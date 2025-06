Storaktionærmeddelelse

Under henvisning til Kapitalmarkedslovens §30 skal Agat Ejendomme A/S offentliggøre at have modtaget følgende meddelelse:

Thorsen Ejendomme A/S, CVR-nr. 20589043, har den 17. juni 2025 solgt 155.476 stk. aktier i Agat Ejendomme A/S og ejer herefter sammen med Thorsen A/S, CVR-nr. 21250600 17.650.628 stk. aktier i Agat Ejendomme A/S, svarende til 14,99 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne.





Kontaktdetaljer:

Agat Ejendomme A/S

Adm. direktør Robert Andersen

Tel. +45 8896 1010

