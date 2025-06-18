Bitget 与 Sweat Wallet 携手成为 Crypto Conference Zrce Beach 2025 的主要赞助商

塞舌尔维多利亚, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 自豪地宣布成为 Crypto Conference Zrce Beach 2025（2025 年 Zrce 海滩加密货币大会）的主要赞助商，该大会备受期待，将于 6 月 18 日至 21 日在标志性的 Noa Beach Club 和 Rocks Club 举行。

活动为期四天，将夏季节日的活力与去中心化创新的愿景融为一体，将 Zrce 海滩打造成欧洲最具活力的区块链网络、沉浸式体验和尖端教育枢纽。

这项活动由加密货币领域一些最知名的人士组织，将迎来逾 200 名交易者、建构者、创作者和 Web3 先驱，展开一系列令人难忘的小组讨论、研讨会和社群活动。 本次活动落地欧洲最具代表性的沙滩节之一，预计将吸引成千上万的参与者，为区块链文化与主流能量的融合创造了一个令人振奋的机遇。

从日出之时的社交活动到日落时分的 DJ 表演，节目丰富精彩，活力十足。 参与者可以期待在现场舞台举行的加密货币讲座、与业内权威人士的深入对话、设有独家奖品的竞技挑战，以及由网红主持的烧烤和令人肾上腺素飙升的水上摩托艇活动等独特体验。 Didi Random、JayTrading 等众多知名演讲者将围绕比特币基础知识到市场动态等主题进行分享。

在这项旨在进行用户教育的战略活动中，Bitget 与 SWEAT 及其 Sweat Wallet 应用程序联手推出沉浸式体验——The Crypto Treasure Hunt（加密货币寻宝游戏）。 这项独特的体验面向所有参与活动的人士开放，提供一种与 Web3 生态系统建立联系的有趣方式。

Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 表示：“与 SWEAT 的此次合作完美体现 Bitget 的愿景：让 Web3 更为普及、安全可靠，并且真正充满乐趣。” 他还补充道：“我们在这里是为了建立方便使用、合规的加密生态系统，将我们的视野扩展到世界各地的各个社群。”

SWEAT 联合创始人兼首席执行官 Oleg Fomenko 表示：“我们正在将体育活动转化为财务赋能。 这是将数字资产用作运动的奖励，而运动是最自然的人类行为。我们很高兴在这次活动期间可以深化与 Bitget 的战略合作伙伴关系。”

Crypto Conference Zrce Beach 2025 不仅是一个节庆活动或大会，而且是一场运动，旨在通过现实生活中的交流、教育和庆祝活动，建立更强大的加密货币社群。 Bitget 将音乐、知识、探险和协作融为一体，强化其作用，致力推动新一代区块链得以普及。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的 加密货币交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时 比特币价格 、 以太坊价格 和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 种区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，以鼓励全球用户拥抱加密货币的未来。

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关于 SWEAT

SWEAT 是一个 Web3 平台，通过为做运动的用户提供奖励来鼓励他们锻炼身体。 在这个平台上，用户可通过步数获得代币 $SWEAT，从而将运动转化为可在体育经济中使用、增值、交易和消费的价值。 该代币储存于 SWEAT Wallet，这是一款下载量超过 2 千万次、每月活跃用户达到 300 多万的移动应用程序。 全球用户通过免费下载 SWEAT Wallet ，即可开始赚取 $SWEAT 并加入体育经济，因步数而受惠。