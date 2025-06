Press Release

Esker breidt fysieke aanwezigheid uit met nieuw kantoor in Gent, België

LYON, France en MIDDLETON, Wis. — 18 juni, 2025 — Esker, een wereldwijd cloudplatform en marktleider op het gebied van AI-gedreven procesautomatisering voor financiële en klantgerichte functies, kondigt met trots de opening aan van een nieuw kantoor in Gent, België, waarmee het bedrijf zijn aanwezigheid in de Benelux-regio (België, Nederland en Luxemburg) verder versterkt.

Het nieuwe kantoor in Gent stelt Esker in staat zijn groeiende klantenbestand beter te bedienen in een regio die bekendstaat om haar economische dynamiek en innovatie, met name in de industriële en biotechnologische sectoren.

Esker ondersteunt al diverse toonaangevende klanten in de Benelux, waaronder Abbott, Atlas Copco, Greenyard, Heineken en Ineos, en onderhoudt een sterke samenwerking met KPMG in Nederland. Dankzij het nieuwe kantoor in Gent kan Esker nog dichter bij deze klanten opereren en meer lokale ondersteuning bieden.

Adelin Odent, die al meer dan tien jaar leiding geeft aan de activiteiten van Esker in de Benelux, is benoemd tot Managing Director voor Esker Benelux.

“Het is een eer om leiding te mogen geven aan Eskers uitbreiding in deze strategisch belangrijke regio,” aldus Odent. “De opening van ons kantoor in Gent brengt ons dichter bij onze klanten en partners, en stelt ons in staat hen nog beter te ondersteunen in hun digitale transformatie. We willen daarnaast het team in de regio uitbreiden en lokaal toptalent aantrekken om ons succes verder uit te bouwen.”



About Esker

Gekend als wereldwijde autoriteit op het gebied van AI-gestuurde bedrijfsoplossingen voor het Office of the CFO. Esker gebruikt de nieuwste automatiseringstechnologieën om hun Source-to-Pay en Order-to-Cash oplossingen te optimaliseren. Deze oplossingen verbeteren het werkkapitaal en de cashflow, zorgen voor betere besluitvorming en bevorderen sterkere samenwerking en mens-tot-mens relaties met klanten, leveranciers en werknemers. Esker is actief in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa en Azië-Pacific, met het wereldwijde hoofdkantoor in Lyon, Frankrijk, en het Amerikaanse hoofdkantoor in Madison, Wisconsin. Voor meer informatie en oplossingen ga naar www.esker.be.

Bijlage