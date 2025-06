Delårsrapport for 2. kvartal 2024/25 - Halvår

Roblon A/S realiserede fremgang i omsætning og resultat i første halvår af regnskabsåret 2024/25

Koncernomsætningen i 1. halvår 2024/25 blev 113,0 mDKK mod 110,6 mDKK i samme regnskabsperiode sidste år. Der har været fremgang i omsætningen indenfor produktgruppen Composite, mens der har været en tilbagegang i FOC produktgruppen.

Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) og før særlige poster for 1. halvår 2024/25 blev 26,2 mDKK (15,1 mDKK), og resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster blev 19,0 mDKK (6,8 mDKK).

Koncernens omsætning er realiseret i den lave ende af ledelsens forventninger, mens indtjeningen er realiseret i den højere ende af ledelsens forventninger for halvåret. Resultatforbedringen skyldes et gunstigt produktmix samt realiserede produktivitetsforbedringer fra gennemførte investeringsprogrammer i produktionen og løbende driftsoptimeringer.

Roblon har i 1. halvår 2024/25 besluttet at indstille produktion og markedsføring af et produkt til det europæiske FOC-marked. Den regnskabsmæssige konsekvens af beslutningen har medført at der under særlige poster er omkostningsført 3,9 mDKK, som vedrører nedskrivning af produktionsanlæg og produktudviklingsprojekt samt i mindre omfang tab på varebeholdninger.

Resultat af fortsættende aktiviteter før skat for 1. halvår 2024/25 blev 14,5 mDKK (6,2 mDKK).

Selskabet har i selskabsmeddelelse nr. 6 dateret den 2. juni 2025 orienteret om, at der er indgået en hensigtserklæring vedrørende frasalg af Roblons amerikanske datterselskab, hvilket har påvirket koncernens halvårsregnskab som følger:

· I periodens resultat af ophørende aktiviteter efter skat er der resultatført tab på 31 mDKK

· Den samlede værdi af det amerikanske datterselskab er ultimo april 2025 optaget med 34 mDKK i balancen

· Koncernens egenkapital er pr. 30. april 2025 reduceret til 171,1 mDKK og solvensgraden er negativt påvirket med 3,6 procentpoint som følge af værdireguleringen af det amerikanske datterselskab

Som led i frasalg af det amerikanske datterselskab indskydes der ca. 7,7 mDKK på tidspunktet for frasalgets endelige gennemførelse. Herudover forventes der som tidligere oplyst at være rådgiveromkostninger i niveauet 2,5 - 4 mDKK. Efter frasalget har Roblon ikke længere nogle likviditetsmæssige forpligtelser overfor det solgte amerikanske datterselskab.

Frasalget forventes endeligt gennemført inden udgangen af juli 2025.

Forventningerne til 2024/25

I Roblons selskabsmeddelelse nr. 6 dateret den 2. juni 2025 orienterede ledelsen om en opjustering af forventningerne til den fortsættende forretning for regnskabsåret 2024/25. Ledelsens forventninger er fortsat:

· en omsætning på 220-250 mDKK mod tidligere 210-240 mDKK

· et resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) og før særlige poster på 40-50 mDKK mod tidligere 30-40 mDKK

· et resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster på 26-36 mDKK mod tidligere 16-26 mDKK

Særlige poster i forbindelse med omkostninger ved frasalg af datterselskab forventes uændret at være i niveauet 2,5 - 4 mDKK og rapporteres under resultat af ophørende aktiviteter.

