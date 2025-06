L’association expérimentale des anticorps bispécifiques premiers de leur catégorie TALVEY®▼ (talquetamab) et TECVAYLI®▼ (téclistamab) montre des réponses significatives et durables chez des patients atteints de myélome multiple lourdement prétraités et présentant une maladie extramédullaire

Les résultats de l’étude de la Phase 2 RedirecTT-1 indiquent des réponses significatives avec un taux de réponse globale de 78.9 pour cent grâce au double ciblage de GPRC5D et de BCMA1

Les données suggèrent le potentiel d’une nouvelle approche prête à l’emploi chez les patients atteints d’une maladie extramédullaire dont les besoins ne sont pas satisfaits1

BEERSE, BELGIQUE, 17 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, une société de Johnson & Johnson, a annoncé ce jour de nouveaux résultats de l’étude de la Phase 2 RedirecTT-1 évaluant l’association expérimentale de TALVEY®▼(talquetamab), le premier anticorps bispécifique dirigé contre le GPRC5D approuvé par la Commission européenne (CE), et de TECVAYLI®▼(téclistamab), le premier anticorps bispécifique dirigé contre le BCMA approuvé par la CE. Les résultats révèlent un taux de réponse globale (TRG) élevé et durable chez les patients atteints de myélome multiple en rechute/réfractaire (MMRR) exposés à une triple classe (ETC) de médicaments et présentant une maladie extramédullaire (EMD).1 L’EMD est définie comme un plasmocytome associé aux tissus mous/organes sans contact avec les structures osseuses selon les critères de l’International Myeloma Working Group (IMWG).2 L’étude RedirecTT-1 est l’étude la plus complète portant sur les patients atteints d’EMD à ce jour.1 Ces données ont fait l’objet d’une présentation orale de dernière minute (résumé #LB4001) lors du Congrès de l’European Hematology Association (EHA) 2025.1

L’EMD est une forme agressive de myélome multiple et survient lorsque les cellules myélomateuses se propagent et forment des tumeurs (plasmocytomes) ailleurs dans le corps, notamment dans les tissus mous et les organes.3 Ces patients sont souvent confrontés à un nombre limité d’options thérapeutiques et à des résultats plus défavorables en raison de la complexité de la maladie, notamment l’hétérogénéité tumorale, ce qui se traduit par de faibles TRG et des rechutes rapides avec les traitements standard actuels.2,3 En moyenne, les patients atteints de MMRR et exposés à une triple classe de médicaments et présentant une EMD ont un TRG inférieur à 40 pour cent et une survie sans progression (SSP) médiane de moins de six mois.4

“L’association expérimentale de talquetamab et de téclistamab a permis d’obtenir des réponses significatives et durables chez les patients atteints de myélome multiple en rechute ou réfractaire, et s’avère désormais très prometteuse chez les patients atteints de myélome extramédullaire, pour lesquels les traitements standard sont souvent insuffisants,” a déclaré Yael Cohen, Docteur en Médecine, Cheffe de l’Unité des Myélomes au Tel-Aviv Sourasky Medical Center, Tel-Aviv, Israël.* “Le double ciblage de GPRC5D et de BCMA peut entraîner un TRG plus élevé et une réponse plus importante en atténuant l’échappement lié à l’antigène cible. L’essai RedirecTT-1 révèle le potentiel de cette nouvelle approche par association à double ciblage en tant qu’option thérapeutique envisageable pour les patients atteints de cette maladie.”

L’étude de la Phase 2 RedirecTT-1 a recruté 90 patients atteints de MMRR, exposés à une triple classe de médicaments et présentant une EMD.1 Parmi ces patients, 84.4 pour cent étaient réfractaires à une triple classe de médicaments, 35.6 pour cent étaient réfractaires à cinq médicaments, 20.0 pour cent avaient déjà reçu un traitement par cellules CAR-T dirigées contre le BCMA et 8.9 pour cent avaient déjà reçu un anticorps bispécifique.1 L’association expérimentale de talquetamab et de téclistamab a permis d’obtenir un TRG élevé de 78.9 pour cent (intervalle de confiance [IC] à 95 pour cent; 69.0–86.8), plus de la moitié des patients (54.4 pour cent) ayant obtenu une réponse complète ou supérieure.1 Des réponses élevées ont été observées même chez les patients exposés par le passé à des cellules CAR-T dirigées contre le BCMA ou à des anticorps bispécifiques anti-FcRH5 (TRG de 83.3 pour cent; 58.6–96.4 et TRG de 75.0 pour cent; 34.9–96.8, respectivement).1 Parmi les répondeurs, 66.2 pour cent continuaient à répondre à la date de gel des données, pour un suivi médian de 13.4 mois, ce qui indique des réponses significatives et durables.1 Une survie sans progression a été observée chez 61.0 pour cent des patients traités par l’association après un an de traitement.1 En outre, l’association a permis d’obtenir des réponses durables, 64.1 pour cent des patients continuant à répondre (durée médiane de la réponse: 13.8 mois) et 74.5 pour cent des patients étaient en vie à un an de traitement, tandis que la survie globale médiane n’était pas encore atteinte.1

