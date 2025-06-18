PRE ANNOUNCEMENT OF CERTIFICATE AUCTION TENDER
MONETARY POLICY MEETING 2025-06-17
AUCTION PERIODS COMMENCING: 2025-06-25: FIXED RATE 2.00 %
(VALID UNTIL NEXT MONETARY POLICY MEETING)
DEPOSIT RATE 1.90 %
LENDING RATE 2.10 %
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
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Bid procedure, 2025-06-27BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1060. SE0009496367. 2028-05-12SWEDISH GOVERNMENT: 1062, SE0013935319, 2031-05-12Bid date2025-06-27Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid...Read More
AuctionAuction resultsAuction date2025-06-17Start date2025-06-18Maturity date2025-06-25Interest rate2.25 %Offered volume, SEK bn662.0Total bid amount, SEK bn519.2Accepted volume, SEK bn519.2Number of...Read More