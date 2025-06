Die in der Erprobung befindliche Kombination aus den ersten bispezifischen Antikörpern TALVEY®▼ (talquetamab) und TECVAYLI®▼ (teclistamab) zeigt bei stark vorbehandelten Patienten mit multiplem Myelom und extramedullärer Erkrankung eine tiefgreifende und anhaltende Wirksamkeit

Die Ergebnisse der Phase II Studie RedirecTT-1 zeigen eine starke Reaktion mit einer Gesamtansprechrate von 78.9 Prozent durch die doppelte Zielgerichtete Therapie von GPRC5D und BCMA1

Datensignalpotenzial eines neuartigen, serienmäßigen Ansatzes bei Patienten mit extramedullärer Erkrankung, bei denen ein erheblicher ungedeckter Bedarf besteht1

BEERSE, BELGIEN, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, ein Unternehmen von Johnson & Johnson, hat heute neue Ergebnisse der Phase II Studie RedirecTT-1 bekanntgegeben, in der die Kombinationstherapie aus TALVEY® ▼(talquetamab), dem ersten von der Europäischen Kommission (EK) zugelassenen bispezifischen Antikörper gegen GPRC5D, und TECVAYLI®▼(teclistamab), dem ersten von der EK zugelassenen bispezifischen Antikörper gegen BCMA, untersucht wurde. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Gesamtansprechrate (ORR) mit anhaltender Wirksamkeit bei Patienten mit rezidiviertem/refraktärem multiplem Myelom (RRMM) unter dreifacher Vorbehandlung (TCE), die eine echte extramedulläre Erkrankung (EMD) aufweisen.1 EMD ist gemäß den Kriterien der International Myeloma Working Group (IMWG) definiert als Plasmozytome in Weichteilgewebe/Organen ohne Kontakt zu knöchernen Strukturen.2 RedirecTT-1 ist die bislang größte Studie, die sich speziell mit Patienten mit EMD befasst.1 Diese Daten wurden in einer aktuellen mündlichen Präsentation (Abstract #LB4001) auf dem Kongress der European Hematology Association (EHA) 2025 vorgestellt.1

EMD ist eine aggressive Form des multiplen Myeloms und tritt auf, wenn sich Myelomzellen ausbreiten und an anderen Stellen im Körper, beispielsweise in Weichteilen und Organen, Tumore (Plasmozytome) bilden.3 Aufgrund der Komplexität der Erkrankung, einschließlich der Heterogenität der Tumoren, stehen diesen Patienten oft nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, und die Prognose ist schlecht. Mit den derzeitigen Standardtherapien sind die ORR niedrig und es kommt schnell zu Rückfällen.2,3 Im Durchschnitt weisen TCE-RRMM-Patienten mit EMD eine ORR von weniger als 40 Prozent und eine mediane progressionsfreie Überlebenszeit (PFS) von weniger als sechs Monaten auf.4

"Die untersuchte Kombination aus talquetamab und teclistamab hat bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom eine tiefgreifende und anhaltende Wirksamkeit gezeigt und ist nun auch bei Patienten mit extramedullärem Myelom, bei denen Standardtherapien oft versagen, vielversprechend," so Dr. Yael Cohen, Leiterin der Myelom-Abteilung am Tel-Aviv Sourasky Medical Center in Tel Aviv, Israel.* "Die doppelte zielgerichtete Bekämpfung von GPRC5D und BCMA könnte zu einer höheren ORR und einer tieferen Remission führen, indem sie die Flucht des Zielantigens abschwächt. Die RedirecTT-1-Studie zeigt die Wirksamkeit dieses neuartigen dualen Ansatzes als potenzielle Behandlungsoption für Patienten mit dieser Erkrankung."

