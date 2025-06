Bitwise célèbre le cinquième anniversaire de la cotation de son premier produit européen - BTCE dans un environnement plus favorable aux Cryptomonnaies

Cinquième anniversaire de l’ETP Bitwise Physical Bitcoin (BTCE) – le premier ETP crypto spot sur Deutsche Börse Xetra

18 juin 2025, Francfort – Bitwise célèbre aujourd’hui le cinquième anniversaire de son premier produit européen : l’ETP Bitwise Physical Bitcoin (BTCE), le premier ETP sur Bitcoin coté sur une bourse centralisée en Europe. La cotation du 18 juin 2020 a marqué l’entrée de Bitwise sur les marchés européens et a servi de catalyseur à une série de cotations de produits crypto sur Xetra, la principale plateforme européenne de négociation d’ETF.

Bradley Duke, responsable Europe chez Bitwise, déclare : « Cet anniversaire marque une étape importante, et valide également notre vision à long terme et notre engagement à offrir un accès transparent, fiable et sécurisé aux investissements en actifs numériques pour les investisseurs européens. Bitwise est spécialisé sur les cryptoactifs, et nos experts sont aussi issus de la finance traditionnelle ce qui nous confère une position unique pour accompagner les investisseurs dans la découverte de cette nouvelle classe d’actifs. Nous remercions les investisseurs et partenaires historiques qui ont cru très tôt au potentiel de cette classe d’actifs. Nous nous réjouissons de continuer à répondre aux besoins évolutifs du marché. »

Stephan Kraus, responsable ETF & ETP chez Deutsche Börse, ajoute : « Nous félicitons Bitwise pour le cinquième anniversaire de son ETP Bitcoin sur Xetra. La cotation de ce produit novateur a marqué le début de notre segment d’ETN crypto et a constitué une étape essentielle dans l’accès des investisseurs à la performance des cryptomonnaies dans un cadre de marché réglementé. Il s’agissait également du premier produit de ce type au monde à être compensé de manière centralisée. En tant que première place de négociation d’ETN crypto en Europe, nous sommes très heureux de ce partenariat avec Bitwise et nous réjouissons de poursuivre cette collaboration. »

Un produit de référence innovant en matière de conception et de transparence

BTCE est aujourd’hui l’un des plus important ETP en Europe en termes d’encours sous gestion, ainsi que le plus activement négocié. Sa structure — incluant un adossement physique à 100% au Bitcoin et une option de remboursement physique — a établi une nouvelle norme de conception pour les ETP crypto, répondant ainsi à une demande de longue date des investisseurs en quête de transparence, au cœur de l’approche stratégique de Bitwise

Afin de permettre à tout investisseur de vérifier le niveau de collatéral indépendamment, les adresses blockchain des portefeuilles de garde BTC et ETH de Bitwise sont rendues publiques et des rapports de solde de compte hebdomadaires sont publiés. Pour réduire davantage les risques opérationnels, Bitwise a mis en place un mécanisme de sécurité innovant : toute transaction impliquant des actifs numériques ou titres doit être validée par un administrateur indépendant, disposant d’un droit de veto juridiquement contraignant intégré à la structure des ETP Bitwise.

La société de gestion de Bitwise est certifiée ISO/IEC 27001:2017, illustrant son engagement envers l’intégrité opérationnelle. En l’absence de toute activité de trading pour compte propre, Bitwise reste pleinement alignée sur les intérêts de ses clients.

Alors que les cryptoactifs s’imposent comme une composante intégrale d’une allocation diversifiée, Bitwise fournit aux investisseurs des outils pratiques et des analyses fondées sur les données de marché. D’après nos analyses internes, une allocation de 5 % au Bitcoin dans un portefeuille classique 60/40 entre 2014 et 2025 aurait permis de faire passer le rendement annuel moyen de 6,2 % à 10,6 %, avec un impact limité sur la volatilité, les pertes maximales ou le ratio rendement/risque.