“Le myélome multiple reste une maladie complexe et hétérogène, la maladie extramédullaire étant une forme particulièrement agressive et difficile à traiter,” a déclaré Ester in’t Groen, Responsable du Domaine Thérapeutique de l’Hématologie EMEA chez Johnson & Johnson Innovative Medicine. “L’étude RedirecTT-1 témoigne de notre stratégie visant à tirer parti de nouveaux mécanismes d’action, tels que l’association de ces deux anticorps bispécifiques, pour découvrir des résultats potentiels pour des sous-ensembles de patients qui sont actuellement confrontés à un mauvais pronostic et à des options limitées.”

Le profil d’innocuité de l’association était conforme aux rapports précédents sur le talquetamab et le téclistamab en monothérapie, et aucun nouveau signal d’innocuité n’a été identifié.1 Les patients ont eu la possibilité de passer à une posologie mensuelle, pouvant contribuer à une meilleure tolérance.1 Les taux d’abandon ont été faibles pour l’association de talquetamab et de téclistamab en raison des effets indésirables (EI).1 Deux participants ont abandonné le talquetamab uniquement.1 Les cas de syndrome de relargage des cytokines (SRC) et de syndrome de neurotoxicité associée aux cellules effectrices immunitaires (ICANS) ont été pour la plupart de faible intensité1. Sur les dix patients ayant présenté des EI de grade 5 (11.1 pour cent), cinq étaient dus à des infections.1 Cinq patients sont décédés des suites d’une infection et les taux d’infection sévère étaient similaires à ceux observés avec certaines monothérapies à base d’anticorps bispécifiques anti-BCMA.1



“Les patients atteints de myélome extramédullaire, en particulier ceux ayant épuisé les thérapies antérieures, ont besoin d’options thérapeutiques plus efficaces,” a déclaré Jordan Schecter, Docteur en Médecine, Vice-Président, Responsable du Domaine Thérapeutique, Myélome Multiple, Johnson & Johnson Innovative Medicine. “Nos anticorps bispécifiques talquetamab et téclistamab, les premiers de leur catégorie, ont révolutionné le traitement du myélome multiple en rechute ou réfractaire. L’étude RedirecTT-1 souligne notre engagement à faire avancer les traitements innovants qui s’attaquent à la maladie de différentes manières en concevant des schémas associables et complémentaires.”

À propos du Talquetamab

Le talquetamab a reçu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle (AMMc) de la Commission européenne (CE) en août 2023, en tant que monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple en rechute ou réfractaire (MMRR) ayant reçu au moins trois traitements antérieurs, y compris par agent immunomodulateur, par inhibiteur du protéasome et par anticorps anti-CD38, et dont la maladie a progressé sous l’effet du dernier traitement.5 La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a également accordé une autorisation pour le talquetamab en août 2023 pour le traitement des patients adultes atteints de MMRR ayant reçu au moins quatre lignes de traitement antérieures, y compris par inhibiteur du protéasome, par agent immunomodulateur et par anticorps anti-CD38.6

Le talquetamab est un anticorps bispécifique activateur des lymphocytes T qui se lie au CD3 à la surface des lymphocytes T et au GPRC5D, une nouvelle cible fortement exprimée à la surface des cellules du myélome multiple et dont l’expression est minime, voire nulle, sur les lymphocytes B ou les précurseurs des lymphocytes B.5

Pour obtenir une liste complète des effets indésirables et des informations concernant la posologie et l’administration, les contre-indications et les autres précautions d’emploi du talquetamab, veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit.

Conformément aux réglementations de l’Agence européenne des médicaments (EMA) relatives aux nouveaux médicaments et à ceux ayant reçu une autorisation conditionnelle, le talquetamab fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.

