《SNL: Ladies & Gentlemen...50 Years of Music》即日起在搖滾名人堂盛大揭幕

克里夫蘭, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --
|人物：
|《Saturday Night Live》11 季元老級人物、喜劇演員、劇作家、製作人兼音樂人
Fred Armisen；涵蓋節目 50 年來全部 1,900 組音樂嘉賓演出
|主題：
|搖滾名人堂 (The Rock & Roll Hall of Fame) 與《Saturday Night Live》50 週年紀念展
《SNL: Ladies & Gentlemen… 50 Years of Music》正式揭幕，由
《Saturday Night Live》11 季元老級人物 Fred Armisen 於 PNC Stage 帶來特別演出，歡慶這項突破性
展覽，向《Saturday Night Live》五十年來的音樂嘉賓及音樂短劇致敬。
逾 150 位搖滾名人堂的入選者曾於該節目亮相，搖滾名人堂成為全球唯一
能觀賞 1,900 場音樂嘉賓演出的場所，包括從未公開的
綵排畫面。
此外，開幕晚上安排了一系列特別活動，包括在 Foster Theater 首播由
Ahmir“Questlove”Thompson 執導廣獲好評的紀錄片《Ladies & Gentlemen…50 Years of SNL Music》
獨家剪輯版本，並有由 Rock Hall 圖書館與典藏部及策展團隊呈獻的道具展覽、以《Saturday Night
Live》為主題的特別花絮、觀眾拍照互動，以及在
Garage 由 Rock Hall 駐場樂隊帶來《SNL》經典曲目的即興演奏會。
展覽詳情請參閱 https://rockhall.com/exhibitions/snl-50-years-music/
樂迷可到 RockHall.com 規劃參觀展覽行程，搖滾名人堂
一如既往透過 Key Bank 贊助的 CLE VIP 計劃，對所有克里夫蘭居民免費開放。
|時間：
|2025 年 6 月 14 日下午 6:30 至晚上 10:00
|地點：
|Rock & Roll Hall of Fame
1100 Rock N Roll Blvd
Cleveland, OH 44114
媒體資產（圖片/花絮內容）：
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鳴謝：由搖滾名人堂 (The Rock & Roll Hall of Fame) 提供*
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