An der Phase II Studie RedirecTT-1 nahmen 90 Patienten mit TCE-RRMM und echter EMD teil.1 Von diesen Patienten waren 84.4 Prozent dreifach therapieresistent, 35.6 Prozent waren penta-medikamentenresistent, 20.0 Prozent hatten zuvor eine BCMA-CAR-T-Therapie erhalten und 8.9 Prozent hatten zuvor einen bispezifischen Antikörper erhalten.1 Die untersuchte Kombination aus talquetamab und teclistamab führte zu einer hohen ORR von 78.9 Prozent (95-Prozent-Konfidenzintervall [KI]; 69.0–86.8), wobei mehr als die Hälfte der Patienten (54.4 Prozent) eine vollständige Remission oder besser erreichten.1 Hohe Ansprechraten wurden sogar bei Patienten beobachtet, die zuvor mit BCMA-CAR-T-Zelltherapie oder bispezifischen Anti-FcRH5-Antikörpern behandelt worden waren (83.3 Prozent ORR; 58.6–96.4 bzw. 75.0 Prozent ORR; 34.9–96.8).1 Unter den Respondern blieben 66.2 Prozent zum Zeitpunkt des Datenstops unter der Medikamentendosis, mit einer medianen Nachbeobachtungszeit von 13.4 Monaten, was auf tiefe und dauerhafte Remissionen hindeutet.1 Die Behandlung mit der Kombination führte dazu, dass 61.0 Prozent der Patienten nach einem Jahr progressionsfrei und am Leben waren.1 Darüber hinaus führte die Kombination zu dauerhaften Ansprechraten: 64.1 Prozent der Patienten behielten das Ansprechen bei (mediane Ansprechdauer: 13.8 Monate) und 74.5 Prozent der Patienten waren nach einem Jahr noch am Leben, während die mediane Gesamtüberlebenszeit noch nicht erreicht war.1

"Das multiple Myelom ist nach wie vor eine komplexe und heterogene Erkrankung, wobei die extramedulläre Erkrankung eine besonders aggressive und schwer zu behandelnde Form darstellt," erklärte Ester in't Groen, Leiterin des Bereichs Hämatologie bei Johnson & Johnson Innovative Medicine in der Region EMEA. "Die RedirecTT-1-Studie spiegelt unsere Strategie wider, neuartige Wirkmechanismen wie die Kombination dieser dualen bispezifischen Antikörper zu nutzen, um die potenziellen Ergebnisse für Untergruppen von Patienten, die derzeit mit einer schlechten Prognose und begrenzten Optionen konfrontiert sind, neu zu definieren."

Das Sicherheitsprofil der Kombination entsprach früheren Berichten über talquetamab und teclistamab als Monotherapien, wobei keine neuen Sicherheitssignale festgestellt wurden.1 Die Patienten hatten die Möglichkeit, auf eine einmal monatliche Dosierung umzustellen, was möglicherweise zu einer verbesserten Verträglichkeit beitrug.1 Die Abbruchraten aufgrund von Nebenwirkungen waren bei der Kombinationstherapie mit talquetamab und teclistamab gering.1 Zwei Teilnehmer brachen nur die Behandlung mit talquetamab ab.1 Die Berichte über das Zytokinfreisetzungssyndrom (CRS) und das immunzelluläre Neurotoxizitätssyndrom (ICANS) waren überwiegend geringgradig.1 Von den zehn Patienten mit unerwünschten Ereignissen des Grades 5 (11.1 Prozent) waren fünf auf Infektionen zurückzuführen.1 Es gab fünf Todesfälle aufgrund von Infektionen, und die Rate schwerer Infektionen entsprach in etwa derjenigen, die bei einigen BCMA-bispezifischen Antikörper-Monotherapien beobachtet wurde.1



"Patienten mit extramedullärem Myelom, insbesondere diejenigen, bei denen vorherige Therapien versagt haben, benötigen wirksamere Behandlungsoptionen," so Dr. Jordan Schecter, Vizepräsident, Leiter des Bereichs Multiple Myelome, Johnson & Johnson Innovative Medicine. "Unsere erstklassigen bispezifischen Antikörper talquetamab und teclistamab haben die Behandlung des rezidivierten oder refraktären multiplen Myeloms revolutioniert. Die RedirecTT-1-Studie unterstreicht unser Engagement für die Entwicklung innovativer Therapien, die die Krankheit auf unterschiedliche Weise bekämpfen, indem sie kombinierbare und sich ergänzende Behandlungsschemata aufbauen."