À propos du Téclistamab

Le téclistamab a reçu l’approbation de la CE en août 2022 pour le traitement des patients atteints de MMRR qui ont reçu au moins trois traitements antérieurs, notamment par agent immunomodulateur, par inhibiteur du protéasome et par anticorps anti-CD38, et chez qui la maladie a progressé lors du dernier traitement.7 En août 2023, la CE a approuvé une demande de modification de type II pour le téclistamab, offrant la possibilité d’une fréquence d’administration réduite à 1.5 mg/kg toutes les deux semaines chez les patients ayant présenté une réponse complète (RC) ou supérieure pendant au moins six mois.8 Le téclistamab a reçu l’approbation de la FDA américaine en octobre 2022 pour le traitement des patients adultes atteints de MMRR ayant reçu au moins quatre lignes de traitement antérieures, y compris par inhibiteur du protéasome, par agent immunomodulateur et par anticorps anti-CD38.9

Le téclistamab est un anticorps bispécifique prêt à l’emploi.9,10 L’injection de téclistamab par voie sous-cutanée redirige les lymphocytes T vers deux cibles cellulaires (le BCMA et le CD3) pour activer le système immunitaire et lutter contre le cancer. Le téclistamab est actuellement évalué dans le cadre de plusieurs études d’association.10,11,12,13,14

Pour obtenir une liste complète des effets indésirables et des informations concernant la posologie et l’administration, les contre-indications et les autres précautions d’emploi du téclistamab, veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit.

Conformément à la réglementation de l’Agence européenne des médicaments (EMA) relative aux nouveaux médicaments et à ceux ayant reçu une autorisation conditionnelle, le téclistamab fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.

À propos du Myélome Multiple

Le myélome multiple est un cancer du sang actuellement incurable qui touche un type de globules blancs appelés plasmocytes, que l’on trouve dans la moelle osseuse.15,16 Dans le cas du myélome multiple, ces plasmocytes cancéreux poursuivent leur prolifération, s’accumulent dans l’organisme et supplantent les cellules sanguines normales, tout en provoquant souvent une destruction osseuse et d’autres complications graves.15,16 Dans l’Union européenne, on estime que plus de 35,000 personnes ont reçu un diagnostic de myélome multiple en 2022, et que plus de 22,700 patients en sont décédés.17 Les patients atteints de myélome multiple expérimentent des rechutes de plus en plus fréquentes avec chaque ligne de traitement,18,19 alors que les rémissions deviennent progressivement plus courtes.18,19,20 Si certains patients atteints d’un myélome multiple ne présentent initialement aucun symptôme, d’autres peuvent présenter des signes et symptômes fréquents de la maladie, pouvant inclure des fractures ou douleurs osseuses, un faible taux de globules rouges, de la fatigue, des taux de calcium élevés ou une atteinte rénale.21

À propos de Johnson & Johnson

Chez Johnson & Johnson, nous pensons que la santé est essentielle. Notre capacité d’innovation dans le domaine de la santé nous donne les moyens de construire un monde dans lequel nous contribuons à la fois à prévenir et à soigner les maladies complexes, où les traitements sont plus adaptés et moins invasifs et où les solutions sont personnalisées. Grâce à notre expertise dans le domaine de la médecine innovante et des technologies médicales, nous sommes les plus à même d’apporter des innovations à l’ensemble des solutions de santé d’aujourd’hui pour faire advenir les avancées de demain et avoir un impact majeur sur la santé de l’humanité.

Pour en savoir plus, consultez le site : www.innovativemedicine.jnj.com/emea. Suivez-nous sur www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea. Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc. et Janssen Research & Development, LLC sont des sociétés de Johnson & Johnson.

Mises en garde relatives aux déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des “déclarations prospectives,” au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant le développement du produit, les bénéfices potentiels et l’impact thérapeutique du talquetamab. Il est conseillé au lecteur de ne pas s’y fier indûment. Ces déclarations reposent sur les attentes actuelles d’événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus venaient à se présenter, les conséquences réelles pourraient différer sensiblement des attentes et des projections de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les enjeux et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, notamment l’incertitude de succès clinique et d’obtention des autorisations réglementaires, l’incertitude du succès commercial, les difficultés et retards de fabrication, la concurrence, et particulièrement les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par nos concurrents, les contestations de brevets, les problèmes d’efficacité ou d’innocuité entraînant des rappels de produits ou des mesures réglementaires, les changements de comportement et des habitudes de consommation des acheteurs de produits et services de soin de santé, les évolutions juridiques et réglementaires applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé et les tendances en matière de maîtrise des coûts des soins de santé. Vous trouverez une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs dans le tout dernier rapport annuel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K, notamment dans les sections intitulées “Mises en garde concernant les déclarations prospectives” et “Rubrique 1A. Facteurs de risque,” ainsi que dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson déposés sous formulaire 10-Q et les autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des exemplaires de ces documents sont disponibles en ligne sur http://www.sec.gov et http://www.jnj.com, ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de la publication de nouvelles informations ou de futurs événements ou développements.

* Yael Cohen, Docteur en Médecine, Cheffe de l’Unité des Myélomes au Tel-Aviv Sourasky Medical Center, Tel-Aviv, Israël, a fourni des services de consultation, de conseil et de porte-parole à Janssen-Cilag International NV ; elle n’a reçu aucune rémunération pour des travaux en lien avec les médias.

CP-526056

Juin 2025

