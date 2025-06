Bavarian Nordic sælger Priority Review Voucher for USD 160 mio.

KØBENHAVN, Danmark, 18. juni 2025 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har indgået aftale om salg af sin Priority Review Voucher (PRV) for USD 160 mio. kontant.

Bavarian Nordic blev tildelt voucheren i februar 2025 i forbindelse med de amerikanske sundhedsmyndigheders godkendelse af chikungunyavaccinen VIMKUNYA™ til forebyggelse af sygdom forårsaget af chikungunyavirus hos personer på 12 år og ældre.

I henhold til en licensaftale, der blev overdraget til Bavarian Nordic i forbindelse med opkøbet af chikungunyavaccinen i 2023, vil National Institutes of Health (NIH) modtage 20% af bruttoprovenuet fra salget af voucheren.

Provenuet vil blive indregnet som andre driftsindtægter og vil derfor ikke påvirke den forventede omsætning for 2025. EBITDA vil dog blive positivt påvirket, og enhver påvirkning af den forventede EBITDA-margin på 26-30% for 2025 vil blive opdateret ved transaktionens afslutning.

Salgsaftalen er betinget af sædvanlige vilkår for closing, herunder konkurrencemyndighedernes godkendelse, hvilket forventes at ske i løbet af tredje kvartal 2025.

Jefferies LLC har været eksklusiv finansiel rådgiver for Bavarian Nordic i forbindelse med transaktionen.

Kontakt investorer:

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, rss@bavarian-nordic.com, Tlf. +45 61 77 47 43

Kontakt presse:

Nicole Seroff, Vice President Corporate Communications, nise@bavarian-nordic.com, Tlf. +45 53 88 06 03