Über talquetamab

Talquetamab erhielt im August 2023 von der Europäischen Kommission (EK) die bedingte Marktzulassung (CMA) als Monotherapie für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem und refraktärem multiplem Myelom (RRMM) erhalten, die zuvor mindestens drei Therapien erhalten haben, darunter ein immunmodulierendes Mittel, einen Proteasom-Inhibitor und einen Anti-CD38-Antikörper, und bei denen unter der letzten Therapie eine Progression der Erkrankung festgestellt wurde.5 Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat talquetamab im August 2023 ebenfalls für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit RRMM zugelassen, die zuvor mindestens vier Therapien erhalten haben, darunter einen Proteasom-Inhibitor, ein immunmodulierendes Mittel und einen Anti-CD38-Antikörper.6

Talquetamab ist ein bispezifischer T-Zell-bindender Antikörper, der an CD3 auf der Oberfläche von T-Zellen und an GPRC5D bindet, einem neuartigen Zielmolekül, das stark auf der Oberfläche von Myelomzellen exprimiert wird, während es auf B-Zellen oder B-Zell-Vorläuferzellen nur minimal bis gar nicht exprimiert wird.5

Die vollständige Auflistung der Nebenwirkungen sowie Informationen zu Dosierung und Verabreichung, Kontraindikationen und anderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von talquetamab finden Sie in der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels.

In Übereinstimmung mit den Vorschriften der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) für neue Arzneimittel und solche mit bedingter Zulassung unterliegt talquetamab einer zusätzlichen Überwachung.

Über teclistamab

Teclistamab erhielt im August 2022 die Zulassung der Europäischen Kommission für die Behandlung von Patienten mit RRMM, die mindestens drei vorherige Therapien erhalten haben, darunter ein immunmodulatorisches Mittel, einen Proteasom-Inhibitor und einen Anti-CD38-Antikörper, und bei denen unter der letzten Therapie eine Progression der Erkrankung festgestellt wurde.7 Im August 2023 genehmigte die EMA eine Typ-II-Änderung für teclistamab, die die Option einer reduzierten Dosierungshäufigkeit von 1.5 mg/kg alle zwei Wochen bei Patienten vorsieht, die mindestens sechs Monate lang eine vollständige Remission (CR) oder besser erreicht haben.8 teclistamab erhielt im Oktober 2022 die Zulassung der US-amerikanischen FDA für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit RRMM, die mindestens vier vorherige Therapielinien erhalten haben, darunter einen Proteasom-Inhibitor, einen immunmodulatorischen Wirkstoff und einen Anti-CD38-Antikörper.9

Teclistamab ist ein gebrauchsfertiger (oder sofort einsetzbarer) bispezifischer Antikörper.9,10 Teclistamab wird subkutan injiziert und leitet T-Zellen über zwei zelluläre Zielmoleküle (BCMA und CD3) um, um das körpereigene Immunsystem zur Bekämpfung des Krebses zu aktivieren. Teclistamab wird derzeit in mehreren Kombinationsstudien untersucht.10,11,12,13,14

Die vollständige Auflistung der Nebenwirkungen sowie Informationen zu Dosierung und Anwendung, Gegenanzeigen und anderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von teclistamab finden Sie in der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels.

Im Einklang mit den Vorschriften der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) für neue Arzneimittel und solche, die eine bedingte Zulassung erhalten haben, unterliegt teclistamab einer zusätzlichen Überwachung.

Über das multiple Myelom

Das multiple Myelom ist derzeit eine unheilbare Form von Blutkrebs, die eine bestimmte Art weißer Blutkörperchen, die sogenannten Plasmazellen, befällt, die im Knochenmark vorkommen.15,16 Beim multiplen Myelom vermehren sich diese bösartigen Plasmazellen unkontrolliert, sammeln sich im Körper an, verdrängen normale Blutzellen und verursachen häufig Knochenzerstörung und andere schwerwiegende Komplikationen.15,16 In der Europäischen Union wurden im Jahr 2022 schätzungsweise mehr als 35,000 Menschen mit multiplem Myelom diagnostiziert, und mehr als 22,700 Patienten starben.17 Patienten mit multiplem Myelom erleiden Rückfälle, die mit jeder Therapieform häufiger auftreten,18,19 während die Remissionen zunehmend kürzer werden.18,19,20 Während einige Patienten mit multiplem Myelom zunächst keine Symptome zeigen, können bei anderen häufige Anzeichen und Symptome der Erkrankung auftreten, darunter Knochenbrüche oder -schmerzen, niedrige rote Blutkörperchenwerte, Müdigkeit, hohe Kalziumwerte, Infektionen oder Nierenschäden.21

