CGTN: China en Centraal-Aziatische landen ondertekenen historisch verdrag voor hechtere samenwerking

CGTN heeft een artikel gepubliceerd over de tweede Chinees-Centraal-Aziatische top in Astana, waarin het belang wordt benadrukt van de ondertekening door China en de vijf Centraal-Aziatische landen van het Verdrag van Permanent Goed Nabuurschap en Vriendschappelijke Samenwerking, en waarin hun gezamenlijke inzet wordt onderstreept om partnerschappen te versterken via het Belt and Road Initiative om wederzijdse ontwikkeling en regionale samenwerking te bevorderen.

BEIJING, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- De top tussen China en Centraal-Azië werd voor het eerst in een Centraal-Aziatisch land gehouden. Dinsdag kwamen de leiders van China en vijf Centraal-Aziatische landen bijeen in Astana, de hoofdstad van Kazachstan, voor de tweede editie van de top.

De zes landen ondertekenden tijdens de top het Verdrag van Permanent Goed Nabuurschap en Vriendschappelijke Samenwerking, een nieuwe mijlpaal.

Het verdrag moet het principe van eeuwigdurende vriendschap tussen de landen wettelijk vastleggen, zei de Chinese president Xi Jinping in een toespraak.

"Het is een mijlpaal voor vandaag en een fundament voor morgen", zei Xi tijdens zijn toespraak op de top, die werd bijgewoond door de presidenten van Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan.

De Chinees-Centraal-Aziatische Geest hooghouden

Xi prees dinsdag de Chinees-Centraal-Aziatische Geest, die wederzijds respect, wederzijds vertrouwen, wederzijds voordeel en wederzijdse hulp belichaamt voor het gezamenlijk nastreven van modernisering door middel van hoogwaardige ontwikkeling.

In 2020 stelde China de oprichting van een Chinees-Centraal-Aziatisch mechanisme voor. In 2022 stelden de landen tijdens een virtuele top ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van hun diplomatieke betrekkingen voor om het mechanisme te upgraden naar het niveau van staatshoofden.

Dit voorstel werd gerealiseerd tijdens de eerste Chinees-Centraal-Aziatische top in 2023 in de stad Xi'an in het noordwesten van China, waar de leiders overeenkwamen dat de top om de twee jaar zou plaatsvinden, afwisselend in China en de Centraal-Aziatische landen.

Twee jaar later is de consensus van de eerste top over de hele linie geïmplementeerd, zei Xi, eraan toevoegend dat de weg naar samenwerking gestaag breder wordt en de vriendschap steeds hartelijker.

Uit een recente peiling van CGTN bleek dat 90 procent van de ondervraagden van mening is dat het Chinees-Centraal-Aziatisch mechanisme niet over rivaliteit of concurrentie gaat, maar over een kader waarbinnen beide partijen stabiliteit, ontwikkeling en toekomstgerichte samenwerking kunnen nastreven.

Tot op heden heeft China uitgebreide strategische partnerschappen opgezet, samenwerkingsdocumenten voor het Belt and Road Initiative (de Nieuwe Zijderoute) ondertekend en de visie geïmplementeerd om een gemeenschap met een gedeelde toekomst op te bouwen met alle vijf Centraal-Aziatische landen.

Dit toont duidelijk het strategische vertrouwen op hoog niveau en de vastberadenheid om de wederzijds voordelige samenwerking uit te breiden, aldus Sun Weidong, secretaris-generaal van het secretariaat van het Chinees-Centraal-Aziatisch mechanisme.

Hoogwaardige ontwikkeling van het Belt and Road Initiative

Tijdens de top in Astana riep Xi de landen op om te handelen in lijn met de Chinees-Centraal-Aziatische Geest, om met hernieuwde kracht en praktische maatregelen de samenwerking te versterken, om de hoogwaardige ontwikkeling van het Belt and Road Initiative (BRI) te bevorderen en om verder te werken aan het doel van een gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de regio.

In 2013 presenteerde Xi in de hoofdstad van Kazachstan voor het eerst zijn visie voor de gezamenlijke ontwikkeling van de Economische Gordel van de Zijderoute, een essentieel onderdeel van het BRI.

Dankzij dit initiatief hebben China en de regio een sterke samenwerking ontwikkeld op het gebied van handel en de digitale economie. China is de belangrijkste handelspartner van de regio geworden en een belangrijke investeringsbron. Gegevens van de douane toonden aan dat de handel tussen China en Centraal-Azië in 2024 een recordbedrag van $ 94,8 miljard bereikte, waarbij de cumulatieve Chinese investeringen in de regio meer dan $ 30 miljard bedroegen.

Volgens de CGTN-peiling is 92,4 procent van de respondenten het erover eens dat het BRI een belangrijk internationaal initiatief van algemeen belang is dat samenwerking op hoog niveau tussen China en Centraal-Azië ondersteunt.

Xi drong er dinsdag bij China en Centraal-Azië op aan hun samenwerkingskader te optimaliseren zodat het meer resultaatgericht, efficiënter en dieper geïntegreerd wordt.

Er moeten inspanningen worden geleverd om de samenwerking te richten op soepele handel, investeringen in de industrie, connectiviteit, groene mijnbouw, landbouwmodernisering en uitwisseling van werknemers, en om meer projecten concreet uit te rollen, zei hij.

Om relevante samenwerking te bevorderen, heeft China besloten drie samenwerkingscentra op te richten die zich richten op armoedebestrijding, uitwisselingen in het onderwijs en de preventie en bestrijding van woestijnvorming, evenals een samenwerkingsplatform voor soepele handel, kondigde Xi aan.

Cui Zheng, directeur van het Onderzoekscentrum voor Rusland, Oost-Europa en Centraal-Aziatische landen aan de Liaoning University, erkende in een opiniestuk van CGTN het belang van het samenwerkingsmodel gezien het huidige internationale landschap.

In een mondiale omgeving die gekenmerkt wordt door toenemend protectionisme, vertegenwoordigt het partnerschap tussen China en Centraal-Azië een nieuw model van diplomatieke betrokkenheid – een model dat onafhankelijkheid respecteert, wederzijds voordeel bevordert en de stem van het Globale Zuiden versterkt, aldus Cui.

Kijk hier voor meer informatie:

https://news.cgtn.com/news/2025-06-18/China-Central-Asia-sign-landmark-treaty-vow-to-boost-cooperation-1Ei1tgKFlXa/p.html