La domanda istituzionale continua a sostenere il settore cripto, mentre Bitwise celebra il quinto anniversario della quotazione del suo primo prodotto europeo

BTCE – il primo ETP su Bitcoin quotato su Deutsche Börse Xetra ha segnato una svolta pionieristica nel settore che ne ha favorito l’adozione a livello di mercato





Milano, 18 giugno 2025 – Bitwise celebra oggi il quinto anniversario del suo primo prodotto europeo: il Bitwise Physical Bitcoin ETP (BTCE) il primo ETP su Bitcoin con central counterparty clearing al mondo. La quotazione su Deutsche Börse Xetra, il 18 giugno 2020, ha segnato l’ingresso di Bitwise nei mercati europei, dando contemporaneamente come primo prodotto su tale borsa il via a una serie di quotazioni di prodotti cripto su Xetra, una delle principali piattaforme europee per il trading di ETF.

Bradley Duke, Managing Director e Head of Europe di Bitwise, ha dichiarato:

“Raggiungere il traguardo dei cinque anni non è solo un’occasione per festeggiare, ma anche per riflettere sulla nostra visione di lungo termine. Siamo impegnati a offrire un accesso trasparente, affidabile e regolamentato agli asset digitali per gli investitori europei. Bitwise è focalizzata al 100% sulle criptovalute, ma molti dei nostri esperti provengono dal mondo della finanza tradizionale – una combinazione che ci permette di accompagnare gli investitori nell’esplorazione di questa nuova asset class. Ringraziamo i partner e gli investitori che hanno creduto in questa nuova asset class fin dall’inizio.”

Stephan Kraus, Head of ETF & ETP di Deutsche Börse, ha aggiunto:

“Ci congratuliamo con Bitwise per il quinto anniversario del suo Bitcoin ETP su Xetra. La quotazione di questo prodotto pionieristico ha segnato l’inizio del nostro segmento dedicato agli ETN cripto ed è stato un passo importante per offrire agli investitori accesso regolamentato alla performance delle criptovalute. È stato anche il primo prodotto con compensazione centralizzata di questo tipo al mondo. In qualità di principale sede di scambio per ETN cripto in Europa, apprezziamo molto la collaborazione con Bitwise e guardiamo con interesse al futuro.”

Un punto di riferimento in termini di trasparenza e progettazione

BTCE è oggi uno degli ETP su Bitcoin con copertura fisica più grandi d’Europa in termini di masse gestite, nonché il più scambiato. La sua struttura a replica fisica, ossia con opzione di rimborso fisico e rigida politica di non prestito, ha stabilito un nuovo standard per gli ETP su criptovalute, rispondendo alle esigenze degli investitori che fin dall’inizio hanno richiesto maggiore trasparenza, permettendo così di “innalzare l’asticella” a livello di settore.

La trasparenza rimane centrale nell’approccio di Bitwise. I report settimanali dei saldi sono pubblicati da un amministratore indipendente, e gli indirizzi blockchain dei wallet di custodia di BTC ed ETH sono resi pubblici, consentendo agli investitori di verificare autonomamente i livelli di collaterale. Per ridurre ulteriormente il rischio operativo, Bitwise ha introdotto un meccanismo di salvaguardia che prevede l’approvazione di ogni movimento di asset da parte di un amministratore di transazione indipendente, con diritto di veto legalmente vincolante incorporato nella struttura legale e nel prospetto dei suoi ETP.

La società di gestione di Bitwise è certificata ISO/IEC 27001:2017, a dimostrazione del proprio impegno per la sicurezza operativa. Bitwise non effettua operazioni di trading proprietario, garantendo così un pieno allineamento con gli interessi dei clienti.

Asset digitali nei portafogli istituzionali

Con l’evoluzione dell’adozione delle criptovalute, Bitwise continua a supportare gli investitori offrendo strumenti pratici e approfondimenti basati su dati. Secondo analisi interne, un’allocazione del 5% in Bitcoin in un portafoglio 60/40 tradizionale tra il 2014 e il 2025 avrebbe aumentato il rendimento medio annuo dal 6,2% al 10,6%, con un impatto minimo su volatilità, drawdown e ratio di Sharpe.

I prodotti Bitwise offrono esposizione agli asset digitali attraverso strumenti regolamentati quotati sulle principali borse europee, evitando i rischi operativi legati al possesso diretto di wallet. Oggi sono oltre 250 gli ETP su criptovalute quotati su Xetra e altri mercati regolamentati. L’offerta Bitwise si è evoluta insieme alla domanda degli investitori, includendo non solo asset singoli come Bitcoin, Ethereum e Solana, ma anche panieri diversificati e ETP indicizzati legati allo staking.

I prodotti di Bitwise sono progettati per integrarsi facilmente nei portafogli professionali e sono accessibili anche agli investitori individuali attraverso le principali piattaforme di intermediazione. La possibilità di rimborso fisico è inclusa come standard, e si applica il regime fiscale della compensazione tra plusvalenze e minusvalenze da redditi diversi.

Tendenze strutturali a sostegno degli asset digitali

Nel contesto di portafoglio, gli asset digitali possono rappresentare una copertura efficace contro l’inflazione, risultando generalmente meno esposti a pressioni fiscali o geopolitiche rispetto alle valute tradizionali. Le criptovalute sono sempre più accettate dagli investitori della Generazione Z, che si apprestano a ricevere una delle più grandi eredità intergenerazionali della storia. Molti token, inoltre, offrono funzionalità che vanno oltre l’utilizzo come valuta. Infine, gli asset digitali costituiscono una risorsa preziosa per le persone senza accesso ai servizi bancari o con accesso limitato ai servizi finanziari, in particolare nelle aree del mondo caratterizzate da instabilità politica: in questi contesti, basta uno smartphone o una connessione internet per effettuare pagamenti.

Bitwise ha accelerato le proprie attività in Europa a seguito dell’acquisizione di ETC Group avvenuta lo scorso anno. L’espansione dell’offerta prosegue con il lancio di prodotti innovativi come il Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP (marzo 2025) e l’espansione del team italiano con l’aggiunta di Fabio Massellani e Melissa de Sanctis all’inizio del mese.