Über Johnson & Johnson

Wir bei Johnson & Johnson glauben, dass Gesundheit alles ist. Unsere Stärke im Bereich der Gesundheitsinnovation befähigt uns, eine Welt zu schaffen, in der komplexe Krankheiten verhindert, behandelt und geheilt werden, in der Behandlungen intelligenter und weniger invasiv verlaufen und in der Lösungen persönlich sind. Durch unsere Expertise in den Bereichen Innovative Medizin und MedTech sind wir einzigartig positioniert, um heute Innovationen im gesamten Spektrum der Gesundheitslösungen zu entwickeln, die die Durchbrüche von morgen liefern und die Gesundheit der Menschheit grundlegend beeinflussen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.innovativemedicine.jnj.com/emea/. Folgen Sie uns auf www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea. Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc., und Janssen Research & Development, LLC sind Unternehmen von Johnson & Johnson.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussage" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über die Produktentwicklung und den potenziellen Nutzen und die Behandlungswirkungen von teclistamab und talquetamab. Die Leserinnen und Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Ungewissheiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Herausforderungen und Unsicherheiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Zulassungen; Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Herstellung; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; Anfechtung von Patenten; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabemustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich weltweiter Gesundheitsreformen; und Trends zur Eindämmung der Gesundheitskosten. Eine weitere Liste und Beschreibungen dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formular 10-K, einschließlich der Abschnitte "Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen"und "Punkt 1A. Risikofaktoren," sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formular 10-Q und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen. Kopien dieser Einreichungen sind online unter http://www.sec.gov, http://www.jnj.com oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson erhältlich. Johnson & Johnson übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

* Dr. Yael Cohen, Leiterin der Myelom-Abteilung am Tel-Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel, hat für Janssen-Cilag International NV Beratungs- und Vortragsleistungen erbracht; sie wurde für ihre Medienarbeit nicht vergütet.

###

1 Kumar S, et al. Phase 2 study of Talquetamab + Teclistamab in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma with Extramedullary Disease: RedirecTT-1.Mündliche Präsentation auf dem Kongress der European Hematology Association (EHA) 2025; 12 bis 15 Juni 2025.

2 Ho M, et al.Extramedullary Multiple Myeloma: Challenges and Opportunities. Curr. Oncol, 2025; 32: 182.

3 Blade J, et al. Extramedullary Disease in Multiple Myeloma: a Systematic Literature Review. Blood Cancer J, 2022; 12(3):45.

4 Moreau P, et al. Outcomes of Patients With Extramedullary Disease in Triple-Class Exposed Relapsed/Refractory Multiple Myeloma From the Pooled LocoMMotion and MoMMent Studies. Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia, 2025; 25: S2152-2650.

5 European Medicines Agency. TALVEY – Zusammenfassung der Produktmerkmale. Verfügbar unter: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/talvey-epar-product-information_en.pdf. Zuletzt abgerufen im Juni 2025.

6 FDA. FDA Grants Accelerated Approval to Talquetamab-tgvs for Relapsed or Refractory Multiple Myeloma. Verfügbar unter: https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-grants-accelerated-approval-talquetamab-tgvs-relapsed-or-refractory-multiple-myeloma. Zuletzt abgerufen im Juni 2025.

7 Janssen.com. Janssen Marks First Approval Worldwide. Verfügbar unter: https://www.janssen.com/emea/sites/www_janssen_com_emea/files/teclistamab_ec_approval_release.pdf. Zuletzt abgerufen im Juni 2025.

