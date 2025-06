Luxaviation, leader mondial de l'aviation d'affaires, et Haffner Energy s'associent pour accélérer la production

et la promotion des SAF

Luxaviation signale son intérêt pour un rôle actif dans SAF Zero

Vitry-le-François, France / Luxembourg (18 juin 2025, 08h00 CET)

SAF Zero, une initiative de Haffner Energy, franchit une étape : Luxaviation Group, l'un des principaux opérateurs mondiaux dans le secteur de l'aviation d'affaires, a indiqué son intention de jouer un rôle actif dans la nouvelle entité, ont annoncé les deux sociétés aujourd'hui au Salon du Bourget. La participation de Luxaviation pourrait prendre la forme d'un apport de fonds pour financer les activités de développement initiales, d'un soutien à la définition stratégique et à la visibilité mondiale, ainsi que d'accords d'achat dans des projets de SAF Zero, tels que Paris-Vatry SAF.

SAF Zero a pour objectif d'accélérer la production de carburant d’aviation durable (SAF) en créant une plateforme d'investissement et de développement de projets qui rassemble les principales parties prenantes. En combinant les technologies propriétaires de Haffner Energy avec l'expérience et le positionnement stratégique de Luxaviation dans le secteur de l'aviation, SAF Zero va pouvoir financer et développer des projets de production industrielle de SAF. En vertu d'une licence exclusive, SAF Zero fournira les technologies de Haffner Energy à des tiers dans le cadre d'accords de licence, concevant, livrant et éventuellement exploitant des équipements clés basés sur ces technologies.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Luxaviation, un partenaire puissant qui œuvre à nos côtés pour faire de SAF Zero la pierre angulaire de la stratégie européenne en matière d'aviation durable », a déclaré Philippe Haffner, cofondateur et PDG de Haffner Energy.

Basée en France, Haffner Energy s'appuie sur 32 ans d'expérience pour concevoir, fabriquer, fournir, concéder sous licence et exploiter des solutions exclusives et innovantes en matière de carburants renouvelables, notamment à travers une technologie essentielle pour la production de SAF à partir de tout type de résidus de biomasse résiduelle et de déchets municipaux : la thermolyse de la biomasse. La société a déjà annoncé le développement d'un certain nombre de projets SAF, notamment celui de Paris-Vatry en France, où la production à grande échelle est prévue d'ici 2030, lorsque la prochaine étape du mandat européen sur les SAF entrera en vigueur.

En tant que partenaire fondateur de SAF Zero, Haffner Energy fournira une assistance technique et des équipements critiques pour les projets développés par SAF Zero.

« Chez Luxaviation, nous sommes convaincus que l'avenir de l'aviation doit être durable, ce qui nécessite des partenariats audacieux et des solutions innovantes. Notre collaboration avec Haffner Energy et notre intérêt pour SAF Zero reflètent notre engagement à accélérer l'adoption de carburants d’aviation durables et à susciter des changements significatifs dans l'ensemble de l'industrie. En combinant notre expertise opérationnelle avec les technologies de pointe de Haffner Energy, nous faisons un pas décisif vers un avenir plus propre et plus responsable pour l'aviation », a déclaré Patrick Hansen, PDG de Luxaviation Group.

Luxaviation exploite l'une des plus grandes flottes d'avions privés au monde. L’entreprise est activement engagée dans la décarbonisation de l'aviation par le biais d'une stratégie à trois facettes : amélioration de l'efficacité énergétique ; réduction des émissions par l'utilisation des SAF et l'électrification des opérations au sol ; achat de compensations carbone pour les émissions restantes de gaz à effet de serre. En 2023, Luxaviation a lancé le fonds d'investissement « Go-to-Zero » pour encourager la production de SAF. Depuis 2021, le rapport annuel sur le développement durable de Luxaviation permet de suivre les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés.

Luxaviation et Haffner Energy sont tous deux membres du projet SkyPower, une initiative internationale menée par des chefs d'entreprise pour accélérer le développement et l'adoption des SAF.

À propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise française qui fournit des solutions pour la production de carburants renouvelables compétitifs. Forte de 32 ans d'expérience dans la conversion de la biomasse en énergies renouvelables, elle a développé des technologies propriétaires innovantes de thermolyse et de gazéification de la biomasse qui permettent de produire du gaz, de l'hydrogène, des Carburants d’Aviation Durables (SAF) et du méthanol renouvelable. L'entreprise contribue également à régénérer la planète, par la co-production de CO2 biogénique et de biocarbone (ou char/biochar). Pour plus d’informations : www.haffner-energy.com.

À propos de Luxaviation Group

Basé au Luxembourg, le groupe Luxaviation comprend des marques d'aviation haut de gamme, notamment Luxaviation, Starspeed, ExecuJet et Paragon, qui opèrent sur les cinq continents. Les services proposés comprennent la gestion d'avions privés et commerciaux, des services de charters privés, ainsi que la gestion et l'exploitation de terminaux pour passagers VIP au sein d'un réseau FBO de plus de 110 installations dans le monde. Luxaviation Group s'engage activement dans la décarbonisation de l'aviation en soutenant le développement de carburants durables et d'infrastructures vertes. Pour plus d’informations : www.luxaviation.com.

Contacts presse

Haffner Energy

Laetitia Mailhes

laetitia.mailhes@haffner-energy.com

+33 (0)6 07 12 96 76

Luxaviation Group

Juliane Thiessen

Juliane.thiessen@luxaviation.com

+41 76 356 8251

Relations investisseurs

Haffner Energy

investisseurs@haffner-energy.com







Pièce jointe