Marco importante para a Axi conforme a corretora firma parceria com o renomado veículo de mídia Bloomberg

SYDNEY, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A principal corretora on-line de FX e CFDs, Axi, anunciou com orgulho uma parceria com a empresa globalmente reconhecida de serviços financeiros e mídia, Bloomberg. Esta colaboração estratégica representa um grande avanço no compromisso contínuo da corretora em fortalecer o reconhecimento da marca e a credibilidade em escala global.

Louis Cooper, diretor comercial da Axi, expressa seu entusiasmo com essa nova parceria, observando: “Estamos imensamente orgulhosos de ter assegurado uma parceria com um veículo de mídia tão respeitado globalmente como a Bloomberg. Uma das lideranças globais em notícias de negócios e finanças, a Bloomberg é reconhecida por seu jornalismo de alta qualidade e suas análises confiáveis. Essa colaboração oferece à Axi uma oportunidade única de apresentar nossas inovações a um público amplo e influente em todo o mundo, alinhando-se perfeitamente às nossas ambições estratégicas.”

Como parte da colaboração, a Bloomberg lançará uma campanha em quatro partes ao longo do verão, concentrando-se exclusivamente no programa principal de alocação de capital da corretora, o Axi Select. O programa oferece a traders ambiciosos a oportunidade de acessar até US$ 1.000.000 em financiamento de capital e ganhar até 90% dos seus lucros, além da vantagem de aderir ao programa de registro ou sem cobrança de taxas ou mensalidades*. Entre os destaques do Axi Select estão a disponibilidade de contas ao vivo Standard ou Pro, condições de negociação sem restrições e uma sala de negociação exclusiva – tudo projetado para acelerar e maximizar o potencial dos traders. Nas últimas semanas, o Axi Select anunciou quatro traders que alcançaram o marco principal do programa, cada um recebendo US$ 1 milhão em capital. Além disso, outros traders do programa obtiveram financiamento de capital em vários patamares — US$ 100 mil, US$ 200 mil e US$ 500 mil —, refletindo a eficácia do programa em capacitar os traders para que transformem suas ambições em realidade.

Recentemente, a corretora foi homenageada com o prêmio “Best Funded Trader Program” no ADVFN International Financial Awards e, entre outros reconhecimentos, foi nomeada pela Finance Feeds como a empresa de negociação proprietária mais inovadora, recebendo o prêmio de “Most Innovative Proprietary Trading Firm”**.

Para saber mais sobre o programa Axi Select, clique aqui

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de negociação on-line de FX e CFD que conta com milhares de clientes em mais de 100 países. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

Para obter mais informações ou comentários adicionais da Axi, envie um e-mail para mediaenquiries@axi.com

O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader Limited. Os CFDs apresentam um alto risco de perda de investimento. Em nossas negociações com você, atuaremos como contraparte principal de todas as suas posições. Este conteúdo não está disponível para residentes da Austrália, Nova Zelândia, UE e Reino Unido. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Serviço. *Aplicam-se as taxas de negociação padrão.

**Concedido ao Grupo de Empresas Axi.