8 Janssen.com. European Commission Approves Reduced Dosing Frequency for Janssen’s Bispecific Antibody TECVAYLI®▼ (teclistamab). Verfügbar unter: https://www.jnj.com/media-center/press-releases/european-commission-approves-reduced-dosing-frequency-for-janssens-bispecific-antibody-tecvayli-teclistamab. Zuletzt abgerufen im Juni 2025.

9 Janssen.com. U.S. FDA Approves TECVAYLI™ (teclistamab-cqyv), the First Bispecific T-cell Engager Antibody for the Treatment of Patients with Relapsed or Refractory Multiple Myeloma. Verfügbar unter: https://www.jnj.com/media-center/press-releases/u-s-fda-approves-tecvayli-teclistamab-cqyv-the-first-bispecific-t-cell-engager-antibody-for-the-treatment-of-patients-with-relapsed-or-refractory-multiple-myeloma. Zuletzt abgerufen im Juni 2025.

10 European Medicines Agency. TECVAYLI Summary of Product Characteristics. Verfügbar unter: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tecvayli-epar-product-information_en.pdf. Zuletzt abgerufen im Juni 2025.

11 ClinicalTrials.gov. A Study of Teclistamab With Other Anticancer Therapies in Participants With Multiple Myeloma (MajesTEC-2). Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04722146. Zuletzt abgerufen im Juni 2025.

12 ClinicalTrials.gov. A Study of the Combination of Talquetamab and Teclistamab in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma. Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04586426. Zuletzt abgerufen im Juni 2025.

13 ClinicalTrials.gov. A Study of Subcutaneous Daratumumab Regimens in Combination With Bispecific T Cell Redirection Antibodies for the Treatment of Participants With Multiple Myeloma. Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04108195. Zuletzt abgerufen im Juni 2025.

14 ClinicalTrials.gov. A Study of Teclistamab in Combination With Daratumumab Subcutaneously (SC) (TecDara) Versus Daratumumab SC, Pomalidomide, and Dexamethasone (DPd) or Daratumumab SC, Bortezomib, and Dexamethasone (DVd) in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (MajesTEC-3). Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05083169. Zuletzt abgerufen im Juni 2025.

15 Abdi J, et al. Drug Resistance in Multiple Myeloma: Latest Findings on Molecular Mechanisms. Oncotarget 2013;4(12):2186-2207.

16 American Society of Clinical Oncology. Multiple Myeloma: Introduction. Verfügbar unter: https://www.cancer.org/cancer/types/multiple-myeloma/if-you-have-multiple-myeloma. Zuletzt abgerufen im Juni 2025.

17 ECIS - European Cancer Information System. Estimates of Cancer Incidence and Mortality in 2022, by Country. Multiple Myeloma. Verfügbar unter: https://ecis.jrc.ec.europa.eu/explorer.php?$0-0$1-All$2-All$4-1,2$3-51$6-0,85$5-2022,2022$7-7$CEstByCountry$X0_8-3$X0_19-AE27$X0_20-No$CEstBySexByCountry$X1_8-3$X1_19-AE27$X1_-1-1$CEstByIndiByCountry$X2_8-3$X2_19-AE27$X2_20-No$CEstRelative$X3_8-3$X3_9-AE27$X3_19-AE27$CEstByCountryTable$X4_19-AE27. Zuletzt abgerufen im Juni 2025.

18 Bhatt P, Kloock C, Comenzo R. Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: A Review of Available Therapies and Clinical Scenarios Encountered in Myeloma Relapse. Curr Oncol. 2023;30(2):2322-2347.

19 Hernández-Rivas JÁ, et al. The Changing Landscape of Relapsed and/or Refractory Multiple Myeloma (MM): Fundamentals and Controversies. Biomark Res. 2022;10(1):1-23.

20 Gavriatopoulou M, et al. Metabolic Disorders in Multiple Myeloma. Int J Mol Sci. 2021;22(21):11430.

21 American Cancer Society. Multiple Myeloma: Early Detection, Diagnosis and Staging. Verfügbar unter: https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8740.00.pdf. Zuletzt abgerufen im Juni 2025.

CP-526056

Juni 2025

Medienkontakt:

Jenni Mildon

jmildon@its.jnj.com

+44 7920 418 552

Anlegerkontakt:

Lauren Johnson

investor-relations@its.jnj.com