Aujourd’hui, plus de 250 ETP crypto sont cotés sur Xetra et d’autres grandes places boursières européennes. L’offre de Bitwise s’est développée en réponse à la demande croissante, allant au-delà des stratégies mono-actif (Bitcoin, Ethereum, Solana) pour inclure des paniers diversifiés et des ETP indiciels intégrant le staking. Les produits Bitwise sont conçus pour s’intégrer efficacement dans les portefeuilles professionnels, offrant une exposition réglementée aux cryptoactifs, sans les risques opérationnels liés à la détention directe d’un portefeuille physique. Ils sont également accessibles aux investisseurs particuliers via les principales plateformes de courtage, avec notamment la possibilité de remboursement physique intégrée par défaut.

Tendances fondamentales soutenant l’avenir des actifs numériques

Bitwise détecte plusieurs tendances fondamentales susceptibles de soutenir la valeur des actifs numériques sur le long terme. Dans un contexte de portefeuille, les actifs numériques peuvent constituer une couverture efficace contre l’inflation, étant moins exposés aux politiques fiscales ou aux agendas géopolitiques que les devises traditionnelles. Les cryptomonnaies sont également plus adoptées par les investisseurs de la génération Z, qui devraient bénéficier d’un transfert de richesse sans précédent de la part des générations les plus fortunées de l’histoire.

Enfin, les actifs numériques représentent une solution bienvenue pour les personnes non bancarisées ou sous-bancarisées, notamment dans les régions du monde marquées par l’instabilité politique.

À propos de Bitwise

Bitwise est l'un des principaux leaders spécialisés dans les crypto-monnaies. Des milliers de conseillers financiers, de family offices et d'investisseurs institutionnels du monde entier se sont associés à nous pour comprendre et accéder aux opportunités offertes par les cryptomonnaies. Depuis 2017, Bitwise a établi un record d'excellence dans la gestion d'une large gamme de solutions indicielles et actives à travers des ETP, des comptes gérés séparés, des fonds privés et des stratégies de fonds alternatifs, couvrant à la fois les États-Unis et l'Europe.

En Europe, au cours des quatre dernières années, Bitwise (anciennement ETC Group) a développé une gamme étendue et innovante d'ETP crypto, y compris l'ETP Bitcoin le plus important et le plus liquide d'Europe et le premier ETP diversifié Crypto Basket reproduisant un indice d'actifs numériques MSCI.

Cette famille d'ETP crypto est domiciliée en Allemagne et approuvée par la BaFin. Nous nous associons exclusivement à des entités réputées dans le secteur financier traditionnel, en veillant à ce que 100% des actifs soient déposés en toute sécurité hors ligne (cold storage) par le biais de dépositaires réglementés.

Nos produits européens comprennent une collection d'instruments financiers soigneusement conçus qui s'intègrent parfaitement dans tout portefeuille professionnel, offrant une exposition complète aux cryptomonnaies en tant que classe d'actifs. L'accès est simple via les principales bourses européennes, avec des cotations primaires sur Xetra, la bourse la plus liquide pour le trading d'ETF en Europe. Les investisseurs particuliers bénéficient d'un accès facile grâce à de nombreux courtiers en ligne, couplé à notre structure ETP physique robuste et sécurisée, qui comprend une fonction de rachat physique. Pour plus d'informations, visitez www.bitwiseinvestments.com/eu



Contact média :

Rose Piquante Consulting

Sophie Baumont, Paris

T +33 6 27 74 74 49

sophie.baumont@rosepiquante-consulting.com

Informations importantes : Cet article ne constitue pas un conseil en investissement, ni une offre ou une sollicitation d'achat de produits financiers. Cet article est publié par Bitwise Europe GmbH (« BEU »), une société anonyme domiciliée en Allemagne, à titre d'information uniquement et conformément à toutes les lois et réglementations applicables. BEU ne donne aucune assurance ou garantie explicite ou implicite concernant l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'exactitude de cet article ou des opinions qu'il contient. Il est conseillé de ne pas se fier à l'équité, à l'exactitude, à l'exhaustivité ou à l'exactitude de cet article ou des opinions qu'il contient. Veuillez noter que cet article ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre ou une sollicitation d'acquisition de produits financiers ou de cryptomonnaies.

Avant d'investir dans des Exchange Traded Products (« ETP ») cryptographiques, les investisseurs potentiels doivent tenir compte des éléments suivants :