“SNL: Ladies & Gentlemen...50 Years of Music”现已登陆摇滚名人堂

事件：

摇滚名人堂与《周六夜现场》50 周年纪念特展

“SNL: Ladies & Gentlemen… 50 Years of Music” 正式开幕，特邀

《周六夜现场》11 季资深卡司 Fred Armisen 在 PNC Stage 献上特别表演，共同庆祝这一全新突破性

展览，旨在致敬《周六夜现场》50 年来的音乐嘉宾与音乐小品。

超过 150 位摇滚名人堂 (RRHOF) 入选艺人曾登上该节目，摇滚名人堂是全球唯一

能观赏到全部 1900 组音乐嘉宾表演的地方，包括部分从未公开的带妆彩排

片段。



此外，当晚活动还包含博物馆各处的特别互动环节，涵盖在福斯特剧院 (Foster Theater) 首映

广受好评的纪录片“Ladies & Gentlemen… 50 Years of SNL

Music”独家剪辑版 (由 Ahmir “Questlove” Thompson 执导)；同时还有摇滚名人堂图书馆与档案馆及策展团队呈现的文物

展、《周六夜现场》

主题特别问答、游客拍照体验，以及摇滚名人堂驻场乐队在

车库演奏区进行的SNL知名歌曲即兴表演。



展览详情请访问 https://rockhall.com/exhibitions/snl-50-years-music/



粉丝可通过 RockHall.com 规划参展行程。通过 Key Bank 赞助的 CLE VIP 计划，摇滚名人堂

始终对克利夫兰市民免费开放。