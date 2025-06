RIBER finalise la phase I de ROSIE avec la signature d’un partenariat avec NQCP, centre de recherche de pointe au Danemark

Bezons (France), le 17 juin 2025 – 18h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce la signature d’un partenariat collaboratif de trois ans avec le Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme (NQCP), centre de recherche d’excellence situé au Danemark.

Un partenariat stratégique visant la qualification du process de ROSIE, première machine 300 mm dédiée à la photonique et compatible avec les fabs silicium.

Ce partenariat constitue une avancée clé dans l’ambition de RIBER de s’intégrer au cœur des lignes de production des fabs silicium. Il porte sur la qualification industrielle de ROSIE (Riber Oxide Silicon Epitaxy), une plateforme conçue spécifiquement pour la croissance d’oxydes sur des wafers de 300 mm et compatible avec les standards SEMI.

ROSIE vise plusieurs marchés :

les communications optiques ultra-rapides, en particulier les segments Datacom / Telecom ;

les calculateurs optiques ;

les technologies quantiques photoniques.





Vente du premier exemplaire de ROSIE

Ce partenariat se concrétise par la vente au NQCP du premier exemplaire de la machine ROSIE, dont la livraison est prévue au second semestre 2025. La plateforme sera intégrée au sein d’une ligne pilote dédiée aux technologies photoniques. Le programme comprend un travail conjoint pour le développement du process, qui sera standardisé pour permettre une mise en production rapide, et atteindre dans des délais réduits les niveaux de productivité attendus par les clients.

Ce projet illustre la volonté de RIBER de se positionner comme un acteur de référence, capable d’apporter des solutions différenciantes face à ses concurrents équipementiers.

Une plateforme née en France, soutenue par France 2030, pour répondre aux défis mondiaux de l’industrie du silicium

Développée depuis 2021, ROSIE incarne l’engagement de RIBER en faveur de l’innovation de rupture avec une maîtrise avancée de l’épitaxie par jets moléculaires combinée à une compatibilité totale avec les exigences industrielles des lignes de production silicium. Ce projet a bénéficié du soutien de la Région Île-de-France dans le cadre du programme Innov’up et de BPI France dans le cadre du plan France 2030.

Une collaboration d’excellence

Le choix de collaborer avec l’équipe du Professeur Krogstrup s’est imposé naturellement.

« L’environnement scientifique, les compétences de pointe et l’enthousiasme de l’équipe ont été déterminants dans notre décision » souligne le Dr. Jean Louis Guyaux CTO de Riber Lab.

Annie Geoffroy, Présidente directrice générale de RIBER, ajoute : « Nouer un partenariat avec un laboratoire européen de référence dans le domaine de la photonique intégrée sur silicium constitue un levier stratégique pour accélérer le développement de nouveaux procédés innovants. Cette collaboration permet de répondre plus efficacement aux exigences croissantes du marché en matière de performance, de miniaturisation et d’efficacité énergétique, tout en renforçant notre capacité à innover. »

Vers une dynamique européenne d’innovation

Avec ce partenariat, RIBER confirme son rôle moteur dans l’écosystème européen de la recherche appliquée à la photonique. Il démontre la capacité d’une PME industrielle française à porter des technologies de pointe à l’échelle internationale, et illustre également la force des synergies entre industriels et scientifiques pour faire émerger les technologies de demain.

« Cette collaboration marque le lancement de la phase II de ROSIE, celle de l’industrialisation. C’est une fierté pour RIBER de voir une technologie française s’imposer comme un levier clé pour les futurs composants quantiques. », conclut Annie Geoffroy.

A propos de NQCP

Le Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme (NQCP) est une initiative de recherche lancée par la Fondation Novo Nordisk, en collaboration avec l'Institut Niels Bohr de l'Université de Copenhague. Le programme vise à développer un ordinateur quantique universel et tolérant aux fautes d'ici 2034, capable de résoudre des problèmes complexes dans les sciences de la vie.

Le NQCP adopte une approche interdisciplinaire, explorant plusieurs technologies de qubits pour identifier la plateforme la plus prometteuse. Il s'appuie sur un écosystème international de partenaires académiques et industriels. Le programme comprend également la création du Quantum Foundry Copenhagen, une installation dédiée aux nouveaux processus de fabrication de composants quantiques de haute précision, essentiels pour la future génération de processeurs d’informatique quantique.

Pour plus d'informations : https://nqcp.ku.dk/

A propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique. RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

