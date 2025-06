Les Ressources Yorbeau inc. annonce les résultats du vote pour l’élection des administrateurs

MONTRÉAL, 17 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Yorbeau inc. (TSX : YRB) (« Yorbeau » ou la « Société ») annonce que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 16 mai 2025 ont été élus administrateurs de Yorbeau. Les résultats détaillés du vote pour l’élection des administrateurs qui a eu lieu lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, tenue le 17 juin 2025 à Montréal, sont présentés ci-dessous.

Nom du candidat Votes pour % pour Abstentions

de vote %

d’abstentions Georges Bodnar Jr. 161 501 259 99,41% 956 294 0,59% John Jacobsen 161 123 853 99,18% 1 333 700 0,82% Henri Gélinas 161 474 259 99,39% 983 294 0,61% Terry Kocisko 161 466 159 99,39% 991 394 0,61% Marcel Lecourt 159 392 159 98,11% 3 065 394 1,89% Jérôme Gendron 161 131 853 99,18% 1 325 700 0,82% Dany Laflamme 160 199 159 98,61% 2 258 394 1,39%



À propos de Les Ressources Yorbeau inc.

Les Ressources Yorbeau inc. est une société ouverte canadienne (TSX : YRB) active dans le secteur de l’exploration de l’or et des métaux de base au Québec, Canada. La Société se concentre sur la recherche d’un partenaire pour explorer et mettre davantage en valeur son gisement de zinc et cuivre à Scott Lakeprès de Chibougamau, au Québec (voir le rapport technique conforme au Règlement 43-101 de Yorbeau daté du 6 décembre 2017 intitulé « Technical Report on the Preliminary Economic Assessment for the Scott Lake Project, Northwestern Québec, Canada », disponible sous le profil de la Société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca). Yorbeau bénéficiera également des fonds nécessaires pour explorer ses propriétés situées dans la région de Détour, Joutel et Selbaie, au nord-ouest du Québec. Ces propriétés comprennent la propriété Beschefer qui est adjacente au gisement de métaux communs B-26 actuellement exploré par Abitibi Métals Corp. et la propriété Selbaie-Ouest adjacente à Soquem (propriété Wagosic) où elles recoupent actuellement des valeurs de métaux communs le long de l’horizon de la mine Selbaie.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au http://www.yorbeauresources.com.

