.

Patrick Donovan, Directeur général de 74Software a déclaré :

« La nomination de Julia constitue une étape importante pour accompagner notre développement. Nous sommes pleinement engagés envers nos équipes et leur développement. Le leadership éprouvé de Julia et sa solide expertise en matière de transformation organisationnelle et de gestion des talents seront des atouts déterminants pour renforcer notre culture d’entreprise et soutenir notre croissance. Nous sommes heureux de l’accueillir au sein de l’équipe dirigeante. »

Julia contribuera activement à la structuration et à la mise en œuvre d’une stratégie RH alignée avec les ambitions de développement de 74Software. Sa mission consistera à renforcer la performance organisationnelle du groupe en favorisant la cohésion entre les entités, en accompagnant le développement des talents et en ancrant durablement une culture d’entreprise fondée sur le respect, l’équité et le bien-être.

« Je suis ravie de rejoindre 74Software à un moment clé de son développement en tant qu’entreprise de portefeuille réunissant plusieurs marques technologiques fortes, ancrées dans une culture commune et des valeurs partagées », explique Julia Siepmann. « Dans un environnement concurrentiel en constante évolution, la fonction RH a un rôle déterminant à jouer pour accompagner cette dynamique, faire émerger une proposition employeur claire et en phase avec les attentes des collaborateurs. Je me réjouis de contribuer à structurer une organisation inclusive, performante et durable. » ajoute-t-elle.

Cette nomination vient compléter la composition du Comité Exécutif de 74Software, désormais composé de 9 membres représentant 4 nationalités :

Patrick Donovan, Directeur général

Éric Bierry, Directeur général délégué, Directeur général de SBS

Roland Royer, Directeur général d’Axway

Tobias Unger, Directeur financier

Xavier Rebeuf, Directeur des opérations de R&D

Paul French, Directeur de cabinet

Philippe Buisson, Directeur de l'Intégration et Secrétaire

Yann Metz-Pasquier, Directeur Stratégie

Julia Siepmann, Directrice des Ressources Humaines





A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 11 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com

Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78 – cchouard@74software.com

