Wichtiger Meilenstein für Axi: Broker geht Partnerschaft mit renommiertem Medienverlag Bloomberg ein

SYDNEY, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der führende Online-Broker für Devisen und CFDs, Axi, gibt mit Stolz seine Partnerschaft mit dem weltweit anerkannten Finanzdienstleistungs- und Medienunternehmen Bloomberg bekannt. Diese strategische Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Schritt vorwärts im kontinuierlichen Engagement des Brokers dar, eine starke Markenbekanntheit und Glaubwürdigkeit auf der globalen Bühne aufzubauen.

Louis Cooper, Chief Commercial Officer bei Axi, zeigt sich begeistert über diese neue Zusammenarbeit und erklärt: „Wir sind sehr stolz darauf, eine Partnerschaft mit einem weltweit so angesehenen Medienunternehmen wie Bloomberg geschlossen zu haben. Bloomberg ist ein weltweit führender Anbieter von Wirtschafts- und Finanznachrichten und bekannt für seinen hochwertigen Journalismus und seine zuverlässigen Einblicke. Diese Zusammenarbeit bietet Axi eine einzigartige Gelegenheit, unsere Innovationen einem breiten, einflussreichen Publikum auf der ganzen Welt zu präsentieren, was perfekt zu unseren strategischen Zielen passt.“

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Bloomberg im Laufe des Sommers eine vierteilige Kampagne starten, die sich ausschließlich auf das Flaggschiff-Kapitalallokationsprogramm des Brokers, Axi Select, konzentriert. Das Programm bietet ambitionierten Tradern die Möglichkeit, bis zu 1.000.000 US-Dollar Kapital zu erhalten und bis zu 90 % ihrer Gewinne zu erzielen. Darüber hinaus profitieren sie von der Teilnahme am Programm ohne Registrierungs- oder monatliche Gebühren*. Weitere herausragende Merkmale von Axi Select sind unter anderem die Verwendung eines Standard- oder Pro-Live-Kontos, uneingeschränkte Handelsbedingungen und ein exklusiver Handelsraum – allesamt darauf ausgelegt, das Potenzial der Trader zu beschleunigen und zu maximieren. In den letzten Wochen gab Axi Select vier Trader bekannt, die den höchsten Meilenstein des Programms erreicht haben und jeweils eine Zuteilung in Höhe von 1 Million US-Dollar erhalten. Darüber hinaus haben andere Händler des Programms Kapitalfinanzierungen in unterschiedlicher Höhe erhalten, darunter 100.000, 200.000 und 500.000 US-Dollar, was die Wirksamkeit des Programms bei der Unterstützung von Händlern bei der Verwirklichung ihrer Ziele widerspiegelt.

Vor kurzem wurde der Broker von den ADVFN International Financial Awards mit dem Preis „Best Funded Trader Program“ ausgezeichnet und unter anderem von Finance Feeds als „Most Innovative Proprietary Trading Firm“ gewürdigt**.

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden von Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr.

Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader Limited vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anleger. In unseren Geschäften mit Ihnen treten wir als Vertragspartner für alle Ihre Positionen auf. Dieser Inhalt ist für Einwohner von Australien, Neuseeland, der EU und des Vereinigten Königreichs nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. *Es fallen die üblichen Trading-Gebühren an.

**Erteilt an die Axi-Unternehmensgruppe.