Mavenir 签署债务资本重组交易协议，推动持续发展

此次交易将可改善 Mavenir 的资产负债表，并为其着重盈利的移动核心业务的战略重点提供支持

Mavenir 将重新聚焦 Open RAN 投资，注重 4G 和 5G 软件，并将加速推进对人工智能的投资

在 Mavenir 现有主要贷方的支持下，Siris 将成为控股股东

理查森，德克萨斯州, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于构建网络未来的云端原生网络基础设施供应商 Mavenir 及其现有投资者 Siris 今天宣布，他们已与 Mavenir 的贷方签署了资本重组综合协议。Siris 是一家专注于投资和推动科技公司创造价值的领先私募股权公司。

此交易将显著改善 Mavenir 的资产负债表，消除超过 13 亿美元的现有债务，并获得 3 亿美元的优先级新融资，此外还将获得由 Siris 和相关贷方提供的较小规模的次级融资。 由于流动资金增加、资本结构更加稳定以及净杠杆率大幅降低，Mavenir 将为持续发展和长期获得成功做好准备。

此次财务转型的规模和结构反映了 Siris 及相关贷方的信心和持续承诺。 凭借这一增强的财务基础，Mavenir 将有能力巩固在移动核心开发领域的业界领先地位。 随着 Mavenir 在实现有关云端原生、人工智能赋能网络的愿景方面不断前进，Siris 将继续保持其在 Mavenir 的控股权地位，以及作为积极的合作伙伴。

Mavenir 总裁兼首席执行官 Pardeep Kohli 表示：“我们一直在核心网络和 Open RAN 领域引领云端转型。 凭借有所改善的资产负债表和降低的杠杆率，我们会加倍专注于软件专长和域知识，以提供全面的、端到端的、人工智能原生的电信堆栈，为 Mavenir 在核心网络和 Open RAN 领域获得盈利增长而做好准备。 我们很高兴能够利用公司在移动核心领域的领导地位，为全球客户加速推进由软件驱动的网络转型。”

Mavenir 执行主席兼 Siris 执行合伙人 Hubert de Pesquidoux 表示：“这对我们公司来说是一个关键时刻。 通过强化我们的资本结构，公司将能够更好地执行战略、投资于创新并兑现承诺。 我们衷心感谢所有利益相关者，包括客户、合作伙伴、投资者，特别是我们的员工，感谢他们在整个过程中给予我们坚定不移的支持和信任。”

Siris 联合创始人兼执行合伙人 Frank Baker 表示：“Mavenir 自成立以来一直是强大的创新者，我们很自豪能够与他们继续保持长期合作的伙伴关系，而他们则会继续巩固在软件行业的领先地位。 我们期待开启创新和发展的新篇章，为 Mavenir 提供支持。”

该交易预计将在大约四到六周内完成。

完善的投资策略

作为寻求自身发展的整体工作之一，Mavenir 将加倍专注于盈利的核心网络领域，侧重语音、信息、视频和数据服务的整套软件应用程序，同时改善其 Open RAN 投资，优先考虑 4G 和 5G 部署的软件。 Mavenir 还将维护其 Open RAN 硬件 IP，并继续支持现有客户，以确保在不断发展的 Open RAN 环境中实现最大的灵活性。 这项战略性决策将确保 Mavenir 处于最佳位置，为全球客户群提供更多创新产品和计划，同时保持在 Open RAN 生态系统方面的领先地位。

Mavenir 还将加快推进对移动核心和 Open RAN 业务的人工智能性能的投资，以推动建设自智网络、提供人工智能原生解决方案，并通过人工智能解决方案开辟新的收入来源。 这项战略重点与 Mavenir 的愿景一致：利用可在任何云端上运行的云端原生解决方案，构建网络的未来。

关于 Mavenir

Mavenir 正在利用云原生、人工智能解决方案构建当今网络的未来，这些解决方案通过设计实现绿色环保，助力运营商实现 5G 的优势并实现智能、自动化、可编程的网络。 作为 Open RAN 的先驱和公认的行业变革者，Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现，加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型，这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。 如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

关于 Siris

Siris 是一家领先的私募股权公司，注重对北美、中型科技公司和科技赋能服务公司的控制权投资。 Siris 利用其独家执行合伙人网络来确定、验证并实现投资的运营和战略目标。 Siris 的总部位于纽约和西棕榈滩，自成立以来截至 2024 年 12 月 31 日已投资约 90 亿美元。 www.siris.com

联系人



Mavenir：



Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Siris：



Dana Gorman

dana.gorman@h-advisors.global