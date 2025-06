Mavenir Assina Contrato de Recapitalização de Dívida para Impulsionar Crescimento Contínuo

Transação para fortalecer o balanço da Mavenir e apoiar seu foco estratégico no seu lucrativo segmento Mobile Core

A Mavenir vai reorientar os investimentos de Open RAN em software 4G e 5G, acelerando o investimento em IA

A Siris será a acionista controladora com o apoio dos principais credores existentes da Mavenir

RICHARDSON, Texas, June 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está criando o futuro das redes, e sua investidora existente Siris, uma empresa de private equity líder focada em investir e impulsionar a criação de valor em empresas de tecnologia, anunciaram hoje que assinaram um contrato de recapitalização abrangente com os credores da Mavenir.

Esta transação fortalecerá significativamente o balanço da Mavenir, eliminando mais de US $1,3 bilhão da dívida existente e garantindo US $300 milhões de novo financiamento sênior, além de uma linha de crédito subordinada menor fornecida pela Siris e pelos credores participantes. Com maior liquidez, uma estrutura de capital mais estável e alavancagem líquida substancialmente reduzida, a Mavenir estará bem posicionada para um crescimento sustentado e sucesso a longo prazo.

A escala e a estrutura dessa transformação financeira refletem a confiança e o compromisso contínuo da Siris e dos credores. Com o aprimoramento dessa base financeira, a Mavenir estará bem posicionada para aproveitar sua posição de liderança no setor no espaço de desenvolvimento do Mobile Core. A Siris manterá sua posição de controle acionário na Mavenir e continuará sendo uma parceira ativo com o avanço da visão da Mavenir de rede nativa da nuvem e habilitada para IA.

“Temos liderado a transformação da nuvem no Core e no Open RAN. Com um balanço patrimonial fortalecido e menor alavancagem, dobramos nossa experiência em software e conhecimento de domínio para fornecer uma pilha de telecomunicações nativa de IA abrangente e completa, preparando a Mavenir para um crescimento lucrativo tanto no Core quanto no Open RAN. Estamos entusiasmados em alavancar nossa liderança Mobile Core para acelerar as transformações de rede orientadas por software para nossos clientes em todo o mundo ”, disse Pardeep Kohli, Presidente e CEO da Mavenir.

“Este é um momento crucial para a nossa empresa”, disse Hubert de Pesquidoux, Presidente Executivo da Mavenir e Sócio Executivo da Siris. “Com o fortalecimento da nossa estrutura de capital, estaremos mais bem posicionados para executar nossa estratégia, investir em inovação e cumprir nossos compromissos. Somos profundamente gratos a todas a todos os envolvidos – nossos clientes, parceiros, investidores e, especialmente, nossos funcionários – pelo seu apoio e confiança inabaláveis ao longo deste processo."

“A Mavenir tem sido uma poderosa inovadora ao longo da sua existência, e estamos orgulhosos de dar continuidade a essa parceria de longa data com o fortalecimento da sua posição de liderança na indústria de software”, disse Frank Baker, cofundador e sócio-gerente da Siris. “Estamos prontos para apoiar a Mavenir durante este próximo capítulo de inovação e crescimento.”

A transação deverá ser concluída em aproximadamente de quatro a seis semanas.

Uma Estratégia de Investimento Refinada

Como parte desses esforços mais amplos para se posicionar para o crescimento, a Mavenir dobrará seu lucrativo segmento Core, um conjunto de aplicativos de software focados em serviços de voz, mensagens, vídeo e dados, enquanto refina seus investimentos Open RAN para priorizar software em implantações 4G e 5G. A Mavenir também manterá seu IP de hardware Open RAN e continuará a apoiar seus clientes existentes para garantir a máxima flexibilidade no cenário Open RAN em evolução. Essa decisão estratégica garantirá que a Mavenir esteja mais bem posicionada para fornecer produtos e programas ainda mais inovadores para sua base global de clientes, permanecendo na vanguarda do ecossistema Open RAN.

A Mavenir também acelerará o investimento em recursos de IA das suas unidades Mobile Core e Open RAN para impulsionar redes autônomas, fornecer soluções nativas de IA e desbloquear novos fluxos de receita por meio de soluções baseadas em IA. Esse foco estratégico se alinha à visão da Mavenir de construir o futuro das redes com soluções nativas da nuvem executadas em qualquer nuvem.

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com

Sobre a Siris

A Siris é uma empresa líder em patrimônio privado focada em investimentos de controle em empresas norte-americanas de tecnologia e serviços habilitados para tecnologia. A Siris utiliza sua rede de Parceiros Executivos exclusivos para identificar, validar e cumprir os objetivos operacionais e estratégicos dos seus investimentos. A Siris está localiza em Nova York e West Palm Beach e já investiu aproximadamente US $9 bilhões desde o início em 31 de dezembro de 2024. www.siris.com

