PRE ANNOUNCEMENT OF CERTIFICATE AUCTION TENDER

 | Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank

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MONETARY POLICY MEETING 2025-06-17

AUCTION PERIODS COMMENCING: 2025-06-25: FIXED RATE 2.00 %

(VALID UNTIL NEXT MONETARY POLICY MEETING)

DEPOSIT RATE   1.90 %

LENDING RATE   2.10 %






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