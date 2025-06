Dassault Aviation s'associe à Reliance Group pour fabriquer en Inde des avions d'affaires Falcon 2000 pour le marché mondial.

La première chaîne d'assemblage de Falcon Business Jets hors de France sera mise en place chez Dassault Reliance Aerospace Limited (DRAL), en Inde.

DRAL deviendra le premier centre d'excellence (Center of Excellence) pour Falcon en dehors de la France.

L'Inde rejoint l'élite des pays producteurs de jets d'affaires.





Saint-Cloud, France ; Mumbai, Inde ; 18 juin 2025 - Dassault Aviation et Reliance Infrastructure Ltd, filiale de Reliance Aerostructure Limited (RAL), ont annoncé aujourd'hui au Salon du Bourget, la signature d'un accord pour la fabrication en Inde de Falcon 2000 LXS destinés au marché mondial.

C'est la première fois que Dassault Aviation fabriquera des avions Falcon 2000 en dehors de la France, positionnant ainsi l'Inde comme un centre stratégique de l'aviation mondiale.

Il s'agit d'un moment historique pour l'Inde, qui rejoint le club restreint des pays fabricants d’avions d'affaires de nouvelle génération, après les États-Unis, la France, le Canada et le Brésil.

Pour Dassault Aviation, DRAL deviendra un centre d'excellence (CoE) pour la gamme Falcon, dont les Falcon 6X et Falcon 8X, le premier de ce type en dehors de la France.

Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation, a déclaré : « Ce nouvel accord, qui fera de DRAL le premier centre d’excellence pour l’assemblage de Falcon en dehors de la France et qui permettra, à terme, la mise en place d'une chaîne d'assemblage final pour le Falcon 2000, illustre, une nouvelle fois, notre ferme volonté de répondre à nos engagements pris dans le cadre du « Make in India », et de contribuer à la reconnaissance de l’Inde comme un partenaire majeur dans la chaîne d’approvisionnement aéronautique mondiale. Il marque la montée en puissance de DRAL, conformément à la vision stratégique partagée avec notre partenaire Reliance, qui a présidé à sa création en 2017 et témoigne de notre foi inébranlable en notre avenir en Inde et au service de l’Inde. ».

Anil D. Ambani, président fondateur du groupe Reliance, a déclaré : « Cette collaboration reflète notre engagement en faveur de la vision du Premier ministre Shri Narendra Modi, pour l’autosuffisance de l’Inde -Atmanirbhar Bharat- et le « Make in India pour le Monde ». Notre partenariat avec Dassault Aviation pour la fabrication de jets d'affaires Falcon en Inde est un moment décisif pour le pays, l'industrie aéronautique et le groupe Reliance. Il contribuera à faire de l'Inde un acteur clé de la chaîne de valeur du secteur aéronautique mondiale. »

Le transfert de l'ensemble des opérations d'assemblage du fuselage et des ailes, associé à d'importantes mises à niveau des installations, ouvrira la voie au premier vol du Falcon 2000 « Made in India » à partir des installations de DRAL à MIHAN, Nagpur, dans l'État occidental du Maharashtra, en Inde, d'ici à 2028.

Ce partenariat représente une étape importante dans le développement des capacités de production aéronautique de l'Inde, tout en lui permettant de s'intégrer stratégiquement dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'aviation.

C'est la première fois dans l'histoire de Dassault Aviation que l'entreprise fabriquera des Falcon 2000 en dehors de la France. Dassault transférera également à DRAL l'assemblage de la section avant des Falcon 8X et Falcon 6X, ainsi que les ailes et l'assemblage complet du fuselage du Falcon 2000.

Cette initiative historique fera de l'Inde un centre stratégique pour la fabrication d'avions d'affaires haut de gamme, soulignant ainsi l'importance croissante du pays dans l'écosystème aéronautique mondial. La nouvelle chaîne d'assemblage final répondra à la demande croissante en Inde et sur d'autres marchés internationaux.

La coentreprise entre Dassault Aviation et Reliance Aerostructure - DRAL - a été créée en 2017. Les opérations ont commencé avec la mise en place d'une usine de fabrication de pointe à Mihan, Nagpur, plus tard dans l'année. Depuis la livraison de sa première section avant de Falcon 2000 en 2019, DRAL a assemblé plus de 100 sous-sections majeures pour le Falcon 2000, confirmant ainsi ses capacités de fabrication de précision de classe mondiale et jouant un rôle intégral dans le programme de production mondial de Falcon.

DRAL devrait recruter plusieurs centaines d'ingénieurs et de techniciens au cours de la prochaine décennie pour soutenir l’expansion de ses activités. Cette croissance souligne l'engagement profond de Dassault Aviation à renforcer l'écosystème de la production aéronautique de l'Inde et à favoriser l'émergence du pays en tant que centre d'excellence mondial pour la production de haute-précision d'avions.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 700 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2024, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 6,2 milliards d’euros. Le Groupe compte 14 600 collaborateurs. dassault-aviation.com

A PROPOS DE RELIANCE GROUP :

Le groupe Reliance compte deux entreprises de premier plan, Reliance Infrastructure Limited et Reliance Power Limited, qui ne sont pas endettées et n'ont aucun prêt en cours auprès de banques ou d'institutions financières.

La solidité financière du groupe se reflète dans sa valeur nette et son chiffre d'affaires annuel, qui s'élèvent chacun à 3,3 milliards d'euros (33 000 milliards de roupies indiennes) et dont la capitalisation boursière avoisine les 4,5 milliards d'euros (45 000 milliards de roupies indiennes), avec une base d'actionnaires dépassant les 4 millions de personnes.

Reliance Infrastructure Limited est active dans le secteur de l'énergie et se concentre sur la distribution d'électricité à Delhi et la production d'électricité. L'entreprise a également des intérêts dans la fabrication de matériel de défense et joue un rôle clé dans le développement des infrastructures par l'intermédiaire de sociétés à finalité spécifique (SPV), notamment pour des projets tels que le métro de Mumbai.

Reliance Power, l'une des principales sociétés de production d'électricité en Inde, avec une capacité installée totale de 5 305 MW, dont le projet Ultra Mega Power de 4 000 MW à Sasan, dans le Madhya Pradesh, qui est actuellement la plus grande centrale thermique intégrée au monde.

http://www.relianceada.com/

