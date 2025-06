CGTN: China e países da Ásia Central assinam tratado histórico e prometem impulsionar cooperação

A CGTN publicou um artigo sobre a segunda Cúpula China-Ásia Central em Astana, enfatizando a importância da China e das cinco nações da Ásia Central assinarem o Tratado de Boa Vizinhança Permanente e Cooperação Amigável, e destacando seu compromisso compartilhado de fortalecer parcerias através da Iniciativa do Cinturão e Estrada para promover o desenvolvimento mútuo e a cooperação regional.

PEQUIM, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em um início histórico, a Cúpula China-Ásia Central foi realizada em um país da Ásia Central, enquanto os líderes da China e de cinco nações da Ásia Central se reuniam na terça-feira em Astana, capital do Cazaquistão, para a segunda reunião da cúpula.

Em um novo marco, os seis países assinaram o Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável Permanente na reunião de cúpula.

O tratado deve consagrar o princípio da amizade eterna entre os países na forma de lei, disse o presidente chinês Xi Jinping em um discurso.

"É um marco para hoje e uma base para amanhã", disse Xi ao discursar na cúpula, que contou com a presença dos presidentes do Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão.

Defendendo o espírito China-Ásia Central

Xi elogiou na terça-feira o Espírito China-Ásia Central, que incorpora respeito mútuo, confiança mútua, benefício mútuo e assistência mútua em busca conjunta da modernização por meio do desenvolvimento de alta qualidade.

Em 2020, a China propôs o estabelecimento de um mecanismo China-Ásia Central. Em 2022, os países propuseram atualizar o mecanismo para os chefes de Estado em uma cúpula virtual que marcou o 30º aniversário das suas relações diplomáticas.

Esta proposta foi apresentada na Cúpula inaugural China-Ásia Central em 2023 na cidade de Xi'an, no noroeste da China, onde os líderes concordaram que a reunião de alto nível seria realizada a cada dois anos, alternando entre a China e os países da Ásia Central.

Dois anos depois, o consenso na primeira cúpula foi implementado de forma geral, disse Xi, acrescentando que o caminho para a cooperação está se ampliando constantemente e que a amizade está florescendo cada vez mais intensamente.

Uma recente pesquisa da CGTN revelou que 90% dos entrevistados acreditam que o mecanismo China-Ásia Central não é sobre rivalidade ou competição e sim uma estrutura para ambos os lados buscarem estabilidade, desenvolvimento e cooperação focada no futuro.

Até o momento, a já China estabeleceu parcerias estratégicas abrangentes, assinou documentos de cooperação do Cinturão e Estrada e implementou a visão de criar uma comunidade com um futuro compartilhado em nível bilateral com todos os cinco países da Ásia Central.

Isso demonstra plenamente a confiança mútua estratégica de alto nível e a firme determinação de aprofundar a cooperação mutuamente benéfica, disse Sun Weidong, secretário-geral do Secretariado do Mecanismo China-Ásia Central.

Desenvolvimento de alta qualidade da Iniciativa do Cinturão e Estrada

Na cúpula de Astana, Xi pediu aos países que ajam de acordo com o espírito China-Ásia Central, reforcem a cooperação com vigor renovado e medidas mais práticas, promovam o desenvolvimento de alta qualidade da Iniciativa do Cinturão e Estrada (ICE) e avancem em direção ao objetivo de uma comunidade com um futuro compartilhado na região.

Foi na capital do Cazaquistão em 2013 que Xi expôs pela primeira vez sua visão de criação conjunta do Cinturão Econômico da Rota da Seda, um componente essencial da BRI.

Por meio dessa iniciativa, a China e a região têm visto uma cooperação robusta em comércio, economia digital e conectividade. A China tornou-se o principal parceiro comercial da região e uma importante fonte de investimento. Dados da Administração Geral da Alfândega mostraram que o comércio entre a China e a Ásia Central atingiu um recorde de US $94,8 bilhões em 2024, com o investimento acumulado da China na região excedendo US $30 bilhões.

De acordo com a pesquisa da CGTN, 92,4% dos entrevistados concordam que a BRI é um importante bem público internacional que apoia a cooperação de alto nível entre a China e a Ásia Central.

Xi pediu na terça-feira que a China e a Ásia Central otimizem sua estrutura de cooperação para torná-la mais orientada para os resultados, eficiência e integração profunda.

Todos os esforços devem ser focados em concentrar a cooperação no comércio harmonioso, no investimento industrial, na conectividade, na mineração verde, na modernização agrícola e nos intercâmbios de pessoal, e no lançamento de mais projetos no terreno, disse ele.

A fim de promover a cooperação relevante, a China decidiu estabelecer três centros de cooperação com foco na redução da pobreza, intercâmbio educacional, e prevenção e controle da desertificação, bem como uma plataforma de cooperação para um comércio sem problemas, anunciou Xi.

Cui Zheng, diretor do Centro de Pesquisa para a Rússia, Europa Oriental e Países da Ásia Central da Universidade de Liaoning, reconheceu a importância do modelo de cooperação, dado o atual cenário internacional em um artigo de opinião da CGTN.

Em um ambiente global marcado pelo crescente protecionismo, a parceria China-Ásia Central representa um novo modelo de engajamento diplomático – que respeita a independência, promove o benefício mútuo e amplifica a voz do Sul Global, disse Cui.

