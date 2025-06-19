“SNL: Ladies & Gentlemen...50 Years of Music”现已登陆摇滚名人堂

克利夫兰, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --
|人物：
|《周六夜现场》11 季资深卡司、喜剧演员、编剧、制片人兼音乐人
Fred Armisen；SNL 50 年来全部 1900 组音乐嘉宾的表演实录
|事件：
|摇滚名人堂与《周六夜现场》50 周年纪念特展
“SNL: Ladies & Gentlemen… 50 Years of Music” 正式开幕，特邀
《周六夜现场》11 季资深卡司 Fred Armisen 在 PNC Stage 献上特别表演，共同庆祝这一全新突破性
展览，旨在致敬《周六夜现场》50 年来的音乐嘉宾与音乐小品。
超过 150 位摇滚名人堂 (RRHOF) 入选艺人曾登上该节目，摇滚名人堂是全球唯一
能观赏到全部 1900 组音乐嘉宾表演的地方，包括部分从未公开的带妆彩排
片段。
此外，当晚活动还包含博物馆各处的特别互动环节，涵盖在福斯特剧院 (Foster Theater) 首映
广受好评的纪录片“Ladies & Gentlemen… 50 Years of SNL
Music”独家剪辑版 (由 Ahmir “Questlove” Thompson 执导)；同时还有摇滚名人堂图书馆与档案馆及策展团队呈现的文物
展、《周六夜现场》
主题特别问答、游客拍照体验，以及摇滚名人堂驻场乐队在
车库演奏区进行的SNL知名歌曲即兴表演。
展览详情请访问 https://rockhall.com/exhibitions/snl-50-years-music/
粉丝可通过 RockHall.com 规划参展行程。通过 Key Bank 赞助的 CLE VIP 计划，摇滚名人堂
始终对克利夫兰市民免费开放。
|时间：
|2025 年 6 月 14 日 18:30 - 22:00
|地点：
|Rock & Roll Hall of Fame
1100 Rock N Roll Blvd
Cleveland, OH 44114
媒体资料（图片/拍摄花絮）：
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来源说明：由摇滚名人堂提供*
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联系方式/出席确认：
J.R. Johnson / Kelly Schikowski
FTM@rockhall.org
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